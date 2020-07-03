疫情時期的艱難回家路 這些中國公民為何被困香港機場數周

圖片版權 Reuters

六月香港機場重新開放轉機服務，這對因疫情而被阻擋在外的人來說，是歡欣雀躍的消息。但誰曾想，十幾個小時飛機落地香港後，他們因轉機混亂而陷入困境，滯留香港機場禁區。

6月13日一架從英國飛來香港的國際航班落地。持中國護照的廣東籍乘客劉女士以為可以通過香港轉機，回到一海之隔、兩小時車程之外的珠海。但如今卻已在香港機場禁區滯留20日（截止7月2日）。

她在社交媒體微信上每日更新滯留機場的情況。她在微信上求助：「中國公民，中國香港都不准入境！怎麼辦！怎麼辦！怎麼辦！」

截止7月2日，香港的防疫政策和轉機政策不支持外國轉機回中國大陸，只支持外國轉機到外國。根據香港媒體《香港01》的報道，劉女士不是香港居民，香港自3月23日起已禁止非香港居民入境，在滯留前期，她說只有航空公司職員給自己瓶裝水和餅乾，她曾5天沒飯吃。後來有陌生人送上便當、餅乾、飲品和口罩；她本來睡在椅子上，但後來有人搬走椅子，因此只能睡在地上，雖然後來獲發毛毯，但因為很冷長紅疹。

圖片版權 Reuters

跟劉女士一樣被受困於現時亂局的還有從阿聯酋迪拜飛來香港的11名中國籍乘客。他們從迪拜出發，6月20日晚抵達香港機場，希望通過香港轉機回中國內地，但落地後發現香港未恢復與中國內地的海陸空交通服務。他們最初拒絶被送回出發地杜拜。但同航班有26人確診新冠病毒，滯留機場五日後，他們被送往香港的檢疫中心隔離，隔離將於7月4日結束，結束後，預計7月6日將會被送回迪拜。

根據《香港01》的報道稱，其中一位旅客稱，被送回迪拜後，無當地長期簽證者同樣面臨滯留杜拜機場的困境。

受到指責的航空公司

圖片版權 AFP

這名中國籍旅客的原微博名為「怒搖」，她曾發題為《作為中國公民滯留香港機場五天隔離十天再被遣返回迪（杜）拜是怎樣一種體驗》的文章。她在文中稱，因家人病重，探病心切，購票不易，卻被拒絶入境，滯留香港機場。

她在文章中承認，自己不清楚「複雜的轉機政策」，但她批評阿聯酋航空工作人員在登機前，並未提醒他們目的地的過境安排，更未檢查他們是否符合目的地入境或過境的資格。「怒搖」將責任的矛頭指向航空公司。

獨立智庫「國際航空研究院」院長雷錚對BBC記者表示，造成目前困境的主要原因在航空公司。他指出，沒有疫情之前，航空公司也有義務核實旅客的護照和簽證，是否被允許前往最終目的地。疫情期間，航空公司還需要知道中轉地和最終目的地的最新指引。

他說：「這是航空業的必須程序，是航空公司必有的責任和義務。」

面對媒體壓力和滯留旅客的困境，香港機場管理局宣佈從7月1日起，如有任何航空公司將不被目的地當局接受入境的轉機旅客帶到香港國際機場，若航空公司嚴重違規，該航班可面臨被暫停香港轉機服務，航空公司須承擔所有相關費用。

為了求助，「怒搖」在文中稱多次求助中聯辦，對方最初回復稱：「一國兩制，港人治港，香港政府規定的事情，不好插手。」

圖片版權 Reuters Image caption 滯留機場的原因之一是香港並未重新開放轉機到大陸城市的服務。

她認為香港機場管理局等將他們視為包袱，「絲毫不考慮我們這些沒有簽證的中國公民在迪拜轉機區如何存活下來，這是一種極不負責任的態度和毫無人性良知的做法。」

她和劉女士都認為中國公民應該被"遣送"回國，而不是送回沒有長期有效簽證的出發地。

雷錚對BBC記者表示，從嚴格意義來說不叫遣返，因為乘客沒有違法。只不過是不符合經香港轉機進入中國的條件。所以按照（航空）規定需要返回出發地。

但他認為，需要從具體個案來看，有的已經沒有出發地的有效簽證，沒有辦法回出發地。中國政府是不是可以基於特殊情況下的考慮，想辦法把她（們）接回國。

兩位滯留機場的旅客都提及，中國政府未就解決滯留問題展現積極態度。雷錚表示，中國的有關部門可能也面臨兩難。如果他們讓這些人入境的話，口子一開，會有很多人效仿他們。

「所以我認為他們是顧及到這樣的難處，要不然他們讓十幾個人入境隔離一段時間問題也不會很大。如果很多人效仿的話，中國現有的防疫政策有可能就無法實施。」

「怒搖」後來刪除博文，修改微博姓名，並在微博發表個人聲明：「本人以大局出發，相信祖國和大使館一定能幫助我們回到祖國母親懷抱，特此刪除之前不成熟言論。由於母親病重，回家心切，登機前未能正確理解轉機政策，造成滯留，願意承擔個人責任。」

「怒搖」拒絶BBC記者的採訪要求。

備受爭議的「五個一」

圖片版權 Reuters

疫情全球大流行，中美兩國的往返航班大幅減少。美國航空公司前往中國的航班一度全部告停。3月26日，中國民航總局發佈《關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知》，簡稱「五個一」政策，即：「一個航司只能通航一個國家的一個航點，一周只能飛一班」。

「五個一」政策實施後，大量海外華人受阻於機票無法回國。海外留學生的譴責和批評聲一浪高過一浪，一度讓中國民航局的官方微博關閉評論區。

即使中國後期放寬限制，恢復更多中美航班，還是未能滿足大量海外中國國民的回國需求。

雷錚認為，要解決像旅客滯留香港機場陷入困境的根本方法，還需要中國全面檢討「五個一」政策。

「我認為還有比『五個一』更好的方法。就是要按需分配，要按照海外中國公民人數和需求來合理調配航班。」

他解釋稱，現在每周的客流量少於去年同期的10%。如果把10%旅客額度設為上限，美國和歐洲旅客量很大可以多飛一些航班，有的國家可以少飛一些航班。這樣也許能稍微緩解下現在的困境。

圖片版權 Reuters Image caption 6月中旬，空蕩蕩的北京首都國際機場國際航班到達廳

遣返出發地

7月1日，有三名滯留香港機場的中國籍旅客返回出發地。仍有三名滯留機場的旅客在禁區隔離區等候安排。他們不能隨意離開該區域，並只可使用專用的洗手間，以避免與其他旅客及員工接觸，航空公司負責提供食物及毛毯予滯留旅客。

從英國飛來的劉女士，已經滯留香港機場20天。她在微信稱自己有高血壓、高血糖和心臟病，90多歲的年邁母親病危，想陪媽媽度過最後時光，她祈求有關部門准許她回家入院治療。

雷錚說：「政府有責任讓海外的中國公民回國。根據個案來看，我覺得現在中國政府應該承擔這樣的責任，把他們（滯留香港機場的中國公民）接回去。」

他建議應該加大對航空公司的處罰力度，後續讓航空公司把好關，不能讓不合資格的旅客再登機。如果航空公司能在源頭上把問題堵住，其實政府也不用擔心有很多人效仿他們。