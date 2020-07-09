香港《國安法》通過後首次立法會選舉， 你需要知道的四件事

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四年一次的香港立法會選舉將於9 月 6 日舉行，官方提名將於7月18日開始。多年來處於下風的民主派7 月 11 日到 12 日舉行初選，目前已確定52個候選人。

民主派在去年區議會中史無前例取得大勝，令他們看到契機，認為或有機會反轉立法會議席比例。為了突圍，民主派提出「35+公民投票計劃」，以期奪取立法會的控制權。

然而香港《國安法》出台後，民主派面臨相當大的不確定性。候選人即便當選，也可能因不支持《國安法》而被取消資格。如果觸犯該法，甚至如香港律政司司長鄭若驊所說，「可理解為終身喪失（參選資格）」。

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本屆立法會選舉的背景及現狀

香港政壇主要有兩股勢力較量。 一方是親北京、親政府的建制派； 另一方則是親民主派或「非建制」派，他們稱以捍衛法治、自由和香港的生活方式為己任。不過，由於香港的選舉制度並非遵循民主國家普遍認同的普選原則，建制派常年佔據立法會多數席位無法撼動，得以讓一些具有巨大社會爭議的議案通過，比如近期通過的《國歌法》和高鐵工程等；民主派只能通過阻撓議會（俗稱「拉布」）的手段拖延議案，並出現被建制派批評為阻撓立法會正常運作的立法會亂象。

香港《基本法》明確指出，普選行政長官和全體立法會議員是終極目標。但受限於種種條件，加上最終解釋權在中國人大常委，香港至今未實現「雙普選」。

5月28日，香港立法會《國歌條例草案》二讀辯論期間，民主黨議員許智峰突然跑離座位，將一袋散發強烈臭味的物品投擲至主席台前，香港特區立法會主席梁君彥隨即宣佈暫停會議。

從2003年反對基本法「23條」立法的七一大遊行，到2014年「佔領中環」運動，爭取「普選」始終是重要目標。去年6月，因反對修訂《逃犯條例》而引起的一系列抗爭運動再次令"雙普選"受到關注，並成為抗議者爭取的五主要訴求之一。

去年11月的區議會選舉中，借勢「反送中」示威中積攢的人氣，香港民主派取得 87%的席位，改寫此前不到三分之一席位的歷史。令民主派備受鼓舞，認為將有機會在9月立法會選舉中勝出。

北京在本次立法會選舉前實施香港《國安法》，此舉被認為是出於限制民主派奪取議會權力的考量。該法通過後，不少政治團體宣佈解散，包括知名社運人黃之鋒領導的「香港眾志」。民主派支持者參與政治的空間被認為嚴重壓縮。

香港前立法會議員區諾軒7月1日在社交媒體上稱，參選立法會符合香港法例，而《國安法》的一些條文主觀性極強，無謂討論。他說，目前更需要的是「謹慎行事，存堅毅的意志走下去，將市民的寄望彰顯於立法會」。

香港《國安法》實施下的立法會選舉將出現怎樣的對決，是一大關注焦點。

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什麼是「35+公民投票計劃」？

目前香港立法會有70席，地方選區和功能組別各佔一半。地方選區的議席由該區選民投票選出。功能組別則代表維護社會特權階層利益的選舉，由小圈子團體投票產生，不需要競選，很多人會自動當選。

民主派35+公民投票計劃的目標是，在本屆香港立法會選舉中取得民主派過半席位，即在地方選區和功能組別的席位中分別取得一半以上的議席。

上一屆2016年立法會選舉中，民主派在70個議席中獲得29席，包括19個地區席位和10個功能組別的席位。其中6名議員被指宣誓無效而取消資格，補選後剩下23席，佔立法會總議席的三成。

1997年香港主權移交後的幾屆立法會選舉中，民主派都以過半數席位為目標，不過均失敗告終。

為何要爭取35+？

「35+公民投票計劃」剛提出時，負責推動初選和協調參選名單的香港大學法律學院副教授戴耀廷說，該計劃旨在獲得對立法會的控制權，繼而否決《財政預算案》，令香港憲制陷入危機。長遠來看，這樣可以令國際社會關注，以此制衡北京。

香港《基本法》第50條規定，如果立法會拒絶通過香港特區政府提出的《財政預算案》，協商後仍不能取得一致意見，行政長官可以解散立法會。

不過，自從中國人大宣佈通過香港《國安法》後，民主派認為北京中央政府主動將香港推入國際角力。而此時爭取「35+」的意義在於「凝聚公民力量」，戴耀廷說。

民主派內部有不同陣營，包括傳統民主派、本土派、政治素人等，分別代表不同的抗爭路線。民主派認為，「35+計劃」下的初選及投票有助了解民意，建立互信，並明確今後的抗爭路線。

戴耀廷認為，如果民主派最終得票率達到七成，即使最終有人被取消資格，也已經在國際社會面前取得了人民授權。

「當權者不顧廉恥地剝奪香港人的基本權利，只會令中共自絶於國際社會，」戴耀廷說。













「35+」路徑

目前建制派和民主派在立法會分別佔43席和23席。民主派想要取得過半席位，必須在地區直選中取得多數，並在功能組別中有所提升。

上一屆5區直選中，民主派與建制派所佔席位比例見上表。民主派計劃在本次地區直選中取得23席，即新界東、新界西各6席，港島、九龍西各4席，九龍東3席。

功能組別中，要至少再得12席才能達到「35+」。功能組別的大部分席位常年由建制派佔據，想要反轉相當困難。

目前香港民主派在法律界、教育界、衛生服務界、社會福利界、會計界、信息科技界和醫學界7個組別中佔有席位。在「建築、測量、都市規劃及園境界」，民主派姚松炎在上屆獲得議席，後來被取消資格。這8個席位依然是民主派的目標。

另外，工程界、飲食界、批發零售界，以及「體育、演藝、文化及出版」界能否取勝，將是反轉選情的關鍵。

初選名單顯示，共有52人宣佈參選民主派的地區直選和兩個功能組別。候選人目前正在地區論壇辯論。

文中圖表製作： BBC News東亞數據新聞組Aghnia Adzkia、Arvin Supriyadi及Leben Asa