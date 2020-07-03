圖片版權 China Southeast TV screen grab Image caption 據台灣陸委會統計，自2016年1月至2020年5月底止，計有中國大陸記者704人次到台灣駐點採訪。

台灣大陸委員會（陸委會）發言人邱垂正周四（7月2日）在例行記者會中證實，兩名中國東南衛視的記者因為涉及「與許可目的不符」的活動被撤銷在台記者證及簽證。

根據台媒《中國時報》，被要求離境的東南衛視記者艾珂竹與盧薔已經在今日（7月3日）下午離開台灣。

台灣文化部聲明稱，福建東南衛視其他3名駐台記者仍在合法範圍內工作，因此並未被要求離境。另外，中國央視和海峽衛視在台並未製作節目，因此未違反規定。

中國國台辦今日批評這是民進黨當局的「蠻橫無理打壓」，並要求「民進黨當局立即停止無理做法……否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。」

被要求離境的東南衛視記者艾珂竹告訴台媒《聯合報》稱，「駐台工作內容行之有年，且未做出超出申報以外的工作，不清楚到底違規的理由何在。」

該報道又稱，艾珂竹「對於被要求離境感到突然與遺憾」，不過她表示，有感受到在台灣工作時認識到的同業、朋友與台灣人的照顧，無論兩岸的關係變成怎麼樣，與台灣朋友的情感不會變。

圖片版權 Liberty Times screen grab Image caption 艾珂竹在機場接受採訪，對於被要求離境感到突然與遺憾。

中國大陸媒體資料顯示，艾珂竹來自新疆，父親是維吾爾族人，母親是漢人。2000年她加入總部位於福建福州的東南衛視，並主持東南衛視「兩岸新幹線」等節目。2012年開始申請駐台採訪，一年有一半的時間在台北生活。她並受前立法委員邱毅邀請，到台北文化大學國際企業系演講，介紹新疆人文風景。邱毅也是東南衛視固定邀請的評論者。

但台灣行政院長蘇貞昌今日回覆記者稱，「東南衛視這兩名記者期限到了，政府未延長，也只是剛好而已。」

大陸媒體在台灣

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣政府曾指責稱，中國通過在台灣的「同路媒體」，以特定報導內容分化台灣。

根據台灣陸委會資料統計，目前台灣政府已開放新華社、人民日報、中央人民廣播電台、中央電視台、中國新聞社、福建東南衛視、福建日報社、廈門衛視、深圳報業集團、湖南電視台等10家中國大陸媒體派駐點記者到台灣採訪。自2016年1月至2020年5月底止，計有陸媒記者704人次來台駐點採訪。

邱垂正在記者會上稱，台灣自2000年，基於對等交流立場，開放陸媒記者來台駐點採訪等。但是在台灣錄製任何節目不被允許。不過，台媒《中國時報》評論此事表示，不只是東南衛視，中國央視及海峽衛視也向台灣媒體租用攝影棚錄製節目。「主管機關已收到投訴，正在查處中。」而根據對等原則，台灣電視台不被允許在中國大陸制播新聞節目。不過，中國駐台記者若只是在台租攝影棚播報新聞，「應符合來台駐點採訪的許可目的。」

政論節目爭議

在當下的政治氣氛中，陸媒在台灣制播的政論節目已經在台灣引起討論。

國民黨文傳會副主委、台北市市議員王鴻薇今年5月在中國央視（CCTV）於台北錄製的「海峽兩岸」節目中評論台美關係，除了批判蔡英文對美國「唯命是從」之外，並稱蔡英文為「領導人」而非總統，在台灣政壇引起風波。不過，當時國民黨文傳會主委王育敏認為王鴻薇並未刻意貶低台灣，民進黨在「領導人」一詞上做文章是刻意操作。

這起事件讓各界開始關注陸媒在台灣錄製的政論節目。民進黨籍立法委員邱志偉昨日便向台媒表示，陸媒在台製作政論節目應該禁止。