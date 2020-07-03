香港《國安法》： 北京任命多名駐港國安要員 安全公署長鄭雁雄是什麼人？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 駐港國安公署署長鄭雁雄

中國國務院7月3日決定，任命鄭雁雄為中央政府駐香港國安公署署長，任命李江舟、孫青野為副署長。任命駱惠寧為香港維護國家安全委員會的國家安全事務顧問。

外界普遍認為，香港實施《國安法》後如此迅速宣佈人事任命，說明北京早已經部署對香港國家安全管制的具體安排。

鄭雁雄此前是廣東省委常委、省委秘書長，據悉沒有任何治港經驗。駱惠寧兼任港澳辦副主任和中聯辦主任，今年1月到任香港履新。關於孫青野的公開資料極少。

根據香港《國安法》，由中國政府在香港設立「維護國家安全公署」。此公署不受特區政府管轄，被認為具有不受制衡的政治權力。另外，香港還會成立「維護國家安全委員會」處理國安工作，由行政長官擔任主席。此委員會不受任何組織或個人干涉，工作信息不予公開，所作的決定不受司法覆核。

圖片版權 Getty Images Image caption 中聯辦主任駱惠寧（左）與香港特首林鄭月娥對

鄭雁雄是誰？

最新任命的中央政府駐香港國安公署署長鄭雁雄，今年56歲， 廣東汕頭市人。官方資料顯示，赴港之前，他是廣東省委常委、省委秘書長。此前，2005年任汕尾市委副書記、市紀委書記。2011年升至汕尾市委書記、市人大常委會黨組書記。

2011年，烏坎村民因土地糾紛，與地方政府直接對抗，持續多年，並引發警民衝突，史稱「烏坎事件」，被認為是中國大陸群體事件的標誌性事件。時任汕尾市委書記鄭雁雄是「烏坎事件」的主政官員，因他在鎮壓當地民眾的強硬手段被香港和國際媒體報道。

網路上傳播著大量關於鄭雁雄對媒體態度非常強硬的討論和視頻。 今日，鄭雁雄被委任香港國安署長的消息一出，他曾經在記者會上抨擊烏坎村民對境外媒體尋求援助的視頻被網友挖出，香港本地媒體廣泛轉載。

視頻顯示他說：「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。

鄭雁雄還罵過：「像這樣負責任的政府你不指望，你指望國外幾個爛媒體！爛報紙！爛網站！好壞都顛倒了。」

同一段視頻顯示，他曾說：「找幾個記者來炒一炒，外面說得越難聽，我越高興。你麻煩了，到時候你的上級一急，把你撤了，把我給撤了又有甚麼好處？再派一個市委書記來，也不見得比鄭雁雄好多少。」

官方信息還顯示， 鄭雁雄於1984年參加工作，1986年加入中國共產黨，曾在廣州中醫學院黨委任職。1998年調任人民日報社華南分社，後升任秘書長。2002年到廣東省委政策研究室任職。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年9月，香港抗議者在中聯辦門口集會，抗議當局在烏坎事件中使用暴力。

備受爭議的兩大機關

根據《國安法》，駐港國安公署負責分析香港維護國家安全局勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導香港履行維護國安職責；收集分析國家安全情報信息；並依法辦理危害國家安全犯罪案件。

條文列明，北京可以在香港出現國家安全「面臨重大現實威脅」時行使管轄權，意味著該公署在香港國安工作中具有領導地位。

另一個在香港新設立的機關國家安全委員會由行政長官擔任主席，成員包括主要官員和紀律部隊首長。條文列明，委員會不受任何組織或個人干涉，工作信息不予公開，所作決定不受司法覆核。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 駐港國家安全公署副署長李江舟

副署長李江舟及其他任命

剛任命的駐港國家安全公署副署長李江舟此前是公安部駐中聯辦警務聯絡部部長，公安部最高級駐港官員。

今日，中國全國人大常委會委員譚耀宗對媒體說，中聯辦警務聯絡部是香港與大陸執法部門的橋樑，熟悉兩地執法部門。李江舟已經來港工作多年，熟悉香港情況。

香港行政長官林鄭月娥對中央政府的任命表示歡迎。她說，特區政府將與國家安全事務顧問和駐港國安公署通力合作，各司其職，竭盡所能執行香港《國安法》，履行香港維護國家安全的責任。

同日，林鄭月娥任命劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。劉賜蕙於今日宣誓就任。

全國港澳研究會副會長劉兆佳對香港媒體表示，新任命的國安事務顧問駱惠寧同時身兼三職，具有很大權威性和很高的政治地位，可以發揮指導、監督和支持特區政府維護國安工作，亦可以發揮特區和中央之間的聯繫作用，在推進工作方面更有效率。

被問到特區是否必須接受駱惠寧的意見，劉兆佳表示，特區政府在任何情況都可以提出意見，但涉及國家安全層面，中央肯定有較大決定權，如果顧問的意見來自中央，特區政府很難不接受；如果顧問的意見來自他本人，而特區政府有其他意見，則由中央政府仲裁決定。