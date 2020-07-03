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中國外交部周四（7月2日）發表「萬言書」回應國際上對其人權問題批評，稱西方人士在香港、新疆、新冠疫情等問題上無端指責中國人權狀況。

政治學者對BBC中文表示，中國外交部此時發文，是因為在香港實施《國安法》等舉措引發外界劇烈反彈，感到壓力而發聲。

北京眼裏的「謬論」

外交部長文主要回應了國際上針對香港、新疆和新冠疫情和人權問題的批評。這篇文章超過1.6萬字，文中列出了37個「謬論」，稱這些「謬論」「充滿對中國的無知和偏見」，所以編寫該文，「用事實說話，用真相講理」。

對於外界稱香港《國安法》將破壞香港居民人權和基本自由，會被濫用以壓制民眾的說法，外交部稱，該法明確規定香港特別行政區維護國家安全應當尊重和保障人權，涉港國安立法僅針對四類嚴重危害國家安全的犯罪行為，遠少於美英等國動輒幾十項的罪名。

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「美國、英國、加拿大、澳大利亞等國均建立了維護國安的嚴密法律體系，在打擊危害國家安全的犯罪行為方面毫不手軟。」文章稱。

在新冠疫情方面，外交部文章稱，李文亮是眼科醫生，不是「吹哨人」，也沒有被拘留。文章指，呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎。

早前中國駐英國大使劉曉明接受BBC採訪時，也曾表示李文亮不是吹哨人。

李文亮是武漢市中心醫院的一名眼科醫生，2019年12月30日向外界發出病毒防控預警，在中國國內和國際上普遍被視為疫情「吹哨人」。但他因發出預警被武漢市公安局「訓誡」。

有中國事務學者早前調查指出，中國當局在新疆強迫維族婦女節育、絶育，以期控制維族穆斯林人口。

對此文章回應稱：「中國政府一貫一視同仁地保護包括少數民族在內的各族人民合法權益。人口政策長期以來對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待。1978年至2018年40年間，新疆地區維吾爾族人口已從555萬增長到1168萬，約佔自治區總人口的46.8%。」

值得注意的是，這篇長文頻頻以美國為例。

在回應「香港警察過分使用武力」的說法時，文章稱「美國警察暴力執法致人死亡、開槍射殺行為屢見不鮮」；回應「武漢封城侵犯公民人身自由權」的指責時，文章反駁稱「美國政府，不講科學，淡化疫情，甚至甩鍋推責，從而導致疫情大爆發」；在新疆問題上，文章稱，美國少數族裔飽受欺凌排斥，在政治、經濟、文化、社會生活等各個領域面臨長期、廣泛、系統性的岐視，「僅就美國印第安人而言，美政府對其長期實行強制種族滅絶、隔離、同化政策。」

「自我辯護」和對內宣傳的需要

有許多中國網友支持外交部的文章，微博網友「邵虎」稱：「有沒有人權國人自己知道，用不著其他國家說三道四，關你咩事？」

而微博網友「一個人禱告dre」則表示：「其他（反駁）都對，就李文亮那一條。吹哨人怎麼定義我不知道，但是他所說的雖然不是百分百的事實但是也絶不是百分百的謠言。初期絶對有瞞報漏報事實！我們自己要改良，要上心啊！」

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針對外交部的文章， 推特網友「dong」說：「連標點符號都不信。」推特網友「Eddie」則稱：「不知道方斌，陳秋實，李澤華....等人權狀況該如何說明....」

武漢市民方斌、律師陳秋實和前央視主持人李澤華2月在武漢拍攝報道新冠病毒疫情，隨後相繼失聯。4月底，李澤華在社交媒體發出視頻講述自己的經歷，但另外2人目前仍未公開露面。

中國獨立政治學者胡平指出，外交部發表這樣的長文「少見」。

他認為，外交部此時發文是因為最近香港《國安法》公布，外界反應非常強烈，加上之前國際社會對中國應對新冠疫情和新疆的指責，中國當局認為必須為自己進行一番自我辯護；另一方面，發文也是出於國內宣傳的需要。

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胡平認為，中國外交部的回應很沒說服力，但對於對事情不那麼了解的人，就容易受到中國外交部說法的影響，「你會覺得好像問題不是那麼大，別的國家也是這麼做的，就認為中國當局的做法沒有特別惡劣」。

胡平還指出，香港《國安法》備受批評最根本的原因是人們不信任中國的司法制度，「哪怕你具體內容寫的和別的國家的國安法都一樣，大家也不接受」。