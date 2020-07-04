離開還是留下？香港人的不同選擇

應該離開還是選擇留下？兩名香港年輕人告訴BBC，新的《國安法》出台後，他們正在考慮自己的將來。

英國政府早前表示，多達300萬的香港居民將獲得在英拘留以及最終申請入籍的機會。

中國政府頒布的香港《國安法》，以分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動以及勾結外國或境外勢力危害國家安全為目標，最高可判處無期徒刑。該法通過後，西方社會強烈譴責，異議人士表示，該法侵蝕香港自由。