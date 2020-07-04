離開還是留下？香港人的不同選擇
離開還是留下？香港人的不同選擇
應該離開還是選擇留下？兩名香港年輕人告訴BBC，新的《國安法》出台後，他們正在考慮自己的將來。
英國政府早前表示，多達300萬的香港居民將獲得在英拘留以及最終申請入籍的機會。
中國政府頒布的香港《國安法》，以分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動以及勾結外國或境外勢力危害國家安全為目標，最高可判處無期徒刑。該法通過後，西方社會強烈譴責，異議人士表示，該法侵蝕香港自由。
應該離開還是選擇留下？兩名香港年輕人告訴BBC，新的《國安法》出台後，他們正在考慮自己的將來。
英國政府早前表示，多達300萬的香港居民將獲得在英拘留以及最終申請入籍的機會。
中國政府頒布的香港《國安法》，以分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動以及勾結外國或境外勢力危害國家安全為目標，最高可判處無期徒刑。該法通過後，西方社會強烈譴責，異議人士表示，該法侵蝕香港自由。
香港眾志創黨主席羅冠聰證實自己在《香港國安法》生效前逃離香港後，向BBC說明緣由。
香港末代總督彭定康接受BBC訪問，道出兩點對香港《國安法》的擔憂。他認為該法模糊了行政與司法之間的界線，而且中國可以按自己所想去定義煽動及分裂，希望國際盟友合作向中方施壓。
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