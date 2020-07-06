清華大學教授許章潤被警方帶走 曾多次發文批評中國當局

圖片版權 BBC Chinese Image caption 許章潤

中國知名法學家許章潤周一（7月6日）上午被四川警方從北京家中帶走，具體原因不明。

與許章潤熟悉的朋友對BBC中文表示，懷疑許被帶走與最近幾年他發表的批評中國當局的文章有關，這些文章最近集結成書《戊戌六章》，6月底在美國出版。

被四川警方帶走

BBC中文從熟悉情況的多名親友處獲悉，最近因為疫情關係，許章潤在北京北郊昌平區的家中讀書寫作。被帶走時，許獨自在家，此消息也得到他家保姆的證實。

多名知情人士表示，數輛警車出現在現場，實行抓捕的是四川成都警方，具體原因不明。網上有指，警方告知家屬，抓捕原因為嫖娼。 但BBC中文沒能在家人處確認此傳言。 與家屬有聯絡的朋友說，家屬希望許章潤人身平安，盡早回家。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 許章潤

小區居民反映，上午11時許，小區門口仍有便衣站崗。

BBC中文記者周一下午致電清華大學法學院院辦公室，接電話的工作人員表示，不清楚許被警方帶走一事。

一名熟悉許章潤的朋友認為，許被帶走是因為近些年多次發表文章直言不諱批評中國當局，這些文章最近集結成書《戊戌六章》，收錄了許近年10篇文章。

該朋友對BBC中文稱，這本書本打算今年在香港出版，但遭遇多方阻力，最終只能在美國出版。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 《戊戌六章》

多次批評中國政府

許章潤是中國知名法學家，也是清華大學法學教授，研究領域包括法理學、西方法哲學和憲政理論等。他性格自由豪放，為人又謙和有禮，過去幾年曾發表多篇廣為傳頌的文章，尖銳批判中國當局的各種錯誤做法。熟悉他的朋友們說，他一直是清華校方的「重點關注對象」，多次收到警告，希望其收斂言行。

2018年，他發表《我們當下的恐懼與期待》一文，表達了對時下「再度閉關鎖國」與「改革開放終止與極權政治全面回歸」等八大擔憂，以及對恢復國家主席任期制和公開平反「六四」等八項期待。

2019年3月，清華大學讓許章潤停職並接受調查。當時，清華大學曾向許章潤表示，已對其問題啟動調查，並勒令他在等待結果期間停課、停止科研活動、停止招生，免除一切職務。

2019年底新冠疫情爆發後，許章潤於2020年2月發表《憤怒的人民不再恐懼》一文，直指中國當局政治敗壞、政制潰敗，改革開放已死，並稱中國敗象已現，倒計時開始。

「戊戌修憲，開啟邪惡之門，集權登頂之際，恰恰是情勢反轉之時。自此一路狂奔倒退，終至敗象連連，」他在文章中這樣寫道。

許章潤還在文章中表示，這可能是他最後一篇文章。有媒體報道稱，他隨後被中國當局軟禁在北京家中。

2020年6月，端午節期間，他發文批評政府在驅逐低端人口後，強拆北京多個藝術區畫家村。

新冠疫情爆發和「吹哨人」李文亮事件曝光後，一批要求言論自由、改變現狀的學者和知識分子遭到中國當局警告和打壓。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 張雪忠

2月，中山大學退休教授艾曉明、北京大學教授張千帆、清華大學教授郭於華、獨立學者笑蜀等簽署一封題為《唯有改變，才是對李文亮醫生最好的紀念——致全國人大、國務院並全國同胞書》的公開信。一些公開信的簽署者收到當局警告。

5月，原中國華東政法大學副教授張雪忠發表近萬字致中國全國人大公開信，呼籲盡早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型，但隨後被上海警方從家中帶走。在被上海警方帶走經過大約24小時傳喚之後，張雪忠安全回到家中。