香港《國安法》：美國加強對香港出口管制的影響

圖片版權 Getty Images Image caption 管制傳統武器和軍民兩用物品的《瓦瑟納爾協定》規定，超過500米長的光纖電線也被視為受規管貨物，但香港使用的光纖電線一半從中國大陸進口，預計不受影響。

美國和加拿大先後在香港《國安法》實施後，對香港實施制裁措施，包括禁止向香港出售警察裝備、限制軍民兩用技術出口等。

其中，美國指會加強對「軍民兩用」技術的出口管制。個別公司出口一些使用軍事技術的民用產品到香港時通常會獲得豁免，但美方加強管制後就需要申請許可證，情況與出口到中國大陸一樣。

香港官員多番強調，香港可以從其他地方獲得類似的技術，因此美國的措施雖然會帶來短暫影響，長遠不會帶來問題。

但分析認為並不是所有產品都可以輕易找到替代品，而且美國的制裁影響深遠，可能令外國公司選擇不在香港投資。

圖片版權 Reuters Image caption 美國國務卿說，北京繞過香港立法會實施《國安法》破壞香港的自治。將暫停給予香港貿優惠。

加拿大總理特魯多周五（7月3日）宣佈，將暫停執行與香港的逃犯引渡協議，同時將禁止向香港出口敏感軍用物品，但他沒有具體說明禁運將包括哪些物品。特魯多在記者會中強調加拿大與香港關係的同時，將會「支持香港人」。

聯合國商品貿易統計數據庫的資料顯示，加拿大去年向香港出口約值8萬美元的武器彈藥，只佔當年香港相關貨物入口量約1%。香港對武器的管制十分嚴格，除了少數私人保安公司職員或個人可以持有武器外，只有執法人員可以持有武器，但未知加拿大向香港的武器出口中多少屬特魯多所說的「敏感軍用物品」。

消息傳出後，中國駐加拿大大使館要求加方停止干預中國內政。中國官方《環球時報》引述分析批評加拿大的做法，形容對方是美國的「走狗」。

圖片版權 AFP Image caption 香港警方過去從美國、英國等西方國家進口催淚彈，但去年開始被禁運後，改從中國大陸供應商購買。

香港警方多年來都從英國、美國進口催淚彈，但去年因《逃犯條例》修訂引起的示威浪潮後兩國先後暫停對香港出口。

香港傳媒報道，香港警方之後改向中國大陸生產商購買催淚彈。香港保安局局長李家超以「涉及行動部署」為由，拒絶公開相關資料。

「軍民兩用」技術

但最引外界關注的是美國6月29日宣佈將會限制「軍民兩用技術」出口香港。美國在香港主權移交以來，一直按照《美國──香港關係法》的規定給予香港貿易上的優惠待遇，包括向香港出口一些禁止出口到中國大陸的技術。

但美國國務卿蓬佩奧在聲明表示，香港《國安法》實施後，美方無法肯定這些技術的最終目的地是香港還是中國大陸。美方為了「保護國家安全」，被迫採取這些措施。

「軍民兩用」技術通常指一些在軍事和民間都可以應用的技術，比如槍械，一般槍械可以作為軍人武器，民間同樣也可以作打獵用途。

較影響香港的「軍民兩用」技術主要是科技相關產品，例如用於軍事上的超級電腦，同樣可以用來作天氣預測運算。另外，資料加密技術在民間廣泛應用保障私隱，但同時在戰爭時也可以保障部隊之間通訊免被敵人截取，因此同樣被視為「軍民兩用」技術。

圖片版權 Reuters Image caption 美國政府早前下令禁止當地公司與中國科技巨頭華為有生意往來，令華為急需尋找美國以外的手機零件供應商。

管制技術

香港創新及科技局局長薛永恆早前接受香港傳媒訪問時預期，美國實施新措施後，香港公司申請從美國購買敏感技術的手續可能變得繁複。但他同時指出，中美兩國爆發貿易戰以來，許多開設工廠的公司已經明白不可以單一依靠美國供應商。

他又指出，每年受美國出口管制的產品輸出到香港而獲豁免許可的數量相對少，主要是加密技術等資訊安全產品，例如網絡路由器等。蒒永恆認為這些產品不難在其他地區買到。

美國目前沒有具體說明將加調哪些產品到香港的出口管制。但外界預期它會參考管制傳統武器和軍民兩用物品的《瓦瑟納爾協定》（Wassenaar Arrangement），這個協定的管制範圍廣泛，包括加密技術、甚至比500米長的光纖電纜都屬管制範圍。

香港的光纖電線主要從中國大陸進口

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替代供應

部份這些產品要尋找替代供應商並不困難，但香港資訊科技商會榮譽會長方保橋以華為做例子，並不是所有被禁運的產品都可以輕易找到替代供應來源。

華為的手機大量依靠美國公司高通等製造的晶片，同時依靠美國科技巨頭谷歌提供的操作系統。美國政府早前宣佈禁止當地公司與華為有生意往來，令華為須要尋找替代供應商。

圖片版權 EPA Image caption 香港特首林鄭月娥多番強調，香港《國安法》不會侵害市民"依法享有"的自由。

方保橋接受BBC中文訪問時指出，要評估禁運的影響不應只看貿易的數量，還應該看禁運的內容。他舉例說，美國商務部早前把中國大陸哈爾濱工業大學加入實體制裁清單，不久校方就透露它已被禁用美國商業數學軟件MATLAB。

「現在許多香港的創科公司都使用美國的技術，會不會連這種技術也無法進口？」

方保橋說，另一個深遠影響是美國的措施會影響外國投影者對香港的信心。「他們會看見香港被制裁，這個不能做、那個也不能做。他們會說：如果我選擇一個地方投資，為什麼要千辛萬苦來香港？」