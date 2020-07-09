香港《國安法》：五張圖為你詳解法律重點
- 2020年 7月 9日
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由中國中央當局主導制定的香港《國安法》6月30日通過後當日立即實施。港區《國安法》涵蓋「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力」四類罪名，最高刑罰是終身監禁。此法賦予北京直接在香港增設國安機構與人員，一些情況下可不受香港本地法律制約；一些案件可以由北京派遣的人員直接在港偵查，檢控及審判在內地進行，引起廣泛關注和擔憂。 批評者認為，香港《國安法》的實施提前終結北京承諾的「一國兩制」。 法律一齣已有民運人士離港，科技公司暫停與港府分享用戶數據，一些民眾開始自我審查； 英國等西方國家為香港人提供更多簽證及移民政策便利，為香港的未來增添了諸多不確定性。BBC中文製作一下五張圖表，為你詳細解讀這部極具爭議的立法。
內容整理：BBC中文
圖表設計及製作：BBC News東亞數據新聞組