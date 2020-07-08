圖片版權 Getty Images Image caption 中國國際電視台，又稱為中國環球電視網，是中國中央廣播電視總台下屬的國際傳播機構

英國政府可能放棄華為5G影響英中關係之際，英國通訊管理局有關央媒播放韓飛龍認罪視頻的裁決，引起中國外交部的關切。

英國廣播電視監管機構英國通訊管理局（Ofcom）本周維持對中國國際電視台（CGTN）播出英籍私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）認罪視頻投訴所做的裁決：有違公平和隱私原則。

裁決表示將對違規行為採取必要的處罰。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應表示：對有關決定「表示關切。這已經不是英方有關機構第一次針對中國媒體作出錯誤決定了，我們堅決反對其為中國媒體在英國開展正常新聞報道工作人為設置障礙。」

在此之前，英國通訊管理局曾在今年5月裁定，中國國際電視台有關2019年香港抗議的報道不夠客觀公正，也將實施必要的處罰。

所謂必要的處罰，可能包括罰款或者吊銷廣播執照。

韓飛龍案

英國通訊管理局的這一裁決針對中央電視台英語節目China 24 於2013年8月27日報道韓飛龍的被捕，播出包括他認罪的視頻片斷。其後，在2014年7月14日的News Hour節目中，又播出了這一認罪片斷。

韓飛龍2018年11月向英國通訊管理局投訴中央電視台的有關報道。而中央電視台英語新聞頻道在2016年12月31日改名為中國國際電視台（CGTN）。

英籍私家偵探韓飛龍和美籍華裔妻子虞英曾2013年受僱於英國葛蘭素史克公司調查該公司在中國的一名前僱員。這名僱員是揭發葛蘭素史克在中國行賄的舉報人。

圖片版權 Getty Images Image caption 這不是CGTN第一次遭到英國通訊管理局Ofcom調查

2014年中國當局對葛蘭素史克展開調查後決定，該公司向醫院和醫生行賄推銷藥品處以4.9億美元的罰款。而韓飛龍夫婦也因非法獲取公民信息在中國被判刑，於2015年減刑獲釋被驅逐出境。

英國通訊管理局對韓飛龍針對中國國際電視台的投訴做出裁決的內容包括：

電視牌照持有人沒有給韓飛龍提供恰當和及時的機會對節目中的有關指稱做出回應；

播出涉及韓飛龍的視頻沒有經過他本人的同意；

電視台言論自由和觀眾獲得信息的權利並不能超越韓飛龍對隱私權的合法要求。

對英國通訊管理局的這一裁決，韓飛龍表示這是「一場勝利，具有重要的里程碑意義」 。

韓飛龍上一次成為英國媒體關注的人物是在2019年。英國《星期日泰晤士報》報道稱，一個女孩從連鎖超市特易購（Tesco）買的一盒聖誕卡內，有用英文寫的一句話：「我們是在中國上海青浦監獄裏的外國犯人，我們被強制勞動。請幫助我們，並通知人權組織。」

這句話的作者還敦促與韓飛龍聯繫。

對此新聞報道，中國外交部發言人說：「這都是韓飛龍先生自己編造出來的鬧劇。」

中英關係

圖片版權 HANDOUT Image caption 韓飛龍（Peter Humphrey）和美籍華裔妻子虞英曾

這一裁決宣佈之時，正值英國和中國關係惡化之際。因此有媒體評論認為，英國正在加大力度對抗中國在全球擴大其國家宣傳機構的影響力。

有評論甚至把英國媒體監督機構的這一裁決與美國當局對中國官媒近期的種種限制措施相提並論。

隨著美中之間在貿易、科技、媒體、文化、人員交往等等問題上的對抗日益加重，英國國內對如何保持與中國的關係，如何最大程度維護英國國家利益的討論也日趨熱烈。

英國以外，香港《國安法》出台，英國表示譴責的同時還宣佈給予約300萬有BNO護照和資格的香港人移民英國的權利。

在英國國內，英國允許中國通訊業巨頭華為參與5G網絡建設的決定是否出現逆轉，也引起中國方面的高度重視。中國駐英國大使劉曉明警告說，英國禁止華為將會有「嚴重後果」 。

在華為5G問題之外，另一個進入英國輿論的討論話題是中國公司參與英國核電站建設的問題。

中資企業除了參與欣克利角核電站的建設，中國廣核集團還計劃獨立興建布拉德維爾核電站。這將是中國核電企業利用自身技術首次在西方發達國家興建核電站。

英國前財政大臣菲利普·哈蒙德（Phillip Harmmond）7月7日在BBC第四電台晨間時政節目《今日》（Today）中表示，執政保守黨內的「反華情緒」 「讓人不安」 （alarming）。

他警告說，英國目前正在逐漸與傳統的貿易伙伴歐盟放鬆關係，「在我看來現在（英國）不是削弱與世界第二大經濟體貿易關係的時候。」