香港立法會選舉：民主派面對《國安法》與「不割席」的考驗

圖片版權 Getty Images Image caption 去年年底，香港區議會選舉投票率創新高，民主派壓倒性勝利。

香港立法會選舉在今年9月舉行，民主派在7月11日和12日舉行初選，決定由誰參加選舉，避免民主派不同派系同時派出多人參選，分薄票源。這場選舉被視為民主派陣營中傳統政黨與傾向以更激烈手段抗爭的本土派之間的競爭。

香港民主派陣營希望在9月的立法會選舉達到「35+」的目標，即獲得立法會過半數議席，增加民主派在關鍵議程上的談判籌碼，部分議員希望否決政府財政預算議案，迫使港府作出更大讓步，回應去年以來示威者提出的「五大訴求」，包括釋放被捕人士、成立獨立調查委員會調查警民衝突等等。

但在香港《國安法》實施後，「35+」的目標能否達成，部分取決於有多少民主派人士會被取消選舉資格。在過去的香港選舉中，選舉主任曾認為候選人並非真誠擁護《基本法》和特區政府，而決定取消個別人士的參選資格，民主派批評選舉主任的作法是政治審查。

香港的親北京媒體連日來批評民主派舉行的初選是「企圖操控選舉」，並點名個別參選人的政綱、言論或宣傳品有違反《國安法》之嫌。有建制派人士認為，單是反對《國安法》即是不擁護《基本法》，應該被取消參選資格。香港政府官員警告，民主派初選內的一些行為可能違反選舉條例或香港《國安法》，有關部門收到投訴後，會作深入研究，執法部門調查後可能會採取行動。

中國和香港政府的強硬作風，可能令部分民主派支持者心淡，令選舉氣氛薄弱。

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民主派候選人避忌《國安法》

香港《國安法》通過後，多名持有或公開展示「港獨」物品的人士被捕。示威者過去一年經常叫喊的口號「光復香港、時代革命」，被港府認定有「港獨」或「顛復國家政權」的含意。示威歌曲《願榮光歸香港》亦被指與暴力及違法事件有密切關連，政府要求學校禁播。公共圖書館把民主派人物黃之鋒、立法會議員陳淑莊的書籍下架審批。

香港行政長官林鄭月娥表明，過去一年不斷有人挑戰國家底線、觸碰這條紅線，《國安法》是要有決心地回應，這種行為不可再被容忍。

一些傳統民主政黨的人對BBC中文表示，他們本來就甚少使用「光復香港、時代革命」這句口號作宣傳，主要原因不是避忌當局審查，而是因為這句口號出自「港獨」派領袖梁天琦，如果他們使用這句抗爭標語，或會招致民主陣營中本土派的批評，認為傳統民主派利用別人的街頭抗爭去謀取議席。

然而，本土派候選人也有所顧忌，部分人取消了宣傳品上「光復香港，時代革命」的標語，並審查自己的宣傳品。

沒有傳統政黨背景的本土派候選人彭卓棋對BBC中文表示，由於《國安法》含糊不清，不知道當局會怎樣利用《國安法》或其他理由去取消民主派人士的參選資格，他自己也在文宣物品上有所改動，相信選民會了解候選人的做法。

圖片版權 MICHAEL PANG Image caption 彭卓棋批評《國安法》含糊不清。

另一名報稱大學生的候選人鄒家成表示，參選其中一個目標，是去講其他一些候選人不敢講的事情。在香港《國安法》通過前，他發表的參選宣言中，形容目前中國正對香港進行「殖民侵略」，形容香港是一個「民族」，其言論遭香港的親北京媒體批評是「明目張膽地宣揚『港獨』」，「煽動仇恨和分化社會」。

但香港《國安法》通過後，條文比想象中嚴苛，鄒家成說曾問自己，「當我沒有辦法繼續堅持原本那一套主張時，我繼續選下去有什麼意義？當香港已經進入真正的極權時代，究竟選舉還有什麼意思呢？」

鄒家成一度考慮是否停止選舉工程，但見到身邊團隊成員仍未放棄，打消了退選念頭。 「這一刻共產黨已經打來，大家或者不知道可以做什麼，甚至不少人正想著離開，正是這個時刻，與其問選舉還有沒有意義，倒不如說我們繼續選下去本身還有沒有意義。」

「《國安法》實施了，或者有些事情我不可以繼續說，以前凖備的很多文宣、宣傳品已經用不上，但我相信我的理念在過去已經表達得清清楚楚，希望香港人會理解。」

打算角逐連任的香港民主黨立法會議員黃碧雲表示，自己也叫喊過「光復香港」這句口號，指如果因為如此而失去參選資格，將留待大眾去評理。她不認同這句口號等同「港獨」，而是要求香港回到沒有走樣的「一國兩制」的狀態，讓香港擁有原本的言論自由。

圖片版權 EPA Image caption 這個標語被指有港獨含意。

香港《國安法》——選舉中「新的紅線」

「會否被取消參選資格（DQ）」是2016年以來香港選舉中每個民主派候選人必須面對的難題。 主張「港獨」或「自決」（以民主方式決定香港未來）的人會被拒諸門外。例如「港獨」派領袖梁天琦丶學運領袖黃之鋒等等，都曾經被選舉主任取消其參選資格。

《國安法》通過後，港府暗示，反對此法也可能被取消議席。香港政制及內地事務局局長曾國衞說，如果立法會選舉參選人否定或反對香港《國安法》立法，將令人質疑有關參選人是否維護《基本法》及效忠香港特區。港澳辦副主任張曉明則指，這個問題需要認真研究，相信港府要依法作出具體界定。

特首林鄭月娥則說，是否能夠參選由選舉主任決定，不能夠簡單地說什麼言論及行為會導致喪失參選資格。基本法委員會副主任譚惠珠表示，去年區議會選舉沒有人因為「光復香港」這句口號而被取消資格，感覺是「走漏」了。

香港民主派陣營表明，希望以否決財政預算案等重要議案的方式癱瘓立法會，並以此逼使政府回應訴求，這種方式被稱作議會戰線中的「攬炒」。

這種想法招致香港建制派的猛烈抨擊，甚至被指有關做法違反《國安法》，可能成為當局取消其資格的另一借口。民建聯立法會議員梁志祥批評，立法會對政府議案雖然有否決權，但如果「攬炒派」為了政治目的而聲言否決政府全部議案，將令立法會一事無成，得不到市民支持。香港經民聯立法會議員梁美芬認為，如果「35+」背後的理念是為了否決財政預算案，可能涉及分裂國家罪的元素。

多名被外界惴測會被取消參選資格的人堅持參與選舉，他們形容這場初選是香港唯一「沒有經政權篩選」的選舉，沒有人會因為任何政見而被取消參與初選的資格，所以初選可能成為市民透過選票表態支持個別人士的唯一方式，也讓這些政治人物檢視自身支持度及認受性。

圖片版權 Getty Images Image caption 黃之鋒坦言，自己可能再度被取消參選資格，但參與初選可以讓民眾在無篩選下表態。

已解散的本土派組織香港眾志前秘書長黃之鋒6月中宣佈參選立法會，他在去年年底的區議會選舉，因為被選舉主任認定他「並非真心」不提倡「港獨」作為「自決」選項而被取消參選資格。他當時譴責政府進行政治篩選和審查，剝奪其參選權利。

他在參選宣言中明確表示，「自己的名字出現在選票上的機會十分渺茫」，但他認為，參加民主派的初選是向外表明，「中共拉人封艇不能把反抗力量趕盡殺絶，而是激起巨大民意」，而初選可以是一種公民投票，「向國際社會表明香港人真正的意願，無經政權篩選的民意，我們絶不屈服於極權。」

角逐連任的香港公民黨立法會議員楊岳橋對BBC中文表示，相信候選人都必然凖備被取消參選資格後要如何處理，但他認為是否會被取消參選資格的決定權在掌握在對方手裏，而且欠缺一個客觀標凖，「與其為對方不可預估的行為而操心，不如先做好自己」。香港公民黨是民主派第二大黨，目前在立法會佔5席。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華對BBC中文說，「有了《國安法》，有些人擔心政府用取消參選資格等手段抵銷選民的選擇，令人感到灰心；但有些市民可能會更加意志激昂，不滿政府做法而出來投票。選舉就要來了，問題是人們做不做事。」

他認為，參選人會否被取消資格的事情難以控制，「不知道政府會去到幾盡（做得有多極端）」，但民主派不會因為擔心一些人被取消參選資格就叫他不要選。

「《國安法》後，政府越來越亂來，圖書館一些書都被下架，什麼都夠膽做。無論民主派取不取得35席，如果政府想擴大自己權力不受監察，都可能將一些議會內的人取消資格，大幅度削弱立法會的憲政權力，如果真的這樣，民主派就要據理力爭，」他說。

圖片版權 AFP Image caption 傳統民主派政黨將受到本土派挑戰。

傳統泛民與本土派之爭

去年香港區議會選舉中，民主派獲得壓倒性勝利，當時大部分選區只有兩個分屬民主派和建制派的候選人，選民一般只按立場投票，但立法會選舉是比例代表制，即在同一區內會有多個民主派候選人，過往的立法會選舉經常有過多民主派人士在同一區競爭，造成民主派整體得票比建制派多，但所得議席較少的情況，初選其中一個目的，就是減少這個互相競爭的可能性。

香港「反送中」示威其中一個最大的影響是團結民主派，示威者主張「和勇不分」、「兄弟爬山，各自努力」，即和平與激進示威者在不同崗位工作，講求「不割席」，但這種團結能否在立法會選舉中延續備受關注，許多沒有傳統政黨背景、立場傾向本土派的人因反修例風波決定投身政界，並挑戰傳統民主派。

立場親近本土派的彭卓棋表示，多了政治素人參選顯示本土派新興力量正慢慢變成主流，將會是香港選舉的一個新改變，初選給選民有傳統政黨人物以外的選擇，市民會因應傳統政黨政客過往的言論、投票紀錄、街頭抗爭的表現，決定他們是否適合繼續做一個代議士。

在香港媒體主辦的民主派選舉論壇上，來自傳統民主派政黨的個別候選人被本土派候選人追擊，他們被批評在以往的抗爭中過度妥協，與本土派「割席」以及沒有在反修例風波中支援街頭抗爭。

參選人之一、「佔中」時期的學運領袖岑敖暉說，這次初選的目的是要謝絶「妥協派」，即是「在政治上退縮」的人，例如在香港《國安法》落實後，一些人主張香港應該就23條自行立法，又或者當港府把政治與民生議案捆綁表決時，「妥協派」會因為見到利民政策而投下贊成票。

香港民主派政黨在議會內的投票取向多次引發本土派不滿，例如在被視為親建制的終審法院首席法官張舉能任命議案中，本土派陣營認為應該投反對票，但公民黨稱為了保護法治而分別投下支持和棄權票，民主黨的林卓廷亦投下棄權票，他在選舉論壇被追問時稱，立法會議案並非「是或者不是」（yes or no）一般簡單，黨內九成多議案表態非常清晰。

而民主黨的黃碧雲過往曾多次批評本土派而被視為與「本土派」割席，她在選舉論壇中就過去一些針對本土派的言論而道歉，強調現時已沒有本土派和民主派之爭，呼籲人們把憤怒對凖政權，不要把怒火用來「自焚」，否則自己四分五裂，難以對抗她所稱的「暴政」。

香港公民黨的楊岳橋接受BBC中文訪問時被問到，擔不擔心傳統政黨會受到素人的衝擊，他說「輪不到他們擔心」，認為這次初選是一件好事，可以借助這個平台讓候選人向選民講述自己的主張，相信選民有雪亮的眼睛去作出決定。

他在一場選舉論壇中被質疑過往在議會中一些關鍵投票中缺席，他對此道歉，並表示自己已痛定思痛，但強調該黨議員一直在議會內不同崗位工作，除了「武鬥」也需要「文斗」，不能夠抹殺該黨的努力。