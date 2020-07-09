中美南海秀實力 「美國軍機靠近廣東偵察」

圖片版權 EPA Image caption 美國航母在南海軍演的同時，中國海軍也在南海軍演，被認為是兩國在國際間秀實力。

中美之間在貿易、外交、科技、文化、人員交往等方面不斷擴大的對抗中，傳出了「美國軍機連續三天靠近廣東沿岸偵察」 的消息。

這一消息出自中國研究機構北京大學海洋戰略研究中心（SCSPI，South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）英文推特。

該研究中心在推特上公布的衛星照片顯示，7月8日，美國海軍的EP-3E偵察機曾經靠近廣東沿岸，最近的時候大約為52海里（約96公里）。

該研究中心的推特圖片還顯示，美軍偵察機分別於7月6日、7日靠近廣東偵察，8日的距離是最近的。

就有關消息，香港《大公報》報道稱：美國軍機連續三日廣東沿岸偵察中方堅決反對。而中共黨報《環球時報》英文報道引述中國軍事評論人士稱，美國的偵察機可以捕捉到電磁信號，其中包括通訊信號，並用來分析出中國武器和裝備以及解放軍行動的情報。

這位軍事評論人士還警告說，美軍偵察機的行動並不像美國航空母艦在南海演練那樣旨在秀實力，而是為潛在的軍事衝突做凖備。

至今，美國對中國方面的偵察機報道沒有任何表態。

中美南海軍演

近期美國兩艘航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）和里根號（USS Ronald Reagan）前往南海進行軍演。而中國也在7月1日至5日在西沙群島海域軍事演習。

觀察人士都注意到美國和中國海軍同時在南海軍事演習的罕見情況。英國《泰晤士報》報道稱，美國在軍演中有戰鬥機，「突出美國的打擊能力。B-52核轟炸機也參加了軍演」 。

美國《華盛頓郵報》則引述兩艘航母指揮官的話稱，美軍在南海的軍演旨在顯示對海上自由航行理念的支持。

美國、日本、澳大利亞三國的國防部長本周舉行會議後重申反對中國在東海、南海採取的破壞地區局勢的行為，強調維護地區航行和飛行自由的重要性。

對此中國外交部發言人趙立堅回應稱，個別域外國家從一己私利出發，頻繁炒作，甚至派遣大規模先進軍艦飛機進入相關海域，是「推動軍事化，威脅地區和平穩定。中方堅決反對。」

各方分析人士對中美之間從「冷戰」 轉為直接軍事衝突的可能性各有看法。回顧過去，美國雖然一直在太平洋地區保持強大軍力，但與中國最近的一次擦槍走火事件已經距今近20年。

中美撞機

2001年4月1日，美國軍用偵察機EP-3與中國一架戰鬥機在南中國海上空相撞，中國戰鬥機墜毀，駕駛員死亡；美國偵察機受損後迫降在海南島陵水機場。

中國指責美國偵察機故意撞向中國戰鬥機，嚴厲譴責美國偵察機在未經通知和許可情況下降落在中國領土；而美國則認為偵察機是被失控的中國戰鬥機撞擊後迫降，中國應負主要責任。

撞機事件隨後成為兩國之間的外交事件，中美雙方就事件該由哪方負責僵持不下。

經過雙方緊急斡旋，被中國扣押的24名美國機組人員在事發12天後於2001年4月12日回國。而美國的這架偵察機，到當年7月初才經拆卸後送返美國。

2016年12月，中國海軍在南海國際海域攔截沒收了一個美軍無人潛航器，再一次造成中美關係緊張。