香港《國安法》：政府在學校禁政治歌曲與「言論自由」爭議
香港教育局局長楊潤雄早前回應立法會議員提問時指出，過去一年，在反對《逃犯條例》修訂案的「反送中」示威現場經常聽到的歌曲《願榮光歸香港》帶有政治宣傳意味，學校應該禁止學生在校園內奏唱這首歌曲，言論引起民主派質疑。
楊潤雄還指出，學校是學生學習的地方，因此不應被用作表達政治訴求的場地。而雖然學生享有言論自由，這種自由並不是沒有限制。
此外，香港政府也建議推出新安排，要求公務人員在入職時需要簽署文件或宣誓擁護香港《基本法》和香港特區。
有批評意見認為，這兩個安排是針對過去一年多香港示威抗議中，學生和公務員這兩個其中最為活躍的群體而設；但親建制派聲音認為，學校不應被政治化，而要求為市民服務的公務人員效忠特區政府的做法「無可厚非」。
批評與質疑
香港過去一年多的示威抗議中經常看見學生的蹤影，許多中學生也發起在學校內組織人鏈、叫喊標語等示威活動，引起香港當局和一些親建制派團體批評。其中，一名音樂教師在校內音樂考試時，被指沒有阻止一名學生演奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約。
香港官員此前多次以校園不應政治化為由，批評一些中學舉行與示威抗議相關的活動。其中，一些學生和工會團體上月舉行「公投」，商議是否發動罷工和罷課行動，以阻止《國安法》在香港實施。
香港政府發出聲明，指出學校是「建立品格、認識國民身份」的地方，不應涉及政治，呼籲校方如發現有學生發起或鼓勵其他進行這些活動，應立即勸止。
但早前香港主權移立23週年期間， 一些被視為傳統親北京的香港學校被發現掛上慶祝主權移交、歡迎香港《國安法》實施的橫幅，有人質疑這是「雙重標凖」。
香港教育局回應傳媒查詢時沒有直接回應懸掛橫幅的問題，但稱學校可以透過多元方式推廣重要法例，包括《基本法》和香港《國安法》，這些都是學校教育的一部份，不可以與「政治表態」混為一談。
已宣佈解散的青年政團「香港眾志」前副主席鄭家朗認為，香港政府容許在學校內自由表達擁護《基本法》、支持建制派或政府的立場，但反對政府的立場就一丁點也不容許。
他接受BBC中文訪問時指出，當局經常說學生作為社會公民，需要為社會負責。「而最負責的方式就是關注社會問題，就一些社會議題公開發聲，作為香港的一部份共同參與，這才是公民的精髓。」
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公務員宣誓效忠
香港政府還提出對公務員的新要求，要求新入職公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，同時優先安排升職或轉職的公務員，以及在警務處、入境處等紀律部隊和在律政司工作的特定公務員，簽署文件或參加宣誓儀式。
香港政府在提交立法會的文件指出，這個規定是為了符合香港《國安法》第六條的規定。這條條文要求參選或就任公職的香港居民「依法簽署文件確認或者宣誓」效忠香港《基本法》和香港特區。
外界對這個要求看法不一。曾多次發動集會和參加罷工公投的「新公務員工會」發表聲明，十分關注宣誓的實際內容，以及公務員會不會因為新要求而需要「承擔不合理的法律後果」。
文件沒有列出會被視為違反誓言的具體情況，例如參加悼念1989年天安門事件遇害者的活動、參加每年的「七一」遊行對政府表達不滿會否被視為違反誓言。政府回應查詢時說，文件只是列出相關事宜的建議落實方向，當局會進一步解釋詳情。
香港建制派普遍歡迎政府的建議。其中，立法會議員廖長江表示公務人員擁護《基本法》和效忠香港是「最基本的要求」。但香港媒體同時引述建制聲音批評，措施沒有針對在過去社會運動中最活躍的中低級公務員，也沒有提出對早前發起罷工的政府醫務人士作出懲罰。