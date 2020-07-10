香港《國安法》：政府在學校禁政治歌曲與「言論自由」爭議

圖片版權 AFP Image caption 一些香港的中學生多次發起築人鏈活動，響應過去一年多年的示威浪潮。

香港教育局局長楊潤雄早前回應立法會議員提問時指出，過去一年，在反對《逃犯條例》修訂案的「反送中」示威現場經常聽到的歌曲《願榮光歸香港》帶有政治宣傳意味，學校應該禁止學生在校園內奏唱這首歌曲，言論引起民主派質疑。

楊潤雄還指出，學校是學生學習的地方，因此不應被用作表達政治訴求的場地。而雖然學生享有言論自由，這種自由並不是沒有限制。

此外，香港政府也建議推出新安排，要求公務人員在入職時需要簽署文件或宣誓擁護香港《基本法》和香港特區。

有批評意見認為，這兩個安排是針對過去一年多香港示威抗議中，學生和公務員這兩個其中最為活躍的群體而設；但親建制派聲音認為，學校不應被政治化，而要求為市民服務的公務人員效忠特區政府的做法「無可厚非」。

你的器材不支持播放多媒體材料 參與組織人鏈行動的學校據報達200家。

批評與質疑

香港過去一年多的示威抗議中經常看見學生的蹤影，許多中學生也發起在學校內組織人鏈、叫喊標語等示威活動，引起香港當局和一些親建制派團體批評。其中，一名音樂教師在校內音樂考試時，被指沒有阻止一名學生演奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約。

香港官員此前多次以校園不應政治化為由，批評一些中學舉行與示威抗議相關的活動。其中，一些學生和工會團體上月舉行「公投」，商議是否發動罷工和罷課行動，以阻止《國安法》在香港實施。

香港政府發出聲明，指出學校是「建立品格、認識國民身份」的地方，不應涉及政治，呼籲校方如發現有學生發起或鼓勵其他進行這些活動，應立即勸止。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港示威：年輕學生的精神健康令人擔憂

但早前香港主權移立23週年期間， 一些被視為傳統親北京的香港學校被發現掛上慶祝主權移交、歡迎香港《國安法》實施的橫幅，有人質疑這是「雙重標凖」。

香港教育局回應傳媒查詢時沒有直接回應懸掛橫幅的問題，但稱學校可以透過多元方式推廣重要法例，包括《基本法》和香港《國安法》，這些都是學校教育的一部份，不可以與「政治表態」混為一談。

已宣佈解散的青年政團「香港眾志」前副主席鄭家朗認為，香港政府容許在學校內自由表達擁護《基本法》、支持建制派或政府的立場，但反對政府的立場就一丁點也不容許。

他接受BBC中文訪問時指出，當局經常說學生作為社會公民，需要為社會負責。「而最負責的方式就是關注社會問題，就一些社會議題公開發聲，作為香港的一部份共同參與，這才是公民的精髓。」

公務員宣誓效忠

圖片版權 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption 香港一些公務員團體多次發起集會，要求政府成立獨立委員會調查警方處理示威浪潮時被指濫用暴力的指控。

香港政府還提出對公務員的新要求，要求新入職公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，同時優先安排升職或轉職的公務員，以及在警務處、入境處等紀律部隊和在律政司工作的特定公務員，簽署文件或參加宣誓儀式。

香港政府在提交立法會的文件指出，這個規定是為了符合香港《國安法》第六條的規定。這條條文要求參選或就任公職的香港居民「依法簽署文件確認或者宣誓」效忠香港《基本法》和香港特區。

外界對這個要求看法不一。曾多次發動集會和參加罷工公投的「新公務員工會」發表聲明，十分關注宣誓的實際內容，以及公務員會不會因為新要求而需要「承擔不合理的法律後果」。

文件沒有列出會被視為違反誓言的具體情況，例如參加悼念1989年天安門事件遇害者的活動、參加每年的「七一」遊行對政府表達不滿會否被視為違反誓言。政府回應查詢時說，文件只是列出相關事宜的建議落實方向，當局會進一步解釋詳情。

香港建制派普遍歡迎政府的建議。其中，立法會議員廖長江表示公務人員擁護《基本法》和效忠香港是「最基本的要求」。但香港媒體同時引述建制聲音批評，措施沒有針對在過去社會運動中最活躍的中低級公務員，也沒有提出對早前發起罷工的政府醫務人士作出懲罰。