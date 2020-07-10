肺炎疫情：香港新增32宗本地感染 中小學提前放暑假

圖片版權 Reuters Image caption 新型冠狀病毒疫情下，香港市面蕭條。

香港近日爆發第三波新冠病毒疫情，周五（7月10日）單日新增38宗確診，其中32宗屬於本地病例。

疫情下，香港教育局宣佈中小學和幼稚園下周一開始提前放暑假。也有立法會議員提出，政府應該重新考慮是否如期舉辦香港書展。

單日新增32宗本地病例

香港衛生防護中心周五表示，全港單日新增38宗新型肺炎確診，其中32宗屬於本地病例，9宗感染源頭不明。

新增本地病例中，有11宗與水泉澳邨明泉樓有關，來自不同樓層，疑似與大廈的升降機等共用設施有關。而這11名確診者中，多人去過附近街市、餐館和商場。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，擔心近日本地病例分佈零散，如果防疫措施不夠，病毒傳播會非常快，病例會以幾何級數增加。

香港周四新增42宗確診病例，本地病例佔34宗，兩宗源頭不明；周三新增24宗病例，本地病例19宗，五宗源頭不明。

張竹君呼籲市民減少出門和活動，並考慮在家工作，希望這樣可以切斷傳播鏈。

目前，香港已經有新冠病毒確診病例1403宗。

香港連鎖化妝品店莎莎近日有兩名員工確診，一名在油塘擔任收銀員，另一名確診患者則在馬鞍山新港城中心任收銀員。

莎莎周五表示，已將有關分店暫停營業，進行徹底清潔及消毒。店內所有員工及與確診員工有接觸的其他相關職員(包括辦公室員工)，將在家隔離14天。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前曾表示，目前可以稱為第三波疫情，擔心會出現社區大爆發，因為個案都曾到過很多地方或者見朋友，讓追蹤變得困難。

香港書展能否如期舉行？

香港教育局長楊潤雄周五下午宣佈，香港中小學和幼稚園從下周一開始提前放暑假。

楊潤雄稱，一些需要進行的重要考試可根據實際情況安排。如香港的小五呈分試，校方若已安排小五呈分試在下星期進行，仍可選擇按原定計劃完成考試後才放暑假，校方也可以將呈分試延期。

楊潤雄稱應暫停暑期活動，而學校可以繼續進行中學四五年級的補課，但必須做好防疫措施。他表示，決定讓學生提早放暑假是希望減少學生流動，減少搭乘交通工具，也可讓家長放心。

另外，香港原定於在7月15至21日舉行書展，但第三波疫情爆發，而往年書展人流量非常大，有立法會議員提出政府應考慮是否繼續舉行書展。

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立法會議員陳凱欣表示，書展風險不比學校低，如果學校停課，不理解為何仍繼續舉行書展。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在回復記者有關書展提問時表示，對書展活動感到憂慮，但仍要看有關部門的安排。

香港中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌周五在電台節目表示，新一波疫情中多宗病例感染源頭不明，而且分散多區，疫情可能會擴散。

他認為，今年最好停辦書展，避免大量人流聚集。