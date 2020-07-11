中美科技開啟戰略脫鉤 全球企業和國家開始選陣營

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在香港，西方科技巨頭已停止將數據交給當局。在美國，特朗普政府曾討論禁用中國社交媒體巨頭抖音海外版Tiktok。在英國，華為很可能將被禁止參與所有5G建設。

本周BBC系列節目「技術帳篷」（Tech Tent）將探討這是否是一場巨大的技術分裂的開端，是否公司和國家間必須選邊站：決定自己是身處美國陣營還是中國陣營。

經過數月的貿易緊張關係後，中國對香港實施的《國安法》使事態陷於危機。

BBC亞洲商務記者卡利什瑪·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）認為，就公司被迫移交私人數據（至少可能如此）而言，新法使香港更像中國。

她說：「企業特別是科技公司，不知道是否會違反這些新規定，部分原因是它們太模糊。」

多年來，像谷歌和臉書這樣的公司希望打開中國市場，但又不想向當地法律妥協，則一直將香港視為進可攻退可守的等待之地。

瓦斯瓦尼說：「多年來香港一直是通往中國大陸的門戶，它仍保持著自由貿易港和跨國企業進駐的獨特地位。「

現在情況發生變化，並未朝西方科技巨頭所希望的方向發展。他們現在可能不得不從香港撤退。

中國企業抖音母公司字節跳動的困境更嚴重。

香港用戶周五醒來後發現這款廣受歡迎的應用程序（Tiktok）已下架。字節跳動迫切希望證明它確實不受中國政府影響，認為這是證明它會認真保護用戶數據的唯一方法。

印度已禁用Tiktok（抖音國際版），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則稱讚此舉並談論隨後的舉動，他認為撤出香港市場可能還不夠。

圖片版權 Reuters Image caption 美國國務卿蓬佩奧認為Tiktok撤出香港市場可能還不夠。

數百萬的青少年用戶可能仍然不知道Tiktok與中國企業有關聯。但就像華為在英國一樣，該公司發現自己陷入中西間的政治分歧中，並被迫選邊站。

這當然是全球貿易諮詢機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員、新加坡國立大學商學院高級講師亞歷克斯· 卡普利（Alex Capri）所觀察到的。

他說本周表明世界正在分裂成不同的集團。他說中國經濟體量較小時，西方接受進攻性貿易政策；但現在情況發生變化，中國目前的經濟體量巨大。

「這種行為不再被容忍。因此在過去三十年的全球化中有點刺耳的分歧現在已經到達頂點。我們現正看到脫鉤時代的開始：與中國供應鏈進行戰略脫鉤的時代。」

他說這不僅對抖音這樣的公司產生重大影響，而且對希望繼續在中國開展業務的蘋果等公司也有重大影響。 「他們將不得不採取『在中國為中國』的戰略，使他們在中國變得越來越本地化，他們將與本地供應商和本地生態系統合作。」

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但是，至於為其他市場服務的其他業務，則可能不得不開始從中國轉移製造業，就像蘋果公司已經將部分iPhone生產線轉移到印度一樣。卡普利說，這對對沖「絶對即將到來」的進一步出口管制和制裁很有必要。

與此同時，世界各國將必須決定他們想站在這個「大鴻溝」的哪一邊。

卡普利認為，諸如5G類的技術正出現不同的標凖。西方的開源規則鼓勵較小規模參與者，這將不包括華為，因為這會造成這家中國電信巨頭成為橫跨亞洲和非洲的主導力量。

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當然美國總統特朗普可以改變注意。就像他取消對另一家中國電信巨頭中興的制裁一樣，他認為與中國達成貿易協定符合他的利益。

但是，無論誰贏得11月的美國大選，技術全球化的時代已經結束。

過去十年中儘管中美之間在爭奪人工智能和量子計算等領域競賽，但中美科學家和企業家能在彼此的國度生活、工作和合作。

現在圍牆正在高築，人才和企業（之牆）正緊追其後。