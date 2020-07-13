中國洪水：至少141人死亡或失蹤，鄱陽湖水位至歷史最高

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連續多周的極端降雨天氣讓中國南方長江流域遭遇了數十年來最嚴重的洪水災害。洪水所到之處衝垮了房屋，甚至引起決堤，已導致至少141人死亡或失蹤，27個省份共3789萬人次受災。

7月12日，中國防汛抗旱總指揮部將防汛應急響應等級由Ⅲ級上調至Ⅱ級，顯示洪水災害在繼續加重。中國國家主席習近平當天就洪災做出指示並承認，中國防汛形勢「十分嚴峻」。

官方的新華社報道稱，截至目前，此次洪水災害已經導致353萬公頃（兩個中國首都北京的面積）農田受損，2萬8000間房屋倒塌，直接經濟損失超過822億元人民幣（117.4億美元）。

中國應急管理部副部長鄭國光13日在記者會上表示，此次全國洪澇災害的受災人口、死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失，與近5年同期相比，分別下降了9%、51%、70%和13%。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國南方暴雨持續超一個月 罕見大洪水致81人死亡或失蹤

不斷加重的洪災

位於中國東部的江西省是此次汛情最為嚴重的省份之一。位於該省的中國最大淡水湖鄱陽湖的水位已上漲至超過22.52米，超出警戒水位19.5米，為歷史最高位，水域面積達近十年最大水平。在擁有160萬人口的鄱陽縣，水位已高出堤頂1米多。

根據中國中央電視台報道，鄱陽湖流域已有多處農田防洪堤決口，面臨著1998年以來最嚴峻的防汛形勢。江西省已在11日將防汛應急響應等級上調至最高級別。

中國水利部副部長葉建春13日表示，6月以來，中國共有433條河流發生超警界水位以上洪水，33條河流發生超歷史洪水。

暴雨和新冠疫情的雙重打擊

連續近兩月的強降雨天氣是此次洪災的主要原因。從6月2日至7月12日，中國中央氣象台連續40天發佈暴雨預警，這是該氣象台2007年使用暴雨預警業務以來歷時最長的一次。

《中國氣象報》分析稱，6月1日至7月9日，長江流域平均降水量達到369.9毫米，較因暴雨發生大水的1998年多54.8毫米，為1961年以來歷史同期最多。

中國長江委水旱災害防禦局副局長寧磊對該報表示，今年梅雨季來得比往年偏早10天，且6月以來長江流域降水量較往年平均值多20%。

年初開始的新冠疫情也對汛情有很大影響。有專家向中國媒體表示，長江流域尤其是湖北受疫情影響大，在備汛上的凖備時間不充分。中國國家減災委專家委員會委員程曉陶稱，今年許多地方水利冬修春修受疫情影響，一些應在汛前完工的涉水工程未能如期完工，一些應開展的防汛檢查、防汛培訓未能如期開展，這些都對防汛產生不利影響。

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關鍵期仍未到

中國專家稱，與1998年洪水相比，此次南方暴雨時間更長，範圍更廣，且暴雨過程位置偏北。

在中國，長江防汛素有「七下八上」的說法，即七月下旬至八月上旬這段期間，既是多雨季也是主汛期。有專家表示，目前長江防汛還未到「七下八上」的關鍵期，發生流域性大洪水的可能性依然存在。

中國氣象台稱，13日起新一輪強降雨天氣將再次在中國開始。

習近平於12日做出指示，要求中國各級黨委和政府做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等工作，「盡最大努力保障人民群眾生命財產安全」。此前，他曾於6月29日提出，要求抗洪救災要「人民至上、生命至上」。

根據中國民政部數據，1998年水災共造成4150人死亡，直接經濟損失達2550.9億元。