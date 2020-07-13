圖片版權 AFP Image caption 香港衛生防護中心官員強調，保持社交距離是最有效的防疫措施。

COVID-19新型冠狀病毒疫情在香港出現第三波爆發，特區政府宣佈再次收緊防疫管控措施。

香港行政長官林鄭月娥星期一（7月13日）宣佈，行政會議提前開會通過緊急立法，要求「風險較高地區」旅客登機赴港前出具病毒檢測陰性證明，首次強制公共交通乘客戴上口罩。此外，指定娛樂場所將關閉七天，餐館每天18:00至隔天05:00禁止堂食（內用）。「限聚令」重新收緊，多於四人之群組聚集再次被視為非法行為。另港府將啟用兩家中國大陸企業增援病毒檢測工作。

香港在疫情初期被認為表現較好，但過去六天之新增病例持續上升，星期一新增52例至累積1522例，其中41例屬本地感染，感染源頭不明佔20例。在新措施公布前不久，一名95歲老婦不治身亡，成為香港第八例死亡病例。

防疫官員警告疫情險峻，醫學界連日來促請港府盡快把防疫措施收緊至3月時之規模，並要求盡快擴大病毒檢測規模。香港教育局於上星期五（10日）率先宣佈中小學提前放暑假。香港貿易發展局於最後關頭，叫停原定於星期三（15日）揭幕的年度文化界重要活動——香港書展。

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