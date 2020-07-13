清華大學教授許章潤獲釋回家 公眾質疑「嫖娼」傳言「污名化」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 許章潤

清華大學法學院教授許章潤被中國警方帶走近一周後，周日（7月12日）獲釋回到家中。

熟悉他的老同學和朋友們對BBC中文表示，不相信此前傳聞稱許章潤因嫖娼被帶走，許的妻子也未見到被帶走的文書材料。

獲釋回家

清華大學法學院教授許章潤被中國警方帶走近一周後，獲釋。許章潤的老同學劉蘇里周一（7月13日）對BBC中文表示，許在周日（12日）早上7時左右回到北京海澱家中，目前在家休息，身體無恙。

許章潤上周一（7月6日）上午被四川警方從北京家中帶走，具體原因不明。早前多家媒體報道及網絡傳聞稱，警方告知家屬，抓捕原因為嫖娼 。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 《戊戌六章》

劉蘇里對BBC中文表示，「涉嫌嫖娼」是傳聞，中國警方並未正式宣佈，「我不信這些傳言，他妻子都沒見到『帶走』的書面理由，即沒有文書」。

劉蘇里指出：「理由並非關鍵，關鍵是他（許章潤）說了寫了什麼。」

劉蘇里認為，許的文章言說具有驚天地泣鬼神之功，「他為天下蒼生代言，肯定觸怒某些人」。他也觀察到，許早已做好了被警察帶走的凖備，甚至是「赴死的凖備」。

另一名熟悉許章潤的朋友上周對BBC中文表示，許章潤被帶走是因為近些年多次發表文章直言不諱批評中國當局，這些文章最近集結成書《戊戌六章》。

該朋友稱，此書本計劃今年在香港出版，但遭遇多方阻力，最終只能在美國出版。

被嫖娼？

許章潤此前因嫖娼而被捕的傳言流傳開後，一些他的朋友和網民都認為傳言不實。

其他多位熟悉許章潤的朋友對BBC中文表示，相信「嫖娼」是中國當局對許章潤「潑污」。

「我們當然認為這是假消息，而且是對他的污名化。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 許章潤

許章潤的好友、清華大學社會學教授郭於華則在推特上表示，嫖娼的罪名是拙劣的借口，目的是為了政治迫害。

「他們花了多少時間費了多少心思編出這麼拙劣的借口進行政治迫害！用文字表達思想何罪之有？」她在推特上寫道。

推特網友裏瓦爾多認為，「嫖娼」或許已經變成了中國打擊異見人士的借口。

「順我者昌，逆我者嫖娼，」他這樣寫道。

存疑的嫖娼案

過去數年，已有多名中國公共知識分子、微博「大V」或異見人士被中國當局指涉嫌嫖娼或存在經濟犯罪。但大量評論和政治分析的聲音認為，這些案件疑點重重，質疑中國當局用非政治罪名」污名化「 政府不歡迎的人，並以圖扼殺反對聲音。

最近的一個案例是鄭文傑案。 2019年8月，英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）僱員鄭文傑在前往中國大陸出差後失聯15天，中國官方媒體報道稱他「涉嫌嫖娼」被行政拘留。

但他在接受BBC訪問時表示，他被「國保人員」刑訊逼供，並被指控煽動香港的政治動亂。

「他們想知道英國在香港示威活動中扮演了什麼角色——他們問我們向示威者提供了什麼支持、資金和裝備，」 目前在倫敦獲得政治庇護的鄭文傑在接受BBC電視採訪時這樣說。

中國官媒在抓捕鄭文傑後，發佈一段顯示鄭文傑出入「會所」並認罪的視頻，並指對其「不存在刑訊逼供」。但當時即有網友認為，監控錄像所顯示的場所更像是一個按摩與洗浴會所，這並未能直接表明其參與嫖娼。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國領館前僱員鄭文傑稱曾遭到中國「國保」虐待。

2013年，經常參與社會議題討論的微博名人薛蠻子在北京被捕，中國官方媒體指責他「嫖娼」和「聚眾淫亂」。

中國官媒公布了薛蠻子的認罪視頻。薛蠻子表示，為滿足自己特殊的慾望和性癖好，「在國外生活期間染上了嫖娼惡習」，來中國後繼續頻繁嫖娼。

但當時有網友質疑，薛蠻子是當局近期加強網絡控制的重點清理對象，是「被嫖娼」。

2015年，因監督政府公車私用走紅的網絡名人區少坤涉嫌嫖娼在湖南長沙被警方拘留。但他對中國媒體否認自己嫖娼，稱自己「委屈，冤枉」，中了圈套。

他不承認自己的行為是嫖娼，因為「沒有交易和性行為」。區少坤的朋友、廣州維權人士王愛忠接受採訪時表示，區少坤以公民身份長期監督腐敗行為，被「打擊報復」。