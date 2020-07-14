台灣民意調查顯示： 台灣人認同創新高 但維持現狀仍是主流民意

圖片版權 Getty Images Image caption 民調結果顯示，認為自己是台灣人而非中國人的比例雖然持續升高接近七成，但後者仍不等同支持台灣立即宣佈獨立的做法（圖為中正紀念堂）。

台灣政治大學選舉研究中心近日公布三份民調調查結果，其中「偏向台灣獨立」有27.7%的支持度，是該研究中心近30年的最高數字，引起討論。

不過，在7月3日公布的「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分佈」等三份民調調查結果顯示，選擇「維持現狀」（status quo）仍是主流民意，超過五成，但有逐步下滑跡象。

專攻台灣政治發展的美國2020富布賴特（Fulbright）訪問學者南樂（Lev Nachman）對BBC中文稱，民調結果顯示，認為自己是台灣人而非中國人的比例雖然持續升高接近七成，但後者仍不等同支持台灣立即宣佈獨立的做法。

南樂表示，維持現狀，「在很大程度上，這被認為是一種務實的選擇」。

圖片版權 Tsai Ing-wen Facebook Image caption 學者稱蔡英文的兩岸立場仍是維持現狀。

「台灣人認同」上升

該研究中心為台灣政治調查重點機構。自1992年起開始，每半年會針對台灣民眾政治意向以及重大政治事件進行民意調查。數據顯示，自2007年開始，「認同自己是台灣人」的比例首度高於「兩者皆是」，即便在2008年後，反對「台獨」立場鮮明的馬英九執政八年，「認同自己是台灣人」的比例仍持續上升。

2020年的數據首先反映在統獨立場。台灣人偏向「台灣獨立」的支持度為27.7%，是歷年最高；「盡快獨立」的民意有7.4%。此外，希望「兩岸統一」則佔5.1%，是歷年最低。選擇「維持現狀再決定」的民眾比例為28.7%，而且在持續下降中。「永遠維持現狀」者佔23.6%。

第二，關於身份認同上，認同自己是台灣人（非中國人，也不認同自己是台灣人兼中國人）的比例為67%；認為自己兩者皆是，兩種身分認同均有者比例佔27.5%，為歷年新低。

第三，關於政黨喜好度，中立無反應的民眾為37.8%，佔最多數；其次是偏好民進黨（36.8%）、國民黨（15.8%）、偏好台北市長柯文哲創立的「台灣民眾黨」（5.3%）和本主政黨「時代力量」（3.3%）。

圖片版權 Getty Images Image caption 1970年蔣介石與宋美齡在台北國慶節閲兵。「外省人」由蔣帶到台灣，大多在政治上支持國民黨。

台灣政治大學選舉研究中心主任、政治學者蔡佳泓向BBC中文解釋，此次的數據仍需要更多研究，深入分析原因。此次調查期間為2020年1月到6月，分數次訪問5千多人。

據他初步觀察，民調期間，台灣經歷總統選舉以及持續高度關注的香港示威，最後是肺炎疫情爆發等等，這些事件都加深了民眾對於「台灣主權」的危機意識，因而反應在民調結果上。

蔡佳泓分析說，「今年初開始爆發的肺炎疫情，讓台灣人對於中國政府信息公開的不透明度，讓台灣民眾的「中國認同」持續下滑。相反的，台灣人認同到今年接近七成。」

「維持現狀」仍是主流

不過，此次調查中，在兩岸立場上，支持「台灣獨立」的民眾達到歷史新高，由2018年的15.1%上升至27.7%，並十分接近「維持現狀再決定」的民眾比例（28.7%）。

圖片版權 AFP / Mandy CHENG Image caption Rita說，2014年發生的「太陽花反服貿運動」，刺激他們開始思考政治以及台灣與中國大陸的關係。

據此，美國2020富布賴特訪問學者南樂對BBC中文稱，「如果來自中國的威脅不是台灣生活的常態，那麼支持『台灣獨立』的民意可能會進一步增加。 但是，只要「中國威脅」是台灣民眾仍認為主導兩岸關係的主旋律，那麼「維持現狀」就有可能一直保持其領先地位，多於選擇支持「台灣獨立」。

台灣線上政治網站《破土》（New Bloom）主編丘琦欣（Brian Hioe）與南樂最近在《外交家》（The Diplomat）雜誌刊文強調，蔡英文現在的政治立場亦是「維持現狀」，而非追求「台灣獨立」。他們認為，蔡英文執政後反覆提到「台灣是主權獨立國家」之宣稱，後者其實應當理解為「中華民國（台灣）」，通稱「台灣」，而非「台灣國」（State of Taiwan）。蔡英文並沒有追求「法理台獨」的舉動。

世代因素

根據這份民調，蔡佳泓則另外強調「世代」因素確實影響台灣政壇。蔡佳泓同意，40歲以下（1981年生）的台灣人，對於與台灣與中國的政治糾葛，譬如」國民政府遷台「沒有多大感受（attachment），認為台灣是台灣，中國是中國。但講到香港，年輕民眾會感覺比較親近。

此外，台灣年輕人成長於台灣民主化的過程，譬如1988年「解嚴」，1996年台灣首度民選總統或者2000年陳水扁當選台灣總統，台灣首次政黨輪替等重大政治事件，這些都影響他們的「台灣人認同」。他說，「我們的資料顯示，20-29歲的台灣人認同自己「只是」台灣人接近八成，年紀越大，則開始下降」。

此外，以教育程度來說，教育程度越高，認為自己純粹是台灣人的比例，比起整體民眾的比例稍微少一點，「不過年齡還是最顯著的因素」，他補充。

早些時候，BBC中文曾訪問過1992年生於台北軍人家庭的所謂「外省第三代」民眾瑞塔（Rita）。她表示，自己的「台灣人認同」以及支持「台灣獨立」的立場並非天生。

她表示：「我不是所謂的天然獨！就好比歐洲一些移民家庭的經歷，其實他們對於移民國的認同，應該也是到了那邊，一次又一次的經驗後才開始有的。」

她認為，2014年發生的」太陽花反服貿運動「，刺激他們開始思考政治以及台灣與中國大陸的關係。據她回憶，當時大學三年級的她，因此開始去了解台灣的政治以及與中國大陸的關係，在意識上對於中國政權有了批評。

這個所謂的「外省第三代」表示，「太陽花運動」助長了自己的台灣認同。

事實上，根據該台灣政治大學選舉研究中心民調資料，2014年3月，台灣發生「太陽花運動」；同年9月，香港「佔領中環」運動（又稱「雨傘運動」）興起，「台灣人認同」首次飆升超過六成。蔡佳泓說，港版國安法通過後，下一季度的民調（預計年底公布），未來台灣人認同，是否會繼續增長與否，值得觀察。