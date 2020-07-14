圖片版權 Reuters Image caption 黃之鋒（右）與袁嘉蔚（左）在初選當天在街頭拉票。

香港立法會選舉將在9月舉行，民主派舉行初選，吸引61萬名選民投票。投票結果顯示，積極參與抗議活動的政治人物及本土派人士獲得壓倒性勝利，傳統民主派政黨備受打擊，反映民主派選民期望代議士有更激烈的抗爭。有分析認為，此次投票率打破民間投票的紀錄，反映民主派支持者對政局及香港《國安法》的不滿，顯示不想妥協的決心。

在初選勝出的民主派參選人大多支持在議會中採取更激烈抗爭，他們希望得到過半數議席「35+」的目標，即獲得立法會過半數議席，增加民主派在關鍵議程上的談判籌碼，並以否決政府財政預算議案等方式來迫使港府作出更大的讓步，遭到港府和中聯辦批評。

香港行政長官林鄭月娥警告，如果初選人士目的是阻撓政府所有政策，可能違反香港《國安法》中的「顛覆國家政權」。中聯辦發言人嚴厲譴責初選，形容初選是「非法」，並指控「反對派少數團體和頭面人物」有「外部勢力支持」，點名批評協調初選的香港大學學者、「佔中」發起人戴耀廷，指他目標是奪取香港管治權，想上演港版「顏色革命」。

圖片版權 Reuters Image caption 本土派人士黃子悅因理工大學事件被控暴動罪。

選舉結果有什麼看點？

這場民主派初選的主辦單位「民主動力」原本設下的目標是17萬人投票，但投票人數出乎意料，超過60萬，創下香港民間投票的紀錄。在各區票站，連續兩日均出現長長的人龍。

協調民主派初選的香港大學法律學者戴耀廷形容，逾60萬人投票創下香港民間投票的歷史，港人創造了一大奇蹟。

香港中文大學政治學者蔡子強認為，此次民主派初選在沒有官方推動下仍然有60萬人投票，數字相當驚人，其人數已經是2016年民主派所得票數的一半。他認為，遊行已被禁絶多時，這次投票是香港《國安法》實施後，市民首次透過和平、理性、非暴力的方式，表達不願妥協的聲音。

已解散的本土派組織「香港眾志」前秘書長黃之鋒以及他共同推薦的人，均在初選中得到高票，包括現任立法會議員朱凱廸、曾加入香港眾志的現任區議員袁嘉蔚、「佔中」學運領袖岑敖暉、直播元朗7.21白衣人事件時遇襲的香港網媒「立場新聞」前記者何桂藍、在示威期間主力國際游說工作的前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等。

黃之鋒認為，「結果反映經歷一年多的『時代革命』」，「選民期望代議士進入議會『全面抗爭』」，香港人會看政治人物的抗爭意志以及他們有多大程度投入群眾運動，「抱持堅定投票立場、毫無保留投入肢體抗爭、不再缺席任何關鍵表決」。他認為，今次投票率之高，是向政權及世界發出訊息，表明香港人未投降，也「沒向共產黨卑躬屈膝」，他將會繼續推進國際戰線，反抗強權打壓。

多名因示威活動而冒起的本土派人士入圍香港民主派初選，包括多次發起遊行的劉穎匡、被控暴動罪的前「學民思潮」發言人黃子悅、社工兼現任區議員李嘉達、屯門區議員張可森、天水圍區議員伍健偉，以及曾形容香港是一個「民族」、批評中國對香港進行「殖民侵略」而被親北京媒體批評是宣揚「港獨」的鄒家成。

傳統民主派政黨在今次初選備受本土派挑戰，其中民主派最大黨——民主黨表現未如理想。民主黨主席胡志偉、黨員尹兆堅、林卓廷以同區較低票數入圍，多次被指與本土派「割席」的現任立法會議員黃碧雲低票落選，相對較年輕、經常在示威現場出現的許智峰和鄺俊宇則以最高票入圍。

舉辦多次反對《逃犯條例》修訂遊行的香港泛民主派組織"「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）召集人岑子杰以區內最高票數入圍。第二大民主派政黨公民黨派出5人參加初選，1人敗選，在4名入圍參選人中，兩人在其選區內為最低票。一些細小的民主派政黨民協、工黨將會沒有議席。

圖片版權 AFP Image caption 民陣召集人岑子杰高票獲勝。

你的器材不支持播放多媒體材料 經常現身示威現場的香港立法會議員鄺俊宇。

民主派參選人面對的風險

香港立法會選舉奉行比例代表制，民主派之間本身在同一選區也存在競爭，需要選民配票，確保不會有個別候選人獲得過多選票，而令到另一名候選人落選，暫時民主陣營未有公布配票的方法。

不過更迫在眉睫的是，這些參選人要確保自己的參選資格。

自2016年起，香港政府要求參選的人簽署確認書，表明擁護香港《基本法》和效忠香港特區，否則不可參選，而選舉主任會以該名參選人是否有「港獨」傾向而決定會否取消其參選資格。

黃之鋒去年區議會選舉被取消資格，當時選舉主任認為他「並非真心」不提倡「港獨」作為「自決（以民主方法決定香港前途）」的選項，黃之鋒當時譴責政府進行政治篩選。

圖片版權 Reuters Image caption 初選吸引逾60萬人投票，多個票站大排長龍。

香港《國安法》通過後，港府表明「光復香港、時代革命」也帶有「港獨」含意，立場傾本土陣營的參選人，過往經常高喊這句口號，他們在港府有所宣佈後，需要修改自身的宣傳品，避開一些可能踩到紅線的字眼。

一些候選人曾表示憂慮選舉主任可能會根據其過往言論，而取消其參選資格，並批評選舉主任可以用主觀和不清晰的凖則，作出政治篩選。

另外，多名民主派參選人早已表明，如果在議會有過半數議席，將以否決財政預算議案等癱瘓議會的形式爭取港府讓步，有些人形容這是議會的「攬炒派」，但中國和香港政府已對此表示強烈批評。

香港特首林鄭月娥指，香港沒有初選機制，政府收到了相當多的投訴，擔心會令未來選舉不公平，亦違反因應疫情所推行的限聚令及私隱保障等等，政府部門會調查，若有證據便會採取行動。她警告，如果初選的目的是達致「35+」，再阻撓政府所有政策，那就可能違反香港《國安法》中的「顛復國家政權」，如果情況如是便需要處理。

中聯辦發言人對民主派初選予以嚴厲譴責，形容此次初選是「非法」，支持港府深入調查、依法嚴肅查處，並指一些想控制立法會、否決預算案、癱瘓政府、「全面攬炒香港」的人是「顛復國家政權」，涉嫌觸犯香港《國安法》。

發言人指，反對派少數團體和頭面人物在外部勢力支持下，策動今次初選是嚴重挑釁現行選舉制度，嚴重破壞立法會選舉的公平公正。發言人特別點名批評協調初選的香港大學學者、「佔中」發起人戴耀廷，指他的目標是奪取香港管治權，想上演港版「顏色革命」。

港澳辦亦發聲明，批評民主派初選是挑釁香港《基本法》和《國安法》，批評參選人要簽署聲明，承諾否決預算案是奪取特區政府管治權。

一眾本土派參選人士早前發起一份聲明，承諾當選後會否決預算案，迫使政府回應示威中的五大訴求，但民主黨擔心簽署聲明會有所後果而拒絶簽署聲明，後來民主派協調決定不會強制任何人簽署有關聲明。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國政府駐香港國安公署揭牌，居民聲稱事前無通知

港大學者戴耀廷表示，否決預算案是《基本法》賦予立法會的憲制權力，而民主派初選的聲明及文件中，完全沒有提及「攬炒」字眼，不認同初選有違法。而另一名有份協調的前立法會議員區諾軒亦指，初選「合法合情合理」，強調各界對「攬炒」有不同的看法，初選時期沒有把「攬炒」變為共識，質疑是北京強加罪名，擔心一旦民主派參選人的主張被北京視為所謂「攬炒」，會被取消參選資格。

至於干預選舉公平性的指控，協調民主派初選的負責人表示，初選結果只供參考，讓各人自行考慮是否遵守承諾，沒有強制參選人是否正式報名參選。在逾60萬名選民投票下，相信有關結果具備道德上的認受性，民主派參選人如果不理會初選結果而堅持報名參選，則等同「政治自殺」，不會得到民主派支持者的選票。

早前，建制派政黨民建聯及新民黨均在黨內舉辦初選。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華質疑，建制派同樣在選舉中有內部初選和協調，當中並沒有公眾參與，不能夠稱民主派初選是「操控選舉」，他批評港府隨時把法律針對性加諸他人身上，做法令人反感。