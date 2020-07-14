周二（7月14日），英國改變立場，決定從明年起禁止購買華為產品。伴隨華為爭議的背後是英國政治和輿論氛圍發生變化。

英國電訊供應商被禁止在12月31日以後購買新的華為設備，而且要在2027年前從英國5G網中移除所有的華為設備。

周二，英國國家安全委員會召開會議討論了關於採購華為設備和網絡安全問題。會議後英國文化大臣奧利弗•道登（Oliver Dowden）在英國議會下院宣佈了上述決定。不過他還說，針對華為採取的行動把英國5G網絡建設推遲了一年。

道登說，在2G, 3G和4G網絡中的華為設備將被自然淘汰。但保守黨反叛議員要求更早，更徹底地從英國電訊網絡中移除華為設備。

周二宣佈的決定表明政府在華為問題上發生了徹底轉變。之前英國政府根據同英國電信商英國電信和沃達豐大臣妥協，決定允許華為提供英國5G網絡中35%的設備。

周二早些時候中國外交部發言人趙立堅說，中國密切關注英國政府關於華為的決定，認為這關係到英國能否為中國企業在英國的企業提供開放，公平的環境，亦即脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標。

改變對華為的決定

你的器材不支持播放多媒體材料 英國文化大臣奧利弗•道登（Oliver Dowden）在英國議會下院宣佈了該決定（英文）。

華為公司說他們在英國約有1,600名僱員，是中國在英國投資最大的企業之一。華為英國公司的負責人最近說到目前為止華為在英國只修建了兩萬個基站，而他們在全球今年修建了50萬個基站。

不過BBC科技新聞編輯利奧•克利昂（Leo Kelion）報道說，即使如此，華為仍然擔心其他國家會像英國一樣禁止使用華為產品。當然華盛頓一直希望其他國家也對華為實行制裁。

中國駐英國大使劉曉明在7月6日的新聞發佈會上暗示英國對華為的擔憂源於來自華盛頓的壓力。他說「如果你們按照其他國家的旨意行事，那麼如何能夠自稱為大不列顛？」

劉曉明當時還警告說，如果英國將中國視為有「敵意」國家並禁止使用華為技術，那麼英國將要「承擔後果」。

在周二英國政府做出決定前，星空新聞報道說，華為英國董事長約翰•布朗勳爵(Lord Browne) ，英國石油(BP)前首席執行官將在任期結束前離開華為。

布朗勳爵一直努力改善華為在英國的公司形象，力圖避免公司在英國遭禁。華為的公司報告說，「20年來他一直是我們在這裏（英國）的努力的核心，我們感謝他做出的寶貴貢獻」。

政治氛圍變化

Image caption 之前BBC科技記者羅瑞•斯蘭-瓊斯（Rory cellan-jones）在報道中說，英國圍繞華為問題的政治氛圍經發生了變化，因此英國電訊供應商開始接受華為遭禁的事實。

之前BBC科技記者羅瑞•斯蘭-瓊斯（Rory cellan-jones）在報道中說，英國圍繞華為問題的政治氛圍經發生了變化，因此英國電訊供應商開始接受華為遭禁的事實。

媒體報道說，急迫的「戰略安全考慮」迫使英國政府改變之前對華為做出的決定，決定取消對華為設備的新採購，並在今後5年內移除所有的華為設備。

周日（7月12日）英國許多報紙都報道了英國情報部門前負責人關於華為的警告。軍情六處的前負責人理查德•迪爾洛夫爵士（Richard Dearlove）說，華為和中國軍方「關係密切」，並敦促英國政府盡快把華為從英國5G網絡中排除出去。

英國《每日郵報》和《周日郵報》最近就中共對西方展開意識形態攻勢和滲透作了連續報道。報道根據一本名為《隱蔽的手：揭露中共如何影響世界》的新書對中國滲透英國權力精英階層發出警告。

書中指致力推動中英貿易的英國民間機構「48家集團」是在英國為中共政權進行游說的團體，並且為中共做宣傳。作者還說48家集團當初是在「中共政治局常委周恩來的授意下，英國共產黨的秘密成員努力的產物」。

48家集團現任主席斯蒂芬•佩里（Stephen Perry）尚未對報道中的指控作回應，但是他表示已經致信給《隱蔽的手》一書的出版商對書中的一些事實錯誤做出糾正，否認該組織針對英國權力精英階層進行游說活動。

該書的作者漢密爾頓（Clive Hamilton）此前對《每日郵報》說，斯蒂芬•佩里正試圖通過訴訟制止該書在英國和加拿大發行。