台灣前總統李登輝葬禮舉行 其外交政治歷史遺產回顧

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台灣前總統李登輝於7月30日逝世，享年98歲。台北時間周五（8月14日）清晨6點30分，從台北榮民總醫院移靈到台北濟南教會，進行追思禮拜。

在禮拜儀式結束後，移靈車隊將繞行台北總統府一周，再前往台北第二殯儀館火化。 李登輝將下葬於「台北 五指山軍人公墓特勳區墓地」。台灣總統府之前表示，為尊重李登輝家屬，以基督教儀式舉行的葬禮細節不對外公開，亦不會發佈新聞。

此前，台灣政府為他設置的追思會場所，陸續有各國政要前來悼念，包括日本前首相森喜朗以及美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）。

李登輝過世當日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Popmeo）隨即正式發表聲明，稱「在他12年的執政期間，李的大膽改革發揮了關鍵作用，將台灣轉型成為我們今天所看到的民主燈塔。他鞏固了美國與台灣之間的深遠友誼」。

阿扎爾在訪台期間曾前往追思會悼念李登輝，再次重申台美關係緊密，並稱「李前總統的民主遺產，將永遠推動美台關係向前發展。」

然而，回顧李登輝在內（1988-2000）的台美關係，並不特別如此平順。

1995年，李登輝以總統身份首次訪美，一開始並不被當時克林頓（Bill Clinton）政府接受，在美國國會壓力下，克林頓決定反覆，後來同意李登輝回母校演講，北京方面作出強烈反應，引發1995年至1996年間的「台海導彈危機」。

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之後，為安撫中國政府，克林頓1998年在訪華期間在上海發表美國「不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入主權國家組成的國際組織」，所謂的「三不政策」，美中台關係再次變化。

20多年過後，有學者認為，1995年李登輝訪美後的「台海危機」，美國派遣航母至台灣海峽，新的美中台三角關係成型。李登輝以台灣在亞洲完成民主化的成績單，將台灣重新推進國際外交舞台。

台灣重新加入外交戰場

李登輝擔任台灣總統12年 （1988-2000），台灣借著民主化的轉型，開始重返國際關係舞台，特別是借著和平轉型的成績單與美國往來，也開始與北京斡旋。有分析稱，李登輝在1990年代的外交成績之一是，將民主化的台灣，帶入新型態的美中台三角關係，延續至今。

台灣中央研究院兼任研究員裘兆琳告訴BBC中文，李登輝上任後開始推動「務實外交」，自1989年之後，台灣陸續與12個國家建立邦交。李登輝後來設置「海基會」及「陸委會」，大陸設置「海協會」與台灣交流。1993年兩岸在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，當時兩岸關係比較和緩。

同時，彼時美國因為「六四」，與中國大陸關係並不特別和睦，在這個背景下，台灣與美國互動，有一些進展，譬如克林頓政府軍售台灣上百架F16戰機，之後，台灣重新加入全球重點貿易組織 「關稅暨貿易總協議」（GATT），後者之後轉型為世界貿易組織（WTO）。

裘兆琳分析，1990年代初期，台灣同時與美國和中國大陸的關係都有進展，基本上是台灣歷史上難得的一段時間。這個平順關係直到李登輝在1995年的訪美。

李登輝1995年訪美

1994年，李登輝訪問台灣在中南美洲的邦交國，回程希望過境美國夏威夷一夜，遭克林頓政府拒絶，只能在當地空軍基地「稍作休息」，未給台灣基本禮遇。據報道，當時李登輝因此不願下機，穿著非正式服裝，在專機上接見「美國在台協會」（AIT）理事主席白樂崎作為抗議。

克林頓當時的誤判意外引起美國國會反彈，原因是共和黨當年剛在選舉同時贏得兩院多數席次，在此政治氣氛下，台灣見到時機，持續與美國政治顧問公司合作，在華府積極游說，美國參眾兩院幾乎以全票通過同意邀請李登輝訪美。克林頓在國會壓力下，同意李登輝訪問母校。

台海導彈危機

李登輝到母校康乃爾大學演講時提出「中華民國在台灣」以及「民之所欲，常在我心」，引起國際廣泛報導。北京強烈反彈，在當年及來年，台灣首次民選總統前，在台灣海峽試射導彈。美國派遣兩艘航母戰鬥群前往台灣海峽周遭，40艘軍艦集結周圍海域；此為「越戰」後，美國在亞洲規模最大的海軍部署。時任美國國務卿克里斯托弗（Warren Minor Christopher）稱，這些戰艦會「在需要的時候提供幫助」。

曾任台灣駐美副代表的裘兆琳向BBC解析，李登輝訪美成功，背後都有關美中台三方的「誤判」：克林頓誤判拒絶李登輝在美國領土過夜不會引起激烈反應，北京誤判美國國會力量（眾議院以396票對0票通過同意李登輝訪美），台灣則誤判李登輝訪美後，未預料北京的反應如此激烈。

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不管是否誤判與否，許多分析稱李登輝訪美以及之後的台海危機，深深影響之後的美中台三角關係。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Centre）國際學者馬里德（Richard McGregor）便在著作中總結台海飛彈危機之後，北京加深對美國的疑慮，認為若兩岸發生軍事衝突，美國會為了台灣出兵。同時，北京亦確認了李登輝的「台灣認同」傾向：「單是李登輝這個強人，就讓北京對台灣的所有擔憂都成真，」馬里德稱。

不過，馬里德強調，北京在台海與美國航母戰艦群的會面，也讓北京意識到軍力落後美國太多，因此中共軍事戰略開始轉向，軍事武器科技發展，特別是空軍以及航母的建造加速。

「中華民國在台灣」

回顧20多年前美中台關係，分析認為，在李登輝執政下，台灣的外交基調確定，以「中華民國在台灣」影響台灣日後總統的兩岸政策。

特別是現任總統蔡英文，曾經是當年（1999年）李登輝發表「兩國論」，也就是台灣與中國是「特殊的國與國關係」的起草人之一。蔡英文重申的「維持現狀」主張，被評論者認為承接李登輝的外交核心政策。

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長期研究兩岸政治的日本東京大學教授松田康博告訴BBC中文，兩人之間在處理外交及兩岸關係方面確實有相似處。

李登輝傳承蔡英文？

松田康博稱，李登輝在位12年，從來沒宣佈過台灣獨立。他強調：「李登輝前總統反而提了100多次『統一』兩字，這是一種『藝術』，很多事情不能說，但那該出手的時後就出手。李登輝如果當年貿然在執政後宣佈獨立，那國際情勢就會混亂，包含兩岸。所以他是很謹慎地在貫徹他的理念。」

松田康博認為，蔡英文則是「用巧妙的語言來處理兩岸問題 」：對國際社會沒有說過台灣獨立，而是表示維持現狀，保持台灣的民主成就，讓「中華民國在台灣」成為台灣的最大公約數。對內，蔡英文又持續強化台灣認同。「維繫這種內外的平衡，對台灣來說很重要，」松田康博補充。

圖片版權 AARON TAM/Getty Image caption 李登輝與蔡英文

不過，裘兆琳則認為，所謂「中華民國台灣化」是歷史的結果。她認為，1949年以來，剛開始20年兩岸是在爭執誰代表中國，1971年台灣退出聯合國，當時美國官方就有人預言中華民國最後一定會台灣化，因為中華民國就落腳在台灣。

裘兆琳說，「中華民國不會夏威夷化，也不可能福建化，中華民國走不出去（台灣），那就用台灣。何況，不讓中華民國走出去的其實就是北京，後者宣稱中華民國已經不存在」；「所以你看到的是會有《台美關係法》，《台美旅行法》等等」。

「台灣有對中華民國鍾情的人，也有只接受台灣的人，所以「中華民國台灣」成為最大公約數，我個人認為不是哪個政治人物計劃出來的框架，」她說。

2020年，台灣國立政治大學「選舉研究中心」發表最新民調結果，其中近八成的台灣年輕族群（20-29歲）認同自己「只是」台灣人，而非中國人，或兩者皆是。但兩岸立場「維持現狀」仍是多數台灣民眾的選擇。

政治遺產

回顧李登輝任內的外交以及政治策略，很多人會將他跟新加坡已故總理李光耀比較，後者推動的「亞洲價值」（『社會第一、個人第二』儒家式的威權管理）。

松田康博認為，李登輝認同西方普世價值，譬如人權或民主，因此很有計劃地將台灣一步一步推向和平民主轉型的過程，跟韓國一樣，在亞洲都是很重要的成就。他解釋說：「李登輝的改革很有節奏感，而且當時他的改革難度恐怕比韓國更高，因為他在國民黨內並沒有太多盟友。此外，當時台灣民眾多半希望他推動民主化，而他在威權體制內的高位推動改革，這是十分吊詭的一件事情。」

圖片版權 Lee Teng-Hui Foundation Image caption 李登輝2018年出席沖繩的日台和平基金會晚宴。

松田康博稱，李登輝也是時代下的改革者。因為1988年，李登輝剛當上總統的時候，世界正發生劇變，第三波民主化運動浪潮興起，中國在1989年發生「六四」事件，台灣則有民主化運動，譬如「野百合學運」等社運，可以說是他也被這些思潮影響。如果不在那個時候當總統，那麼後來的事情也許就不會是現在的情況。

台灣清華大學副教授姚人多則認為，李登輝「是威權時代統治者的繼承人，而且只是一個因緣際會下的繼承人，這一點他比誰都清楚」。姚人多解釋說，「他有如操弄玩偶的人一樣，同時把國民黨、民進黨、社會力玩弄於股掌之間。」