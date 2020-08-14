香港作詞人林夕改歌贈羅冠聰 中國央視批評：跟「港獨」搞到一塊

圖片版權 CNS Image caption 林夕是香港著名詞人。他一向敢於對社會事件發表觀點，並積極參與香港的社會運動。

多次發聲支持香港示威運動的作詞人林夕近日改寫自己的歌詞，贈與流亡海外的香港活動人士羅冠聰，卻遭到中國央視點名批評，稱他的所作所為與中華民族利益相背，與中國主流民意相反。

林夕是香港著名詞人，曾為歌手王菲、陳奕迅等多人作詞，作品多達數千首。他一向敢於對社會事件發表觀點，並積極參與香港的社會運動。對於中國官媒批評，他表示，會繼續發聲，「追求自由無罪」。

與羅冠聰互贈歌詞

已宣佈解散的「香港眾志」前主席羅冠聰在香港《國安法》生效前離開香港，香港作詞人林夕上周在社交媒體Instagram上發出兩則帖文，改編他為歌手王菲填詞的《約定》，贈給羅冠聰。

林夕改寫的歌詞暗示香港和羅冠聰的現狀：「還記得當天抗爭多難捱/還留住背負歷史的孽債......明日天地/不必怕認不出是非/仍未忘跟你約定堅持沒有死/就算你去國胸懷不敵天氣/你的親朋都可認得你/自信你去國胸懷，寫盡天理/有種黑白/手足認得你。」

林夕還在一則帖文中貼出話題「#羅冠聰nathanlaw」，暗示改寫是為支持羅冠聰。

羅冠聰隨後也改寫歌詞回應：「今天所愛城市遠在邊界/或有一天可再到長街/還記得家中晚餐的臉龐/還留著告別如今的脈膊/天邊燈火輪廓太好看/凝住眼淚才敢細看......若有天戰勝哀愁/不問天氣兩鬢斑白/香港再等你。」他還在網上發出了自唱版本。

林夕的舉動獲得一批網友的支持。「睇（看）到心痛，唱到流淚；唯願香港人加油，別放棄，無論身處何方，都記得2019，記得和勇不割，記得煲底之約，記得每個手足。」臉書網友「徐山元」說。

但也有網友痛惜，林夕為什麼要與羅冠聰站在一邊。Instagram上，網友「cyueronly」說，看到林夕被點名批評特地來看：「真的很心痛也想不通你為什麼要跟一群失了智的人站在一起，和平不好嗎，大陸粉絲對你不好嗎？還是要說，香港是中國的一部分。」

中國官媒批評

中國中央電視台周三（8月12日）通過央視新聞的官方微博賬戶，發出評論文章點名林夕，批評稱林夕最近與「港獨」搞到一塊兒。

評論提到，林夕曾說為《北京歡迎你》填詞是其「人生污點」；還提到林夕在採訪中稱，自己被內地下架音樂、被節目除名「是一種光榮」。

央視評論認為，優秀的文字工作者林夕，對於「污點」與「光榮」這兩個詞的解讀，是大錯特錯。

「林夕多年來一直參與政治運動，並從香港移居到了台灣，他曾在香港非法『佔中』期間為挺『佔中』歌曲填詞，也曾在《蘋果日報》專欄撰寫批評、嘲諷內地的文章，受到『港獨』的追捧。」央視稱，"林夕的所作所為，與中華民族利益相背，與中國主流民意相反，於香港的繁榮穩定有害，有哪一點與『光榮』沾邊？為北京奧運寫詞這件唯一還算『光榮』的事，又怎麼在他口中成了『污點』？"

評論最後質問：「成功的作詞人林夕，難道真要在這條『帶偏別人也毀掉自己』的錯誤道路上，一直走下去嗎？」

微信公號「補壹刀」則引述一位熟悉林夕的老師稱，林夕所代表的一類香港人，他們希望的不是一個中國的香港，而是一個香港式的中國。

「由不認同體制，到不認同國家，到希望以『港獨』來自守，無論是曾被視為『左派』的黃秋生，還是『自由派』的林夕，最後都在這一條路上殊途同歸。」文章稱。

林夕：會繼續發聲

林夕是香港著名詞人，曾為歌手王菲、陳奕迅等多人作詞，作品多達數千首。他一向敢於對社會事件發表觀點，並積極參與香港的社會運動。

2012年9月，他曾出席反國民教育集會。2014年，他為支持香港「雨傘運動」填詞《撐起雨傘》。去年，他與台灣樂團「滅火器」合作創作歌曲《雙城記》，反映香港示威運動。

隨後網絡上有傳言指，林夕遭到中國內地封殺。2019年12月31日，在上海東方衛視跨年節目中，中國藝人王俊凱演唱林夕填詞的張國榮歌曲《我》，網民們發現作詞人一欄顯示「佚名」。

不過BBC中文記者周五（14日）翻查中國內地音樂平台，包括《約定》在內的由林夕作詞的流行歌，未被下架。

林夕時常在《蘋果日報》撰寫專欄或接受媒體採訪發表時事評論。本周早些時候，香港壹傳媒集團創辦人黎智英因涉嫌勾結外國勢力，違反香港《國安法》被捕，香港警方派遣約200人搜查位於香港將軍澳壹傳媒集團的總部。林夕對台灣媒體表示，此事讓他聯想到台灣「戒嚴」報禁時代。

林夕對台灣中央社表示，香港人本無心追求「港獨」，但過去一年在中共政權不斷挑撥逼迫下，才變成許多上街時喊的口號，但港人沒有任何實際動作。

對於被中國官媒批評，林夕稱不敢返回香港，擔心被迫害，但他表示，會繼續為香港發聲，「追求自由無罪」。