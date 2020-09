香港作詞人林夕改歌贈羅冠聰 中國央視批評：跟「港獨」搞到一塊

View this post on Instagram

還記得當天抗爭多難捱 還留住背負歷史的孽債 終身所愛城市那樣不快 沿路一起走破了長街 還記得街燈照出心念黃 還留下侮辱常識的懸案 剪影的你輪廓已歸檔 凝住眼淚憑空細看 埋沒天地 彷彿也想不起自己 仍未忘相約再會煲內別再飛 為了眾志要分離 荒謬的戲 要決心忘記 我亦記得起 明日天地 不必怕認不出是非 仍未忘跟你約定黑白沒有死 就算你去國胸懷 不敵天氣 你的親人 都可認得你 還記得當天眼眶催淚完 還潛伏強渡紅海的路線 今天家裡誰切斷聲線 沿路旅程驪歌似箭 埋沒天地 彷彿也想不起自己 仍未忘相約再會煲內別再飛 為了眾志要分離 荒謬的戲 要決心忘記 我亦記得起 明日天地 不必怕認不出是非 仍未忘跟你約定堅持沒有死 就算你去國胸懷 不敵天氣 你的親朋 都可認得你 自信你去國胸懷 寫盡天理 有種黑白 手足認得你