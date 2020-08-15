陳其邁勝出台灣高雄市長補選 青年人盼新政支持創業

圖片版權 Facebook / @chenchimai Image caption 陳其邁雖然先是醫生身份，但在30歲左右就開始參與地方選舉。

台灣執政民主進步黨候選人陳其邁壓倒性優勢贏得高雄市市長席位，一如外界預期。民進黨時隔一年又七個多月重掌根據地。

台灣中央選舉委員會公布，在星期六（8月15日）舉行的補選中，陳其邁取得67萬餘票，相當於70%得票率，擊敗中國國民黨籍對手李眉蓁，以及台北市長柯文哲領黨的民眾黨候選人吳益政。

此次市長補選是因為國民黨籍前市長韓國瑜於6月份被將近94萬高雄選民罷免而舉行。陳其邁在2018年底的市長選舉中意外敗給彼時聲名鵲起的韓國瑜。如今，高雄人決定把陳其邁送進高雄市政府。

分析人士向BBC指出，陳其邁之勝選，代表民眾將檢驗他提出的「高雄經濟轉型」政見能否兌現。也有專家觀察到，此次選舉釋出政治信號，離開高雄市府的韓國瑜並未離開政壇，而是蓄勢待發，可能憑借忠誠支持者之力量競逐國民黨主席。

據中選會數字，高雄市230萬餘合資格選民可參與今次補選投票，最終投票率為41.83%，略低於韓國瑜罷免投票的42.14%。

台灣媒體指出，陳其邁這次當選所得票數少於2018年12月敗選時的74萬餘票，台灣無線衛視（TVBS）形容陳其邁「輸給自己」。他當選所得票數也低於罷免韓國瑜的票數。

2020年台灣高雄市市長補選結果 各候選人得票數字

韓國瑜蓄勢待發？

此次補選代表國民黨出戰的是現任高雄市議員李眉蓁。她雖然敗選，不過外界分析，政壇明星韓國瑜剛被高票罷免，對該黨來說本來就不利，而李眉蓁知名度本來就不高。

台灣東海大學政治學系副教授張峻豪向BBC中文分析：「此次補選，國民黨並非以勝選的方式在打選戰，而是鞏固基本盤，催出忠誠的支持者，尤其是韓粉出來投票。」

圖片版權 Facebook / @kandesnwin2010 Image caption 李眉蓁（粉紅上衣）代表國民黨參選落敗

研究台灣政治變遷多年的張峻豪強調，外界該關注的是韓國瑜的動向。他觀察，自從被罷免之後，韓國瑜周五（14日）晚間在國民黨的競選場合出現，說明了韓國瑜仍保有實力，也並未打算離開台灣政壇。

張峻豪說：「韓國瑜上次被罷免時候的記者會，那種悲壯氣氛，身旁是全高雄市國民黨市議員陪同，這表示韓國瑜在基層的支持度不小，國民黨也需要他的韓粉打選戰。可以合理推斷他可能會借著基層實力，角逐國民黨黨主席。」

你的器材不支持播放多媒體材料 韓國瑜曾為高雄政壇帶來一陣旋風，香港「韓粉」對他有什麼印象？

「英派」陳其邁是誰？

1964年出生的陳其邁來自台灣政治世家，父親陳哲男是前政治人物，在已故台灣總統李登輝於立法院側翼的「集思會」中，陳哲男擔任要角。

陳其邁雖然是當醫生出身，但在30歲左右就開始參與地方選舉，40歲時就擔任高雄市代理市長，仕途十分順遂。近年他擔任蔡英文的左右手，協助後者成功攀上台灣總統大位，被視為「英派」要角。

2018年，陳其邁參選高雄市市長，卻意外敗給異軍突起的韓國瑜，成為台灣政壇一大意外，也是他從政生涯的重大挫折。

外界分析，當時韓國瑜以直白的民粹政治語言席捲全台。對故鄉高雄市了若指掌的陳其邁，其凖備多年的發展政策，抵不過韓國瑜的「貨出去，高雄發大財」政見，民進黨失去了在高雄20年的執政權。

圖片版權 Facebook / @chenchimai Image caption 陳其邁受蔡英文重用。

不過，韓國瑜當選高雄市長之後，聲勢卻開始下滑。外界分析，主因是韓國瑜當選不到半年，便宣佈加入台灣2020總統大選，代表國民黨參選，最後拿到38%的得票率，敗給現任總統蔡英文。韓國瑜帶起的「韓流」褪色，在2020年6月，高雄市民又投下了93.9萬張票，將他從高雄市政府送走。

韓國瑜離開高雄市政府，給了陳其邁第二次參選市長的機會。他在上次選舉落敗之後，與民眾開始在社交網絡溝通交流，被稱為「暖男」。之後，他加入台灣行政院蘇貞昌團隊，成為行政院副院長。

在COVID-19新型冠狀病毒疫情爆發之後，他發揮公共衛生專長，與台灣衛福部部長陳時中及政務委員唐鳳等團隊合作，管控疫情成績突出，成為他回鄉參選市長的資本。

青年選民期盼改革

28歲的傑瑞已經在故鄉經營文化創意行業多年。他與許多其他年輕同業，在高雄市觀光區鹽埕區辛苦經營，並交換觀察心得及彼此協助。

傑瑞語重心長向BBC中文解釋，高雄市的大學並不多，年輕人因而較少，新創產業因此更難維持人氣。雖然在高雄市生活成本低，但當創業沒有支持，「大概半年，創業的錢就因為租金等等燒光了吧，」傑瑞強調。

圖片版權 National Kaohsiung Center for the Arts Image caption 2018年啟用的高雄衛武營國家藝術中心。高雄近年積極發展文化經濟，希望轉型。

「其實年輕人挺有想法與創意，但現實上營運都需要錢，那當現實上的壓力打擊了創業，那挫敗感就會很深。政策太嚴格會影響創意產業發展，也會降低外來人口觀光比例，例如民宿、餐飲等等，以及降低新住民在地深耕的機會。」

傑瑞說，他與其他同業都十分盼望新任市長能將政策落實，給高雄年輕人予以發展空間。「前市長的發大財宣言也許曾吸引高雄人，但大家很快知道那是個空話，未來希望陳其邁可以真的落實政策。」