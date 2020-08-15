中國司法：張玉環案的司法進步和吏治問題

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 江西南昌男子張玉環在坐牢27年後獲無罪釋放。

江西南昌男子張玉環在坐牢27年後獲無罪釋放，折射中國司法制度的改革和吏治問題。

張玉環案的判決體現了中國司法審判的進步和司法程序正義，但也折射了中國司法體系中的人治和法制之間的嚴重矛盾。

因為張玉環是中國被關押時間最長的無罪釋放當事人，此案受到中國媒體的普遍關注和廣泛報道，但多數媒體報道沒有能觸及此案折射的制度管理缺失問題。

張玉環的代理律師指出，從司法程序上看，這個案件簡單，審判明顯有誤。為何會拖延27年得不到公正審判？

一些中國媒體報道了當年負責張玉環案並對其刑訊逼供的警察、後擔任公安局長的官員2019年5月涉嫌嚴重違紀違法落馬的消息，似乎暗示或許因為自2014年以來中國副國級官員、前江西省長蘇榮等落馬後，江西官場多年持續不斷的餘震才讓這個農民的冤情得到翻案。

案件起始

1993年10月的一天，江西省進賢縣凰嶺鄉張家村兩個男孩失蹤後遺體在村附近的水庫中被發現，警方的法醫學鑒定書顯示他殺。

該村當年26歲的農民男子張玉環，一個兩個孩子的父親，被警察懷疑後逮捕，遭到嚴酷刑訊逼供，被迫承認因生活中的一些小矛盾謀殺了兩個小孩。

1995年1月，南昌市中級人民法院作出一審判決，判處張玉環死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

一審宣判後，張玉環向江西省高級人民法院提出上訴喊冤。江西高院已經認定證據不足，撤銷原判，發回重審。

但南昌市中級人民法院經重審後，於2001年11月再次以故意殺人罪判處張玉環死刑，緩期二年執行。

隨後，張玉環再次向江西高院提出上訴。但這一次，江西高院在終審刑事裁定中張玉環無律師為之辯護情況下，駁回上訴，維持並核准死刑原判。

冤情申訴

張玉環雖然被屈打成招，但多年來一直喊冤。所幸他得到一些親友和家人的支持，包括他的母親，哥哥，妹妹，前妻等，但數百封申訴信似乎淹沒在江西司法官場之中。

不過，張玉環堅持不懈申冤的聲音終於讓幾個關鍵人物聽到：據代理張玉環案的主律師王飛介紹說，他2017年從一名記者曹映蘭那裏得知此案後，決定了解情況。

當他發現這個案件定罪證據幾乎只有張玉環在刑訊逼迫下的口供，而其他任何的直接證據都沒有後，認為案子有很大冤錯的可能，決定介入為其翻案。

2019 年 3 月份，江西高院正式決定此案再審。2020 年 7 月檢察院和律師的觀點相同，都是建議改判無罪。8 月 4 日法院宣判張玉環無罪，立即釋放。

江西官場和刑訊逼供

張玉環絶非是江西個別的刑訊逼供受害者。從中國媒體近年來公開揭露的冤假錯案看，江西司法正義的缺失與江西官場的腐敗直接有關。

2014年06月，中國全國政協副主席蘇榮涉嫌嚴重貪腐違法落馬。蘇榮被認為是同年落馬的中國最高級別貪官、主管公檢法的中共政治局委員周永康集團成員。

此後江西官場發生大地震，數百名大小官員紛紛因貪腐落馬，揭開了江西黑暗的官場的蓋子。

據中國媒體報道，2011年，江西省新餘市人大常委會原主任周建華因舉報同級官員貪腐，不料蘇榮的妻子參與其中。

周建華隨後被指貪污腐敗，也遭到類似張玉環的待遇，他被捕後受到警方嚴刑逼供，他的妻子、兒子、弟弟、侄子、前妻及妻弟也先後被抓。

周建華也終於在屈打成招後被判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。但他在親戚朋友的幫助下堅持向中紀委控告，終於等到蘇榮落馬後自己申冤的結局。

追責問題

張玉環案引發了中國輿論的熱烈討論。中國司法界一些人士呼籲應該反思現有司法體系的缺失，特別是禁止刑訊逼供問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 2005年10月，中國決定將死刑核准權統一收歸最高人民法院行使，減少防止地方濫用權力造成冤假錯案。

西方國家長期批評中國缺乏司法獨立。而中國司法界領導則表示中國要堅決抵制西方司法獨立，要堅持共產黨的領導為核心。

但在類似蘇榮等"大老虎"治下貪腐盛行的江西官場，實際上多年裏既沒有司法獨立，也不存在所謂黨的領導，官員的權力和貪腐行為缺乏制約。

中國改革開放以來第一個因貪污腐敗被判處死刑的副省級高官胡長清說過，到了副省長級，對權力的制約已經如同牛欄關貓。胡長清早在2007年蘇榮前往擔任江西省長前的1999年已經被捕判刑，次年被執行死刑。而蘇榮落馬4年後，江西又一名副省長李貽煌因貪腐落馬。

在張玉環案上，目前還沒有看到江西官員響應中共近年來倡導的追責的行動。比如就對張玉環的賠償問題，他的代理律師王飛表示，相關司法機關應該在張玉環被平反的當天，就主動對外宣佈追責並採取實際行動，而不應讓作為受害者的當事人再通過各種途徑控告。

中國社會觀察家閆肖鋒就張玉環案對《中國新聞周刊》表示，需要構建獨立審判的司法環境。

他說，每一次冤假錯案的曝光，都是對公民權利的傷害，也是對法治信心的打擊。相比啟動國家賠償機制，全面啟動責任追究勢在必行。只有讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，才能少一些張玉環式的人生悲劇。