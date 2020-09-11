中國成功發射可重覆使用航天器 揭開「神秘任務」面紗

圖片版權 Getty Images Image caption 該航天器由長征2F火箭運載。

自從中國宣稱秘密發射可重覆使用試驗航天器取得成功以來，專家們一直在思考其潛能和太空價值。

該航天器由長征2F火箭運載，於9月4日從中國北部的酒泉衛星發射中心發射升空，在軌飛行兩天後安全返回地球。

新華社在9月6日的一份只有兩段話的簡短快訊中說：「這次試驗的圓滿成功，標誌著我國可重覆使用航天器技術研究取得重要突破，後續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。」

但與最近中國高調的太空飛行任務不同，關於該飛行器的細節很少，官方也未發佈任何圖像。

神秘的航天器

中國當局一直對這趟短期航空旅行的性質以及所測試的技術保持沉默。

雖然沒有透露確切的著陸時間和著陸地點，外界認為是在中國西北部的塔克拉瑪幹沙漠。

一位軍方消息人士對《南華早報》說：「這次發射有許多首創。航天器是新的，發射方法也不同。這就是為什麼我們需要確保額外的安全性。」

《南華早報》稱，官方告誡在場的工作人員和訪客不要拍攝升空物體或在網上討論。

這款航天器的發射令人驚訝：發射前沒有任何正式官宣，但過去十年來中國一直在研究這種技術。三年前中國表示將在2020年發射一個「將像飛機一樣飛向天空」並可重覆使用的航天器。

顧名思義，可重覆使用的航天器可進行多次太空旅行，從而有可能降低發射總成本。傳統的一次性航天器（耗資數千萬美元）執行一次任務後就毫無用處。

這艘實驗航天器到達約350公里的高度，與中國此前的載人航天飛船的飛行高度相符。在返回地球前，航天器還向軌道釋放未知物體。

哈佛史密森尼大學天體物理學中心的天文學家喬納森·麥克道威爾（Jonathan McDowell）表示，此次任務的目的可能是測試航天器系統，例如功率，溫度，穩定性，並證明其可以重新進入（軌道）並正確著陸。

一旦測試完成，就可以使用這種運載工具來發射和修復衛星、勘測地球，以及將宇航員和貨物送入軌道和從軌道送出，並可能送至計劃中的未來中國空間站。

與美國X-37B航天飛機比較

這艘中國航天器的大小和形狀尚不清楚，但人們普遍認為它是一艘未載人的太空飛機，與美國空軍的X-37B軌道試驗飛行器相似。

媒體報道稱，中國這艘航天器最近的任務可能與「神龍」空天飛機項目有關，該項目已進行一段時間。第二架中國可重覆使用的太空飛機「騰雲」也正在研發中。

圖片版權 USAF Image caption 美國空軍的X-37B軌道試驗飛行器已經數次用於在太空進行技術測試。

如果確認是太空飛機，中國將成為僅次於美國和前蘇聯的第三個成功將這種運載工具送入軌道的國家。

歐洲航天局正在研發自己的可重覆使用的軌道飛行器「太空騎士」，而印度也據說正在開發類似航天飛船的飛機。

X-37B類似於微型航天飛機，自從第五次發射後於5月下旬開始進入軌道。關於X-37B的任務知之甚少，這促使人們猜測這架飛機可用於間諜活動或測試太空武器。

同樣因缺乏宣傳引起人們的猜測：中國航天器也可能會用於軍事。

麥克道爾補充說：「我敢肯定，它的神秘性是因為這是一個軍事項目。」

中國的民用和軍事太空項目之間幾乎沒有區別，這加劇外界對北京太空野心的懷疑。

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英國萊斯特大學（University of Leicester）的太空政策學者布萊德·鮑恩（Bleddyn Bowen）指出：「（外界）有理由猜測北京所測試的產品具有某些軍事用途，它可能是新的衛星設備和間諜技術。」

他告訴BBC：「我們等等看中國將來會進行多少次類似飛行，看看它是否會與X-37B的規模相當。」

中國官方小報《環球時報》援引觀察家的話說，中國應像X-37B一樣，有能力在半小時內襲擊地球上的任何地方。

中國日益增長的太空野心

無論其目的是什麼，可重覆使用的航天系統標誌著中國雄心勃勃的太空計劃的又一個里程碑，幾周前，中國首次發射去往火星的「天問一號」。

中國已投入大量資金進行太空探索，去年中國成為第一個向月球遠端派遣無人漫遊車的國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 「天問一號」火星漫遊車今年7月已經發射。

中國國家主席習近平支持中國的太空事業，中國官方媒體經常將「太空夢」作為邁向「中華名族偉大復興」的其中一步。

今年初中國航天科技集團完成北斗導航系統（美國GPS系統的替代品）的研發。中國也在努力將宇航員送上月球，最後送上火星。

麥克道爾指出：「中國在太空領域處於落後狀態，但一直在加快太空發展，現在正迅速趕上。航天器的發射只是現狀的映射。」

布萊德·鮑恩（Bleddyn Bowen）補充說，航天器的發射是「中國成為綜合航天大國的另一努力，它像其他所有國家一樣，利用太空技術來部署戰爭，發展實力和建立聲望。」