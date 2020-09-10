中國文化企業家耿瀟男遭刑拘 好友懷疑因聲援異見人士

圖片版權 Geng Xiaonan Image caption 耿瀟男

近年在北京文化公共領域相當活躍而敢言的企業家耿瀟男和她的丈夫，周四（10月9日）因涉嫌「非法經營」，而被北京警方刑事拘留，再次引發海內外對中國當局鎮壓自由聲音和打壓異見的指責。

據介紹，原清華大學教授許章潤被四川警方帶走時，耿瀟男曾為他奔走呼號。

耿瀟男的多名好友懷疑，她被警方帶走與早前公開為包括許章潤在內的多名公共知識分子和異見人士發聲有關。

到目前為止還沒有中國官方媒體報道或介紹此事。

「非法經營罪」

耿瀟男的律師尚寶軍對BBC中文表示，耿瀟男與丈夫秦真的親友因24小時無法聯繫到二人，周四前往北京海澱警方尋人，最終在海澱清河分局得到警察口頭確認，稱耿夫婦兩人目前都因涉嫌非法經營罪被刑事拘留，關押在北京市海澱看守所。

耿瀟男好友、前清華大學法學教授許章潤發帖稱， 耿瀟男夫婦周三（9月9日）失聯，疑被警方帶走。

尚寶軍猜測，耿被帶走的時間是周三上午。但目前家屬尚未接到警方的刑事拘留通知書，具體細節不明 。

圖片版權 Geng Xiaonan Image caption 耿瀟男（左）和許章潤

目前人在美國的前中央黨校教授蔡霞在推特上表示，北京當局曾以經濟問題為名，調查耿夫婦的出版公司，並抓走了公司的幾名職員。

公開資料顯示，耿瀟男是中國出版人、電影人，歷任中國天畫畫天影業的首席執行長（CEO）、瑞雅書業總編輯，現任傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。

為異見人士奔走呼籲

今年二月，中國知名法學家許章潤曾被當局軟禁，並於七月因」嫖娼「指控被拘留。耿瀟男曾多次在社交媒體上呼籲救援，並接受包括BBC中文在內多家媒體採訪，敦促中國當局釋放許章潤。

耿還曾在接受《紐約時報》訪問時稱，當局給予許章潤「嫖娼」的罪名是惡毒誹謗，為了讓他噤聲。

另外，今年二月，北京律師、公民記者陳秋實在武漢報道新冠疫情時失聯，耿瀟男也四處呼籲求援，她也因此被警方警告，並一直擔憂自己的安全。

耿瀟男的多名好友懷疑，耿此次被警方帶走與其早前公開為多名中國異見人士發聲有關。

「任何公民，只因信守良知，為公義發聲，便會隨時可能遭受橫逆，失去人身自由。」許章潤稱。蔡霞則在推特上表示，習近平高壓統治，大肆抓捕迫害政治異見人士，已經到了「末日瘋狂」的地步。

蔡霞稱，耿瀟男善良俠義，「多年來悉心照顧幫助政治異見老人，如鮑彤先生、杜光教授、姚監複先生、楊繼繩先生等；她的俠義勇敢令人感佩，她曾四處奔波呼籲聲援救助許章潤等志士仁人。」

圖片版權 Geng Xiaonan Image caption 耿瀟男（右）和陳秋實

耿瀟男接受自由亞洲電台訪問時曾表示，冒風險為異見人士呼籲完全是出於本心，沒有去想過為什麼這麼做或者權衡利弊。

她說，生為小人物有小人物的應盡的職責的擔當，而且自由從不是白來的，「我既然以自由為人生的標配，那麼，理應為自由付出代價，為我身邊眾多受難的英雄們做點小事情，為此所冒的風險、所失去的利益，也算是我為自由所付的代價吧」。

中國人權律師滕彪對BBC中文表示，過去許多為政治犯呼籲救援的人士都被捕或判刑，當局的做法在習近平上台之後「變本加厲」，有的以政治罪名定罪，如煽動顛覆國家政權罪，有的則以經濟罪名，「非法經營罪就是一個經常被用來對付維權人士、異議人士的口袋罪」。

滕彪認為，過去儘管江澤民、胡錦濤時代對維權人士的打壓一直不斷，一些領域仍然有空間，但如今「當局的容忍度更低、打壓也更嚴厲」。