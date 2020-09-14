美中台三角關係：美國務院次卿克拉奇據報將訪台引發的關注

圖片版權 Keith Krach Facebook Image caption 若克拉奇如外界預估訪台，他將是自台美斷交後，訪台層級最高的現任美國國務院官員。

美中台三角關係的角力賽，自新冠肺炎疫情在年初爆發後持續升溫，而據報近期將再有美國高級官員訪台一事引發各方關注。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）曾在今年8月初訪問台灣。而據台灣「東森 ETtoday新聞雲 」網站周四（9月10日）報道稱，在美國常務副國務卿之下的國務院次卿克拉奇（ Under Secretary of State Keith J. Krach）有意在9月17號訪問台灣，主持台美雙邊新高階對話平台——「台美經濟與商業對話」。

不過，克拉奇訪台的政治信息亦濃厚，主要因台美關係近年來在美中貿易戰的背景下持續互動頻繁。在北京抨擊下，美國衛生部長剛結束台灣訪問不久，若克拉奇再度訪台，意味著華府與北京之間的外交戰將持續。

北京制裁

外界分析，在美國國務院主管經濟成長及能源與環境的克拉奇，此次訪台應該是主要討論台灣在2021年擴大進口美國牛肉以及美國豬肉等雙邊貿易議題。

針對台美官員互動，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進上周在微博和推特上發文稱，中國將制裁訪台的美國高官和他們的相關企業。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HuXijin_GT Based on what I know, China will sanction senior US officials who visit Taiwan, and American companies which they have ties with. They will never be allowed to enter Chinese mainland and US companies they have ties with will also lose Chinese mainland market. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2020年9月8日

胡錫進指出，近日有台灣媒體放風，台灣將與美國成立美台經濟與商業對話機制，他表示，台灣當局是「挾洋自重，貼靠美國。這能給台灣民進黨當局帶來安全嗎？美國能成為台灣的靠山嗎？答案是否定的。」

克拉奇訪台？

美國共有六人擔任國務次卿職務，地位僅次於國務卿與副國務卿。因此，若克拉奇如外界預估訪台，他將是台美斷交後，訪台層級最高的現任美國國務院官員。

台灣外交部發言人歐江安周四（10日）回應媒體查詢時稱，台灣外交部「不證實」有關消息，僅說「雙方磋商中」。

研究美台政治的美國富布賴特（Fulbright）訪問學者南樂（Lev Nachman）對BBC中文分析稱，隨著美台自由貿易協定（FTA）談判的進展，他判斷美國政界高層訪台的頻率及層級將會增加。

「 除了在華府推動FTA談判的人物，像美國參議員盧比奧（Marco Rubio）或克拉奇之外，我預計美國兩黨都會繼續加速訪台的步伐」，他說。

圖片版權 Bi-Khim Hsiao Facebook Image caption 台美混血的蕭美琴是現任台灣駐美代表。

不過，據南樂觀察，除了美方之外，台灣也不斷積極地與美國斡旋。「美台自由貿易協定談判進展在很大程度上來自新任台灣駐美代表蕭美琴的運作， 若沒有她在華盛頓的游說，美牛美豬協議以及隨後的自由貿易協定很難成功」，他說。

根據報道，克拉奇若訪台，亦有可能參加紀念台灣已故前總統李登輝在9月19號舉行的追思禮拜。

政治信息

事實上，克拉奇訪台一事似乎並非突發。據台灣媒體報道，8月31日，台灣經濟部長王美花和另一美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwill）就舉行了視訊研討會。

王美花在9月2日又主動提及，美台將舉辦一場「經濟與商業對話」，並可能邀請克拉奇，且「對方也有意率團訪台」；台灣總統府當日對外說明此事，並未證實克拉奇將訪台，但稱「我們也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。」

9月10日，台媒「東森新聞雲」報道稱掌握消息，確認克拉奇17日將訪台，立即引起討論。台灣外交部回應表示不證實此訪問行程，僅說「雙方磋商中」。

當日（10日），美國「友台」參議員魯比奧致函給美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompe）促其盡速安排克拉奇訪台，展現美國促成自由貿易協定的決心，同時也將信件副本傳送給美國負責協商自由貿易協定的貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，中文名賴海哲）。

魯比奧在信件上說，「維繫美國經濟影響力並降低台灣對中國的貿易依賴，對確保印太區域的自由與開放至關重要。」

南樂認為，魯比奧在台媒曝光克拉奇訪台日期後立即寫信給美國參議院，可以判斷克拉奇的訪台應該是魯比奧一直游說美國國務院的要項之一，或至少是樂見之事。

圖片版權 Taiwan President Office Image caption 美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）今年8月初訪台

美國共和黨籍參議員魯比奧是《台灣旅行法》的推手。他同時也是「香港人權與民主法案」參議院版本法案的提出者，被視為對華鷹派，也是今年中國外交部宣佈制裁的11名美方人士之一。

不過也有台灣網民批評，此次克拉奇來台，是否也有條件要台灣接受，因為上次美國衛生部長訪台後不久，台灣隨即擴大美豬美牛進口，此次克拉奇若再次訪台，有網民質疑「台灣又要交換什麼給美國」？

圖片版權 Getty Images Image caption 和中國食文化中普遍使用豬肉不同的是，很多美國人不愛吃豬肉，不吃豬內臟，養豬主要用於出口。但質量衛生檢疫有時存在問題。

「美牛美豬」政治學

台灣總統蔡英文8月28日宣佈，自2021年起擴大美國豬肉牛肉進口，引起台灣各界議論紛紛。美國方面則立即正面響應，美國副總統彭斯（Mike Pence）以及國務卿蓬佩奧都在推特發文表示歡迎。

豬肉牛肉進口是過去台、美三任總統討論了近20年的重大議題。蔡英文在記者會向民眾解釋稱，此項決定符合台灣「經濟利益以及未來總體戰略發展目標」。

台灣智庫「中華經濟研究院」副研究員徐遵慈之前告訴BBC中文稱，特朗普上任至今，尚未復談的《台美貿易暨投資架構協議》（TIFA） 一直是目前台美之間最重要的官方經貿議題諮商平台，而美豬、美牛等議題一直是TIFA下多年討論的問題。

她解釋說，「台灣決定開放美豬與美牛應有助台美迅速恢復TIFA諮商」。徐遵慈表示，此次開放美豬和美牛，「另一個重要意義是，台灣希望能借此打開無法簽署FTA或參與區域合作的僵局」。

台灣前總統陳水扁則公開表示稱，雖然蔡英文說此舉是台美經濟全方面合作的重要起點。「但是蔡英文沒說的是，她已經抗拒不了來自美方的政治壓力了。」

據徐遵慈觀察，特朗普政府目前的貿易政策是以簽署「初步且有限度的貿易協議」為主要戰略，例如「美日協議」，或是目前與印度正在談判的貿易協議，僅涵蓋雙方約15%的貿易金額，與全面性的自由貿易協定還有很大的差距。她判斷，未來台美如果有機會洽談協議，預估也是從「有限度的貿易協議」開始。