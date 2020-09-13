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印度早前曾表示有五名印度公民本月在邊境失蹤，相信是被中國邊防部隊扣留。印度國防部表示，中方已在12日把五人移交印方。

印度稱，五名印度人是意外進入中國領土的獵人。印度國防部發言人稱，由於當地邊界長時間沒有清楚劃定，這種情況並不罕見。

但中國官媒《環球時報》稱，這五名印度人是「裝扮成獵人的印方情報人員」，並指印方不時以這種方式派人越界刺探中方情況，是印方「蠶食中方控制地區」的一種手段。報導引述消息人士稱，中方已對這五人進行了警告和教育。

兩國邊境局勢短暫降溫的背後

圖片版權 EPA/新化 Image caption 中國外長王毅與印度外長蘇傑生9月10日在俄羅斯莫斯科舉行會談時達成共識。

自6月開始，中印邊境緊張局勢升溫，中國外長王毅與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）9月10日在俄羅斯莫斯科舉行會談時達成共識，包括兩國邊防部隊繼續對話並盡快脫離接觸，保持必要距離和緩和現地事態。

BBC駐新德里記者維卡斯‧潘迪（Vikas Pandey）表示，兩國在該區仍然布防嚴密，要解決分歧並不容易。他分析稱，兩國過往也似乎曾達成共識，但不能夠保證該區有長遠的和平，但這對於在短期內為局勢降溫有幫助。

美國威爾遜智庫（Wilson Centre）副總監邁克爾‧庫格爾曼（Michael Kugelman）認為，兩國都為衝突做好凖備，但同時明白即使是規模不大的戰爭，也不是一個選項。

「這對國家和周邊區域來說都是災難性的，冒險開戰帶來的經濟代價太大。」

蘇傑生曾擔任印度駐華大使，與一些中國外交官有良好關係，似乎有助雙方為局勢降溫。庫格爾曼說，個人關係在重要外交談判中經常有重要角色，這的確有助破冰。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度軍方加快了與中國接壤的公路建設。

另一個原因是天氣，中印邊境的加勒萬河谷在冬天變得很難生活。已退休的印度軍方上將維諾德‧巴蒂亞（Vinod Bhatia）表示，雖然軍隊習慣處於惡劣環境，但有機會的話，雙方仍然想避免這一點。

有報導指，印方軍隊近期佔據了一些山嶺位置，可以俯瞰中方人員，兩國官方沒有確認這點，但巴蒂亞上將認為，印方可能以此作為談判籌碼。

BBC駐新德里記者維卡斯‧潘迪報導稱，印度國內新冠疫情仍然嚴重，經濟備受打擊，任何軍事衝突都可能削弱國家應對其他危機的能力，而中國亦和美國等西方國家，在例如香港問題上交惡，亦在國際上面對壓力。

圖片版權 Aamir Peerzada/BBC Image caption 拉達克東部是一片寒冷的沙漠，海拔在4300米以上，地形複雜。

美國華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻表示，兩國聯合聲明並沒有足夠的細節，例如沒有提及實質控制線。

孫韻說，「實質控制線有幾處地方仍然有爭議性，那兒亦有軍隊駐守，所以其實沒澄清到這些問題如何解決。」

巴蒂亞則表示，為目前局勢降溫需時，「那個範圍很大，需要時間讓指揮官有共識，在局勢仍然緊張，情緒原始時，仍會有軍方級別的對話。」

兩國都想維持現狀，但孫韻說，情況有點微妙，是因為雙方對現狀的定義都不一樣。

她說，「中國軍隊想深入印方聲索的領土，目前不清楚他們會否放棄這些據點。」

她認為，雙方能否為局勢降溫會取決於多項因素，其中包括印度會否改變對當地特殊地位的法例，以及印度與美國改善的關係。

「北京覺得懲罰印度可以向新德里和華盛頓同時作出警告，但北京沒有估計到，印度會拒絶屈服。」

2014年開始，中印領導人習近平和莫迪曾見面18次。庫格爾曼認為，中印雙方避免就衝突發表更強硬的言論是因為不想影響兩國元首曾建立的關係。

孫韻表示，中國難以逆轉其強硬作風，因為不能夠對外顯示受到印度施壓影響。