台灣能否「庇護」香港示威者 面臨哪些難題

圖片版權 Reuters Image caption 自訂立《香港國安法》消息曝光以來，去台灣成為了支持"反送中"示威群體的熱門話題之一（資料照片，非當事人圖片）。

近日傳出有五名曾參與香港「反送中」抗議活動的示威者，今年7月從香港搭船離境，在位於南海的台灣領土東沙群島外被台灣政府發現，並帶回台灣高雄。但台灣政府一直未針對此事對外披露或評論。

然而，此事在上周六（9月12日）意外引起激烈討論。

原因是長期支持香港「反送中」示威活動的台灣記者鐘聖雄在個人臉書發文，稱其為協助五人抵台的人士之一。鐘聖雄在臉書上批評「台灣大陸委員會」（陸委會）扣留五人近兩個月，五人完全無法接觸外界，包含聘請律師或與香港家人聯繫。

鐘聖雄抨擊台灣當局無法協助香港示威者，並呼籲示威者不要前來台灣，或對台灣政府有所期盼。他甚至以「比ISIS（伊斯蘭國）人質還慘」來形容這五名示威者在台灣的處境。

不過，一直援救安排香港示威者在台灣生活的蘇先生（經要求化名）對BBC中文證實，有五名香港示威者目前正被台灣陸委會收留。他強調，透過在台灣的香港人，他得知這五名示威者有跟在台的協助者或親友聯繫過，並非「音訊全無」。

Image caption 8月欲以同樣方式被逮捕的12名港人被捕位置

台灣陸委會在9月13日發表書面聲明稱：「對於外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。」

BBC中文目前無法獨立核實此案件。

香港政府回應

根據港媒「香港電台」報道，香港保安局在9月13日表示，「沒有收到關於台灣方面截獲逃犯的任何信息」。但香港保安局又對台灣發聲稱，「呼籲其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏任何在香港涉嫌犯罪的罪犯，並將他們送回。」

香港前特首梁振英在鐘聖雄發表臉書貼文後不久也在個人臉書引述鐘聖雄文字，並批評台灣政府。他還質問，為何這五人的父母不敢出來開記者會。

外界分析，將來香港政府是否就此事與台灣在法律及政治上斡旋，會不會引發更大的摩擦，都是關注焦點。

各界反應

事實上，在鐘聖雄發文之後，有關事件就在台港兩地引起激辯。

台灣反對黨中國國民黨主席江啟臣呼應鐘文，抨擊蔡英文政府「口口聲聲說『挺香港』，連任後卻沒看到挺香港的實際作為，甚至連偷渡客的待遇都沒有」。

在港台社交媒體上，有人認為鐘聖雄若確實是協助五人抵台者，那麼就不該「證實」這五人已經在台灣政府手裏；在此刻整起事件「明朗化」，對示威者處境只有雪上加霜。

」香港邊城青年「在臉書發文說：「在《港版國安法》情勢下，任何指認港人逃亡組織、路線、做法的描述都會為留在本地的港人造成不必要的危險，因此我們呼籲不轉發、不回應、不留言任何牽涉港人逃亡過程與細節的信息。」

此外，過去香港示威者如果「逃亡海外」，通常為了避免連累家人，第一時間都宣佈與家人親友劃清界線，譬如羅冠聰等人都採取這種做法。

台灣的難題

但是，對於香港示威者在台灣處境的討論，也引起台灣人權組織的關注。

台灣人權促進會（台權會）秘書長施逸翔之前接受台媒訪問時說，根據《難民地位公約》，只要符合難民資格，無論是合法或非法入境，台灣政府都應給予協助。

他又解釋，台灣陸委會成立的「台港服務交流辦公室」目前正處理一部分因政治原因需被庇護的港人，因此應該探索形成一套制度化的援助機制。

圖片版權 Getty Images Image caption 台港服務交流辦公室在香港《國安法》生效翌日開始運作。

台灣人權促進會法務主任王曦向BBC中文解釋，台灣除了香港示威者的問題之外，除了原有來自西藏的難民，這幾年都有零星來自世界各國的民眾，抵達台灣申請庇護。

譬如，2000 年以來也有來自印度、尼泊爾的流亡藏人來台灣尋求合法居留。該協會資料稱，2000年和2008年底，各有近百名藏人出面自首逾期停留並尋求合法居留。第一批藏人因當時陳水扁總統的特赦，讓他們取得合法居留。

據王曦觀察，從2006年起，不斷推動台灣政府訂立《難民法》處理尋求庇護者的問題，但各政黨對於立法的問題比較消極。她判斷是因為該法會牽涉到國界主權等問題，因此政黨或政府都選擇消極面對。

王曦判斷，因為《中華民國憲法》對於港澳地區的主權劃分，《難民法》較適用於外國民眾。但她也同意，就香港示威民眾來說，台灣政府可能會依據現有的《香港澳門關係條例》第18條，以專案處理。該條例規定：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」

不過，也因為是「專案處理」，政府如何處理，處理時間期程都有很大的操作或「拖延」空間。

台灣因為近年來簽署了聯合國《兩公約》，「不遣返原則」是簽約國家需要遵守的規定，因此不大可能將任何因為稱受政治或宗教迫害的尋求庇護者遣返。

不過，2014年，有3名稱受到所謂的」伊斯蘭國「（ISIS）迫害，前往歐洲尋求庇護的庫爾德族人途經台灣，但被台灣遣返至前一齣發地。2016年，中國民眾柴英芝等二人稱因上訪而受到中國公安迫害，來到台灣尋求庇護，卻遭到馬英九政府遣返。

無論如何，自8月份有12名香港示威者循同樣途徑偷渡前往台灣，在南海被中國當局逮捕後，被稱為「新黃雀行動」的海上逃亡路線，似乎已經關閉。但是，未來是否會有新的路線，或此事是否會引起更多台港之間的政治及法律角力，是外界關注焦點所在。