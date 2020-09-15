美國稱中國「強迫勞動」侵犯人權 宣佈對新疆部分商品發佈禁令

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美國國土安全部的海關與邊境保護局宣佈，由於中國涉嫌侵犯許多新疆維吾爾族人的人權，將針對中國新疆地區的部分產品發佈五項禁止進口的暫扣令。

美國官員說，許多在新疆製造的產品是在「強迫勞動」下生產製造，包括一個被美國稱為「集中營」的「職業訓練中心」。此項禁令針對五個向美國出口服裝和其他棉製品以及計算機部件和美髮產品的廠商及實體。

美國國土安全部代理秘書庫奇內利（Kenneth Cuccinelli）對媒體說：「針對這些非同尋常的侵犯人權行為，美國需要作出非同尋常的反應。」

他說：美國「國土安全部正在打擊非法和不人道的強制勞動，它是一種現代奴隸制，被用來生產中國政府試圖出口到美國的商品。」

這是特朗普政府最近就新疆局勢向中國施壓的最新行動。

據報導，大約一百萬維吾爾人和其他大多信仰伊斯蘭教的少數民族人被拘押在中國西部地區的集中管理設施。中國當局稱之為「預防性」反恐和去極端化而設立的「職業技能教育培訓中心」。

中國政府解釋稱，這些營區是工作培訓及實習和教育場所，並用來打擊和遏制當局所稱的「恐怖主義、分離主義和宗教極端主義」的威脅。但據報道，成千上萬的孩子與父母失散，最近的研究表明，婦女被迫接受節育。

美國海關及邊境保衛局（CPD）代表馬克·摩根（Mark A. Morgan）表示，周一（9月14日）的命令「向國際社會發出了一個明確的信息，即我們不容忍美國供應鏈中存有強迫、非法、不人道和剝削的強迫勞動存在。」

他說，「強迫勞動是一種殘忍的人權侵犯行為，完全違背我們所有人共同的價值。」

摩根強調：「特朗普政府不會袖手旁觀，並允許外國公司讓弱勢工人遭受強迫勞動，並損害到尊重人權和法治的美國企業。」

周一宣佈的訂單針對四家公司和一個工廠。

這些禁令並未達到針對整個新疆區域， 但美國官員們說，他們仍在探索這種可能性。

禁令針對的廠商和實體

美國海關與邊境保護局的聲明說，新的暫扣令針對的廠商和實體包括：

所有由中國新疆維吾爾自治區洛浦縣第四職業技能教育培訓中心的勞工生產的產品；

中國新疆維吾爾自治區洛浦縣發製品產業園生產的發製品；

中國新疆維吾爾自治區伊犁卓萬服飾製造有限公司、保定市綠葉碩子島商貿有限公司生產的服裝；

中國新疆維吾爾自治區新疆凖噶爾棉麻有限公司生產加工的棉花；

安徽合肥寶龍達信息技術有限公司生產的電腦配件。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國生產佔全球約20％的棉花，其中大部分來自新疆。

庫奇內利解釋說：「由於其獨特的性質，美國政府正在就是否實施針對整個（新疆）地區的商品進口禁令，進行更多法律分析。」

「可以說，我們要確保一旦禁令施行後，將繼續下去。」

中國生產佔全球約20％的棉花，其中大部分來自新疆。新疆亦是提供中國石化和其他工廠所需原料的主要來源地。本月，美國娛樂業巨頭迪斯尼因其電影《花木蘭》部分外景在新疆拍攝而備受抨擊。此外，其他公司也因為其產品疑似與新疆有關，而面臨消費者的抵制。

圖片版權 BBC/HUMAN RIGHTS WATCH Image caption 據了解近年內新疆約有100萬維吾爾穆斯林被關押在嚴密的「再教育營」

今年開始，美國商務部已將一系列中國公司加入一份貿易黑名單，並稱這些實體與侵犯維吾爾族人的人權有關。

美國國務院、財政部、商務部和國土安全部在2020年7月已經正式向全球商界發出一項建議，並警告它們可能會因依賴與新疆侵犯人權行為有關的強迫勞動而面臨商業制裁。