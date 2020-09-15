圖片版權 Reuters Image caption 雲南一寺廟裏戴口罩的遊客在轉動禱告輪

中國雲南省瑞麗市13日確診兩例由緬甸來的新冠肺炎患者。這次確診備受關注的是兩名患者均為緬甸人，通過中緬邊境偷渡進入中國。14日晚，瑞麗市實施「封城」措施，官方稱進入「防疫戰時狀態」。

緬甸此前疫情並不嚴重，但近期確診病例快速增長。截至9月14日早8時，緬甸過去24小時新增219個病例，累計確診3015例，累計死亡24例。

另外，與瑞麗市接壤的緬甸木姐近期發生武裝衝突，居民生活雪上加霜。

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「防疫戰時狀態」

據中國官方媒體報道，9月3日，32歲的緬甸籍楊某帶著3個孩子和2個保姆從緬甸偷渡入境中國，暫住瑞麗市楊某的姐姐家。

楊某和她的一個保姆在入境一周後出現不適，才到醫院做核酸檢測，並於9月13日確診。在此期間，楊某曾到過菜市場、商場、公園、餐廳、健身房等地，途中佩戴口罩。

瑞麗市當局9月14日晚召開新聞發佈會，宣佈從當晚10點開始，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一周。同時將開展全員核酸檢測，全市城區人員居家隔離。

當局在會議上稱，雲南8個邊境州(市)、25個邊境縣(市)要立即進入「防疫戰時狀態」。

患者居住的小區奧星世紀一期也開始實施封閉管理，共490人受影響。封閉期間，人員及車輛只進不出，非小區人員禁止進入。其附近的奧星世紀二期的居民實施居家隔離，上千人受影響。兩小區由屬地政府派專人負責居民物資保障。

截至14日下午，瑞麗市已經對190個密切接觸者採取集中隔離，並採樣核酸。其中98人已完成檢測，結果為陰性。

中緬邊界往來頻繁

雲南省瑞麗市位於中國西南邊陲，隸屬德宏傣族景頗族自治州（德宏州），該州是雲南省8個少數民族自治州中的一個。瑞麗市與緬甸的口岸城市木姐毗鄰，邊境線接近170公里長，包括105公里江河和65公里陸路。

瑞麗口岸是中緬陸路口岸中人員、車輛、貨物流量最大的口岸。根據中國官方數據，2019年該口岸出入境人員突破近1700萬人。在緬甸一方的木姐口岸，2017-18財年的貿易額高達58億美元，比緬甸其他三個口岸的貿易額總和還高80%。

在瑞麗生活的四個少數民族，包括傣族、景頗族等，和緬甸的撣、克欽、崩龍等民族語言相近、習俗相通。瑞麗與木姐的邊境地區無天然屏障，兩國居民跨境而居，生活和商業往來頻繁，尤以做珠寶玉石和紅木生意為多。

自3月23日發現首宗病例，到9月3日期間，緬甸累計確診病例破千例，達到1058例。但近期新增病例速度明顯加快，截至9月14日早8時，緬甸過去24小時新增病例219宗，累計確診3015例，累計死亡24例。

針對疫情， 9月11日起緬甸全部國內航班停運，緬甸仰光省政府要求，9月11日起至10月1日期間禁止民眾離開仰光。

緬甸邊境地區近日發生武裝衝突。據中國央視新聞報道，當地時間9月11日至12日，緬甸政府軍與克欽獨立武裝在木姐附近發生衝突，至少3人受傷。衝突導致當地大量居民四散躲避，加之疫情的影響，生活並不好過。

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「偷渡者」成為漏網之魚？

中國境內周一（9月14日）報告8例確診病例，全部為境外輸入病例， 已經連續一個月無本地個案。

德宏州和瑞麗市當局稱，本次確診的病例是「網格管理單位反應不及時」出現的問題。瑞麗市公安局局長楊邊強承認說， 「邊境形勢錯綜複雜，管控任務艱巨。」

邊境地區的偷渡問題積存已久。當局稱，在疫情管控前期，已經取締了一些邊界河流的非法渡口，並拆除了渡口的附屬設備。政府還組建了水上巡邏中隊開展常態化巡查，並以獎金的形式鼓勵群眾舉報偷渡。然而偷渡情況依然無法杜絶。

瑞麗市公安局局長楊邊強稱，「依然出現緬籍無症狀感染者偷渡入境，說明我們在守好這169.8公里邊境線上工作上還有不足，必須堵住漏洞、補齊短板。」

發現確診患者之後，當局稱正在對單位入戶排查，重點針對緬籍人群採集信息。官方介紹，對於有固定務工地點的緬籍人員，登記信息並核酸檢測後就地隔離；口岸關閉前入境但證件過期的緬籍人員，則按居住地或者務工地納入網格管理；針對無法查實入境時間、無固定住所、無固定務工場所的，採取集中遣返措施。

楊邊強稱，除了實施派人嚴守村口等硬核防疫措施，還會加強與緬甸的會談，向緬甸援助口罩、酒精等防疫物資，並提供經費支持，以便建設境外村寨的疫情防控點。

中國「十一」國慶假期即將到來，瑞麗以及周邊一些城市是雲南省內著名的旅遊區，相信「封城」會影響不少人的出行計劃。不過，仍有不少人支持「封城」。一位微博網友稱，「雲南瑞麗事件比較特殊，且不說有多少人還在潛伏期，偷渡者如果不主動做核酸檢測，無人知曉她們是偷渡者，那這種情況下，雲南境內隱藏著多少未知的人這就難以估摸。」