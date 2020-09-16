圖片版權 EPA Image caption 中共最高領導人習近平曾在2018年11月表示，民營企業家是自己人。

中共最新出台針對民營企業的統戰工作文件，要加強對民營企業老闆的領導和管理，引起關注。

這份名為《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》由中共中央辦公廳推出，是中國改革開放以來中共出台的第一份有關民營經濟統戰工作的文件，既折射中國民營經濟在整體經濟中的份量加重，也反映中美對抗局面中有必要整合民營企業的力量並加強管理與控制。

1951年，剛剛建政的中共曾發出加強統一戰線工作的指示，為1954年推出的公私合營政策打下了基礎。

本次的統戰工作文件中的「民營經濟人士」，包括民營企業出資人、控制人、持股人、民營中介結構合伙人，以及在內地投資的港澳工商界人士和個體工商戶。

如何統戰？

根據這份統戰文件，民營經濟是中國「重要經濟基礎」；民營經濟人士是「我們自己人」，始終是中共「長期執政必須團結和依靠的重要力量」。

文件要求民營經濟人士「始終做政治上的明白人」；要引導他們不斷增進對中共的「政治認同、思想認同、情感認同」。

另外，民營經濟人士還要深化「中國夢」，「樹立家國情懷、以產業報國實業強國為己任」，而中共要積極在民營經濟人士中發展黨員，把符合條件的吸收到黨內來。

中共還要堅持「黨管人才」，要建立民營經濟代表人士數據庫和人才庫，「培養堅定不移跟黨走」的民營經濟人士。

鼓勵民營企業參與國家重大戰略和「一帶一路」，自覺維護國家利益。

民營企業家未經社團登記註冊不得從事包括論壇、研討、講堂、沙龍等活動。

圖片版權 Reuters Image caption 中國最新發佈的2020民營企業500強榜單中，華為名列第一。

時機與背景？

根據這份文件的說法，對民營經濟人士的統戰，旨在幫助他們以及他們的企業更加規範。其中提到的重要一條是幫助他們的下一代，要引導年輕一代民營經濟人士「聽黨話」。

中共統戰部負責人還解釋稱，這份文件出台的背景還包括「國際國內形勢深刻變化」。

從美國與中國貿易戰開始至今的過去幾年，世界經濟第二的中國與第一大國美國之間的對立從貿易擴展到科技、人員、外交、軍事等方方面面。

而因美國制裁被推上風口浪尖上的華為、字節跳動都是中國民營企業中的巨頭。

美國彭博新聞社（Bloomburg）報道認為，中共對民營企業的統戰旨在應對民營經濟規模增加所帶來的挑戰，而私人老闆們「有不同的價值觀和利益訴求」。

中國民營經濟規模有多大？

中國經濟改革開放至今40年，民營經濟從零開始到如今有許多世界著名的大公司，如華為、字節跳動、騰訊、阿里巴巴等。有關民營企業如今在中國經濟中的比例，有所謂「56789」之說，即：

政府稅收50%以上由民營企業繳納

投資60%來自民營企業

發明專利70%出自民間企業

城鎮80%就業由民間企業解決

中國90%以上的企業是民企

民營企業「自己人」

圖片版權 EPA Image caption 按照中共新出台的統戰文件，"民營經濟人士"包括在內地投資的港澳工商界人士和個體工商戶。

中共建政之後實行公有制經濟，在1950年代通過「公私合營」將私營企業全部收為國有。

1970年代末期，鄧小平主導的經濟改革開放政策，使私有經濟再次復蘇，出現了「個體戶」、「萬元戶」等描述私人經營者的名詞。他們也從當年的小攤小販，個體經營，發展到如今佔經濟「半壁江山」的局面。

中國對民營經濟人士的重視早在約20年前江澤民當政時期就已經開始。2002年的中共十六大提出「三個代表」論述，以委婉的措辭規定私營企業老闆可以加入中國共產黨；2004年中國人大還修改憲法，明確保護私有財產不受侵犯。

但無論是黨章還是憲法似乎都不能確保民營經濟人士在政治上免受歧視。「私企退場」、「新公私合營」等言論出現後，必定引發恐慌。

為安撫人心，中共最高領導人習近平在2018年11月1日召開民營企業家座談會高調喊話：民營企業和民營企業家是我們自己人。

北京最新出台的統戰文件對「自己人」似乎頗不見外，稱民營經濟人士的價值觀念和利益訴求日趨多樣，因此有必要讓黨嚴格管理起來。