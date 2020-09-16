WTO稱美國對中國加徵關稅違反貿易規則 但裁決效力幾乎為零

圖片版權 Getty Images

世界貿易組織（WTO）9月15日裁定，美國於2018年對中國商品增加關稅的行為違反國際貿易規則。這一決定引發美國強烈不滿，而中國則對此表示歡迎。

世貿組織稱，美國聲稱中國不公平竊取美國技術，且動用國家資金為此提供支持，但美方沒有提供足夠證據支撐其加徵關稅的決定，因此裁定美方做法與世貿組織規則「不符」。

這項裁決加劇了美國對世貿組織之間的不滿，但在短期內很難有真正影響。美國總統特朗普一直批評世貿組織已經「過時」、偏向中國，且威脅將要退出該機構。而世貿組織上訴機構自去年12月起一直停擺，使得裁決難有實際影響。

世貿組織裁決內容

2018年，在美國開始對中國加徵第一輪關稅之際，中國在世貿組織起訴美國的徵稅措施。美國稱這起決定是由於中國官方允許竊取美國技術、對此進行補貼以及其他「不公平做法」。而中國則表示，美國的關稅高於其承諾，且只針對一國，認為這些關稅違反貿易規定。

世貿組織的三人專家組對中國的說法表示認同。專家組稱，美國沒有充分說明其在道義上有理由徵收關稅，因為美方沒有展示這些受關稅影響的產品是如何受益於其所指的不公平做法的。

「專家組因此認定，美國沒能盡到展示這些措施暫時是有理的責任，」專家組在報告中表示。

該專家組還表示，他們只研究了美國採取的措施，沒有研究中國的對等措施。美國政府沒有就中國的反應向WTO提出起訴。

專家組報告指出，他們「對世貿組織運行體制目前所處的大背景有充分認識」，表示希望美國採取「符合其義務的」措施，同時鼓勵雙方可以努力解決總體分歧。

圖片版權 Getty Images

中美反應

中國商務部網站發表發言人表態稱，世貿專家組做出的裁決「客觀、公正」，希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制。

美國則表示，這一裁決顯示，世貿組織「完全不足以」進行面對中國的工作。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）稱，美國「在不公平的貿易做法前必須被允許捍衛自己。」

「這份專家組報告證實了特朗普政府四年以來一直在說的一件事情：世貿組織完全不足以阻止中國技術操作，」他指出。

「儘管專家組沒有對美國提交的大量有關中國竊取知識產權的證據提出異議，但它的決定顯示，世貿組織對這種不當行為沒有提供任何補救措施。」

特朗普在周二表示，他「不得不對世貿組織做點什麼，因為他們讓中國逍遙法外」。

圖片版權 Getty Images

為何實際效力幾乎為零？

特朗普稱，他需要對裁決內容有更多了解，但他本人對世貿組織「並不熱衷」，而世貿組織可能給美國「幫了個大忙」。

美國貿易代表處（USTR）前官員塞庫塔（Margaret Cekuta）向路透社表示，這一裁決可能會推動特朗普退出世貿組織的決定，或是給美國改革世貿組織的想法提供論據支持。

「這給（特朗普）政府聲稱世貿組織已經過時的說法提供了彈藥，」她表示。塞庫塔還稱，美國官員可以借此聲稱，世貿組織在知識產權保護上欠缺能力，因此不足以應對全球經濟問題。

特朗普政府極有可能就此提出上訴，這樣的話這一案件之後會止步不前，因為由於美國阻止新法官的任命，世貿組織的上訴機制自去年起已經停擺。

解決國家間的貿易爭端是世貿組織最重要的功能之一。該組織下設爭端解決機構（DSB），會在接到成員國申訴後，派出爭端處理小組，在調查後給出裁定。

對裁定不滿的成員國可以向上訴機構提出上訴，上訴機構有七名常設法官，法官們作出的裁決相當於世貿組織的「終審判決」，因此該機構也被看作世貿組織的「最高法院」。

上訴機構的議事和審查法官人數最低為三人。特朗普政府一直不斷實行否決權組織新的法官任命。去年，在美國籍法官與印度籍法官卸任後，該機構只剩一名中國籍法官在任，無法達到三人人數要求，上訴機構自此停擺至今。

美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員斯科特（Jeffrey Schott）向《華爾街日報》表示，世貿組織的裁決凸顯其無法對美國的貿易行為進行有意義的檢查。他指出，這個決定對美國「沒有任何真正影響」，沒有上訴機構，這一案件無法被解決。

《華爾街日報》報道還稱，這一裁決不會直接影響美國與中國貿易協定中已經達成共識的條款。