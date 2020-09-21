兩岸關係：解放軍戰機「越過海峽中線」背後的中美台局勢

圖像來源，Ministry of National Defense, Taiwan 圖像加註文字， 中國空軍的轟-6遠程轟炸機（台灣國防部照片）。

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）上周訪台，中國解放軍軍機連續多日「越過海峽中線」。台灣總統蔡英文表示，這是中共對台灣的「武嚇」，呼籲中國自我克制。而中國方面稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。

近期中美關係降至低谷，美國國務次卿訪問台灣以及媒體報道稱美國將對台大規模軍售都加劇了台海的緊張局勢，中國大陸和台灣就兩岸政治問題爭執不斷。

中國軍機「越過海峽中線」

美國國務次卿克拉奇上周四（9月17日）傍晚到達台北，他是台美斷交41年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。而中國解放軍東部戰區自上周五（18日）開始在台灣海峽進行實戰演練。

台灣國防部稱，周五（18日）上午中國2架轟6機、 8架殲16機、4架殲11機、4架殲10機逾越海峽中線並進入台灣西南空域，台灣方面派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

台灣國防部還稱，周六（19日）上午中國12架殲16機、2架殲10機、2架殲11機、2架轟6機 、1架運8反潛機逾越海峽中線並進入台灣西南空域，台灣派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

圖像來源，MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE, TAIWAN 圖像加註文字， 中國空軍的運-8反潛機（台灣國防部照片）。

《中國時報》引述軍方人士稱，18日中國軍機越過海峽中線時，台灣喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，對方的中國空機飛行員則回「沒有海峽中線」。

中國外交部發言人汪文斌周一（21日）強調，台灣是中國領土不可分割的一部分， 不存在所謂的「海峽中線」。

台灣中視新聞報道，周六中國軍機越過海峽中線時，台灣派出IDF戰機進行廣播驅離，其中一組遭到6架中國軍機「包夾」。但包夾的消息後來遭到台灣軍方否認。

台灣空軍司令部周日表示，周六上午偵獲中共殲16、殲11等型機，多架次逾越海峽中線及進入台灣西南空域活動，台灣均積極運用空中巡邏等兵力，嚴密監控，有效應對。

台灣空軍司令部強調，面對中共片面破壞區域和平丶穩定的行為，均運用聯合情監偵的作為，即時掌握敵情，並依戰備規定，妥適應處，呼籲國人放心。

在實戰演練之後，中國解放軍周一（21日）至周三（23日）又將在黃海南部進行實彈射擊，一些海域禁航。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國J-10戰鬥機

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣空軍有400多架戰機，包括130架IDF經國號（上圖）、150架f-16S、60架幻影戰機。台灣中視新聞報道，周六中國軍機越過海峽中線時，台灣派出IDF戰機進行廣播驅離。

美國對台軍售

在中美關係降至低谷之時，稍早前數家媒體報道，美國打算對台灣出售七種主要武器系統，這或許會進一步加劇中美台之間的緊張關係。

路透社9月16日引述消息人士稱，這些武器包括地雷、巡航導彈和無人機。美國國務卿蓬佩奧上周就這些方案向特朗普做了匯報。其中部分交易台灣一年多以前就已提出，但現在才走審批程序。

對於台海上空的不斷摩擦，中國《環球時報》總編輯胡錫進稱，解放軍連續兩天大規模逼近台灣島，表明大陸不能再容忍美國和台灣「提升勾連」。

「大陸軍機如此大規模逼近台灣島，與它們飛到台灣本島上空只剩一步之遙，如果美台繼續升級官方勾連，我們相信解放軍將有充分的意志試射巡航導彈飛越台灣島，派戰機飛臨台灣本島上空宣示主權，開展演訓，那將形成台海地區全新的軍事格局。」胡錫進稱。

大陸台灣口角不斷

對於解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，中國國防部新聞發言人任國強上周五（18日）表示，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

台灣總統蔡英文周日（20日）回應中國軍演則表示，這些行為對中國的形象毫無幫助，也讓台灣人民及周邊國家更警覺丶更了解中共政權的本質。「其實，我們一般講的文攻武嚇， 這不就是武嚇嗎？」

蔡英文呼籲中國自我克制，並稱台灣也會持續落實國防自主，全面掌握和因應局勢，為維護區域和平做出努力。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 9月18日，中國國防部發言人任國強表示，今天開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

美國國防部約翰·蘇普爾（John Supple）接受台灣中央社採訪回應事件時稱，解放軍的侵略性和破壞穩定的行動反應中國不斷企圖改變現狀、改寫歷史。他還表示，台灣安全與其人民不受脅迫、自主決定未來的能力，對美國利益至關重要，也對區域安全非常重要。

另外， 中共中央政治局常委、中國政協主席汪洋周日在第十二屆海峽論壇進行視頻致辭時也提到兩岸問題，稱台灣有人企圖限縮兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟「脫鉤」、文化「斷鏈」，對台灣有百害而無一利。

「『台獨』是絶路，挾洋自重、鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險。在某些外部勢力眼中，台灣不過是與中國大陸博弈的"棋子"。中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權、安全、發展利益受到任何損害！」汪洋說。