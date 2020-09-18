美國國務次卿克拉奇訪問台灣 中國宣佈軍事實戰演練

圖像來源，PEI CHEN/Getty 圖像加註文字， 克拉奇(Keith Krach)於本周四傍晚飛抵台北。是台美斷交41年以來，訪台層級最高的現任美國國務院官員

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)率領的訪問團，於本周四（9月17日）傍晚飛抵台北。在美國務院主管經濟成長、能源與環境的克拉奇，是台美斷交41年以來，訪台層級最高的現任美國國務院官員。

根據美國國務院的聲明，克拉奇此行的目的是參加紀念7月底過世，台灣前總統李登輝的追思禮拜。不過，民進黨立委王定宇則向外表示，克拉奇將在今晚參加台灣總統蔡英文在官邸舉辦的閉門晚宴，預料兩人今晚不會有任何公開談話。

據此，台灣外交部稱，克拉奇訪台行程除了參與台灣前總統李登輝的追思禮拜外，美方不公布其他行程。

針對台美互動密切，中國國防部新聞發言人任國強，今日上午（18日）則宣佈中國人民解放軍東部戰區，開始在台海附近「組織實戰化演練」，並說「台海附近的實戰化軍演是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。」

特朗普選舉打中國牌？

分析美中台三角緊張關係，台灣前外交官，現「時代力量」政黨國際部主任，劉仕傑告訴BBC中文稱距離美國大選倒數不到五十日，特朗普可能會繼續以「中國牌刺激選情」。

劉仕傑解釋，白宮指派國務次卿層級官員來台、或「刻意曝光」美國駐聯合國大使與台灣代表在紐約公開會晤照片等為例等。「兩岸議題意外成為美中對抗、美國大選的背後隱形槓桿，台灣外交及國安團隊想必正審慎以對」。

解放軍軍演

任國強今日回應媒體有關克拉奇訪台一事，除了稱「這是維護國家主權和領土完整，所採取的正當必要行動」，並警告台灣政府「玩火者必自焚」；但事實上，克拉奇抵台首日，中國人民解放軍昨日（17日）就已開始在東海軍演。

據港媒《明報》報導，軍演期間，解放軍軍艦距離台灣最近僅72公里，這也是9月以來，解放軍在東海第二次軍演。

圖像來源，Pentagon 圖像加註文字， 殲11B資料圖

9月以來，中國已在東海公開發佈兩次軍演。據《明報》不完全統計，解放軍自2020年7月以來在南海、東海、黃海等海域軍演已超過30次。

針對北京施壓台北力道漸深，美國「印太安全事務代理助理部長」海大衛(David Helvey)，本周在華府智庫「全球台灣研究中心」年會時回答美媒詢問時稱，他不想預測中國可能會做什麼反制台美互動，「但清楚的是，中國一直都在穩定增加對台灣的壓力，我完全預期那種壓力將會繼續，它似乎是一個形態和軌跡。」

圖像來源，Ministry of National Defense, Taiwan. 圖像加註文字， 台灣國防部稱掌握全程相關信息，首次啟用"即時軍事動態"，即時披露台海軍情。

克拉奇訪台釋放眾多信號

克拉奇訪台的消息上周由台媒披露，傳出此行美國將與台灣開啟「台美商業與經濟對話」討論美牛美豬進口台灣等事。但是，美國務院前卻更改行程內容，在克拉奇登機後，只簡短髮文提及此行為參加紀念李登輝禮拜。

劉仕傑分析，國務院更改行程，有可能與美國政府內部的官僚本位主義有關，因為攸關台灣最近擴大進口美牛美豬的架構，譬如台美「雙邊貿易協定」（BTA）談判，是美國貿易代表（ USTR）執掌的業務，而非國務院。

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因此，此次克拉奇更改行程，估計可能是美方決計讓相關業務回到USTR手上，而非讓克拉奇此次訪台行程中處理。但劉仕傑認為，此次有國務院高官（相當於台灣的外交部常次）對台灣來說仍是外交突破。

但是，中國社科院學者王建民，則在《環球時報》發文抨擊克拉奇訪台。他說，台灣盼望能推進自由貿易協定（FTA）和台美雙邊貿易協定（BTA），不過在「美國優先」原則和「台有求於美」之下，FTA和BTA談判、美台供應鏈合作，台灣都無法從中獲得實質經濟利益。

台灣參與聯合國新戰場？

除了克拉奇訪台，本周三（16日）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Kraft）與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章在曼哈頓共進午餐。外界評論，兩人在餐廳的室外用餐區午餐，美媒輕易的拍到畫面，餐敘曝光「應非意外」。

克拉夫特當日立即向《美聯社》確認餐敘並稱，「我按照總統（特朗普）的意思做正確的事情，我覺得他在尋求加強並深化與台灣的雙邊關係，而我希望能代表政府繼續這樣做。」

圖像來源，NurPhoto/Getty 圖像加註文字， 美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Kraft）

中國常駐聯合國副代表耿爽則透過聲明，向美國常駐團表達不滿。

耿爽聲明說，「克拉夫特作為美政府高官與「駐紐約台北經文處」負責人接觸，違反「一個中國原則」和《中美三個聯合公報規定》以及《聯合國大會第2758號決議》，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

事實上，今年五月，特拉夫特就曾在推特上轉發了美國駐聯合國常任代表團的一推文，表達對台灣參與聯合國的支持：「阻撓台灣涉足聯合國，不僅是對驕傲的台灣人民，亦是對聯合國原則的一種冒犯。」