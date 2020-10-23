BNO簽證：歡迎參與BBC試卷問答 助你了解這項新政

BN（O）全稱為英國國民（海外）「British National (Overseas)」，是1997年香港主权移交前英国为香港人推出的一项特别政策。BNO是一種英國國籍，符合這一資格的人士可以持有BNO護照，但他們不是英國公民，不能全面享有英國公民享有的權利。

婉君是BNO護照持有人。下列對於她身份描述正確的選項是哪項？

在英國政府今年公佈「香港BNO簽證」政策之前，香港BNO持有人可以一次性在英國逗留最長六個月，不需另外申請簽證，但不可以憑此於逗留期間在英國工作。

英國政府公佈的信息顯示，共有約340萬人擁有BNO資格，目前可能有290萬人仍然在世。英國駐港總領館稱，現在共有約30萬人手中持有BNO護照。

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婉君和同樣擁有BNO身份的父母一起前往英國定居，但她16歲的弟弟由於出生於1997年7月1日之後沒有BNO身份。婉君的弟弟可以同樣通過「BNO簽證」政策前往英國生活嗎？

A. 可以。他可以憑藉父母是BNO持有人的身份提出申請，前往英國與家人匯合。

B. 可以。他可以申請，並與家人一同前往英國。

C. 不可以。因為他沒有BNO資格。

正確

錯誤

英國政府規定，BNO持有人的直係親屬受養人（包括配偶/伴侶及18歲以下子女）同樣可以申請BNO簽證。如果子女年齡為18歲以上，出於不願導致家庭分離的考量，會酌情允許這些子女以受養人身份申請BNO簽證。1997年7月1日以後出生的BNO身份香港人的子女需要與他們的父母以家庭為單位一同前往英國。

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