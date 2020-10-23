BNO簽證：歡迎參與BBC試卷問答 助你了解這項新政
BNO護照全稱為英國國民（海外）護照，是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。 2020年7月，因不滿中國在香港實施極具爭議的《國安法》，英國政府宣佈將向有資格持有BNO的香港人頒發五年居留簽證，並為他們提供入籍通道，這使得BNO意外成為中英關係與香港問題的熱點。
雖然具體政策仍有待英方進一步細化，但我們根據目前已經出台的政策，制做了這份「BNO測試卷」。你不妨來測試一下，對BNO究竟了解多少？
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婉君是BNO護照持有人。下列對於她身份描述正確的選項是哪項？
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BN（O）全稱為英國國民（海外）「British National (Overseas)」，是1997年香港主权移交前英国为香港人推出的一项特别政策。BNO是一種英國國籍，符合這一資格的人士可以持有BNO護照，但他們不是英國公民，不能全面享有英國公民享有的權利。
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在「香港BNO簽證」政策推出之前，婉君無法享有以下哪項待遇？
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在英國政府今年公佈「香港BNO簽證」政策之前，香港BNO持有人可以一次性在英國逗留最長六個月，不需另外申請簽證，但不可以憑此於逗留期間在英國工作。
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下列關於英國政府推出「香港BNO簽證」政策的背景表述，哪項不正確？
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英國政府公佈的信息顯示，共有約340萬人擁有BNO資格，目前可能有290萬人仍然在世。英國駐港總領館稱，現在共有約30萬人手中持有BNO護照。
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婉君可以從何時起申請「香港BNO簽證」進入英國？
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英國政府稱，符合條件的香港人可以在2021年1月起通過「BNO簽證」政策進入英國。
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婉君和同樣擁有BNO身份的父母一起前往英國定居，但她16歲的弟弟由於出生於1997年7月1日之後沒有BNO身份。婉君的弟弟可以同樣通過「BNO簽證」政策前往英國生活嗎？
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英國政府規定，BNO持有人的直係親屬受養人（包括配偶/伴侶及18歲以下子女）同樣可以申請BNO簽證。如果子女年齡為18歲以上，出於不願導致家庭分離的考量，會酌情允許這些子女以受養人身份申請BNO簽證。1997年7月1日以後出生的BNO身份香港人的子女需要與他們的父母以家庭為單位一同前往英國。
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如果婉君一家人於2021年1月前往英國後一直定居在當地，他們不可以憑藉「BNO簽證」在英國進行下列哪項活動？
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合法居住在英國的BNO持有者可以在英國大選中登記成為選民並進行投票。如果根據要求，英國外交部的外交及內政職位只供符合一定條件的英國公民申請。BNO簽證持有人則可以在繳費後使用英國NHS服務。
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婉君一家人憑藉「BNO簽證」在英國定居期間，他們可以享受以下哪項福利？
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英國政府表示，BNO持有人及其受養人可以在英國公立學校就讀，但不能領取公共津貼。 英國政府沒有單獨就大學學費標準進行說明。根據英國目前規定，要想通過英格蘭地區大學的本地生學費標準繳費，該學生需滿足在第一學年第一天前已在英國常住三個學年以上等條件。
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在英國生活滿五年後，婉君一家人在下列哪種情況下無法繼續在英國居住？
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根據英國政府公佈的「BNO簽證」政策，如果BNO簽證持有人在五年後不申請永居身份，或者申請永居身份被拒絕，他們需要離開英國或可能會被驅逐出境。
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下列哪項不是中国政府对英国改變BNO政策的回应？
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中國外交部發言人汪文斌7月23日表示，「由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利」。他同時還「英國政府停止干預香港特區事務，重回正軌」。
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