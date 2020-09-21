蕭美琴：台灣駐美代表推特改稱自己「大使」

圖像來源，Bi-Khim Hsiao

台灣駐美代表蕭美琴上周末（9月20日）突然在私人推特帳號，將個人簡介改為英文「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美國大使）」，引起各界熱切討論。

雖然當晚蕭美琴就在臉書長文解釋，稱她在推特私人帳號自介大使，並不表示台美互動的單位名稱有所更動，工作單位仍維持「駐美國台北經濟文化代表處」。但她也表示，稱謂改成大使，是指她在美工作內容，與其他國家大使的工作相同，她並於今日（21號）上午，在推特再次用英文發帖說明。

跳過 Twitter 帖子, 1 Sorry to disappoint so many supporters, but Taiwan Ambassador is what many call me and also my job description. My title remains Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office, when engaging with the US government. — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) September 21, 2020 結尾 Twitter 帖子, 1

不過，外界仍分析，蕭美琴在社交網絡改稱謂一事，勢必告知過美方，時機選在美國務院高層訪台之際，在美中關係持續緊繃的當下，仍有許多政治信息。

蕭美琴自今年8月才前往華府，就任此職並不久。美國富布賴特項目訪問學者南樂（Lev Nachman）曾對BBC中文分析，此次克拉奇訪問台灣以及許多台美貿易談判，深受蔡英文信任的蕭美琴是關鍵人物。

近日，台灣與美國的外交互動頻繁。上周美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台並與台灣總統蔡英文會晤之後，成為以官方身份訪問台灣的美國國務院最高層級官員。

圖像來源，PEI CHEN/Getty 圖像加註文字， 克拉奇是台美斷交41年以來，訪台層級最高的現任美國國務院官員。

南樂觀察，蕭美琴與她的團隊在華府的工作對美台最近的互動十分重要，「除了美方之外，台灣也不斷積極地與美國斡旋。美台自由貿易協定談判進展在很大程度上來自新任台灣駐美代表蕭美琴的運作， 若沒有她在華盛頓的游說，美牛美豬協議以及隨後的自由貿易協定很難成功。」

中國官媒人民日報旗下的海外網發文稱：「民進黨當局昏招不斷，甘當美方政客手中遏制大陸發展的棋子。『台獨』勢力勾連美國政客有恃無恐，變本加厲，戲碼一場接一場。」

「代表」和「大使」

台灣總統蔡英文昨日（9月20日）被媒體詢為此事時回應稱，「肯定蕭美琴的積極努力，無論頭銜為何，蕭美琴都會持續保持台美雙方良好溝通。」

蕭美琴則在臉書澄清稱她在私人推特的簡介上用「Ambassador」不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是她個人「自封自嗨」。她強調，「ambassador」不但是對她現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼她的方式。

隸屬同一政黨，台灣民進黨資深立法委員陳亭妃告訴台媒，在美台互動熱絡的當下，蕭美琴的動作，絶對有告知過美國，或至少美台雙方有默契。

不過，台灣資深媒體人黃暐瀚則說，台灣駐外代表使用「大使」二字，並非從蕭美琴開始。他說，早在台灣前總統馬英九執政時期（2008-2016），就已經通令台灣外交部的駐外代表，通稱大使，「尤其駐美、駐日跟駐星（新加坡，星加坡），尤其重要。」

當時台灣外交部的新聞稱，「駐外人員派駐非邦交國時，外交部仍將考量各國實際情形，因地制宜核定適當名義對外，例如派駐無邦交國之『大使』，仍以代表名義對外洽公或與駐在國接觸。」

因此，以台灣外交部所言的「考量各國實際情形」，那麼台灣政府應是考量在台美互動熱絡當下，蕭美琴以「大使」自稱應不會招致美方反對，也應該有事先跟美方通知。台灣立委鄭運鵬則告訴台媒稱，「國際外交上，很多模糊空間的事務，派任國當地政府沒有反對，相當程度就是表達支持。」

台灣與美國的外交互動，在上周美國國務次卿率團訪台前夕也有信息。

台灣駐紐約代表處處長李光章在上周與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在曼哈頓餐敘被媒體披露，克拉夫特當日隨即回應美媒稱美國正協助台灣參與聯合國，並說，「總統（特朗普）一直在努力加強且加深與台灣的雙邊關係，我想代表政府繼續保持這種關係。」

蕭美琴是誰

圖像來源，Bi-Khim Hsiao 圖像加註文字， 蕭美琴（右）加入民進黨的時間比現任總統蔡英文早，但她之後被視為與蔡英文合作緊密的幕僚之一。

1971年出生日本神戶的蕭美琴，來自基督徒家庭。蕭美琴父親蕭清芬曾任台灣本土派教會，長老教會「台南神學院」院長，母親則是美國人。混血兒背景的蕭美琴在台南國中畢業後赴美，之後就讀美國左翼思想濃厚的歐伯林學院主修東亞研究及女性主義，再到哥倫比亞大學就讀國際關係碩士班。

今年她接受訪問時表示，她原本計劃念博士班，但是1996年台灣首次總統民選，台海有飛彈危機，她隨即回台加入民進黨運動，先後擔任台灣前副總統呂秀蓮助理以及擔任公職，並被前總統陳水扁重用。

蕭美琴加入民進黨的時間比現任總統蔡英文早，但她之後被視為與蔡英文合作緊密的幕僚之一。兩人都是出名的愛貓人士，留洋背景的兩人外傳在某些議題需以英文溝通更為順暢。