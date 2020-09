「海峽中線」:中國與台灣爭議的過去與現在

台灣海峽中線

有關這條中線的形成,可以上溯至1950年代。1954年12月3日,台灣與美國在華盛頓簽署《共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the US and the ROC) 。