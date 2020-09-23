台灣陸配家庭：最長的分離終於迎來團聚曙光

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 高雄的曾小姐今年31歲，與中國籍先生在歐洲旅遊時相識，之後結婚育有一子。

「我都要哭出來了。」曾小姐聽到台灣政府終於允許大陸籍配偶（在台灣簡稱陸配）申辦團聚簽證的消息後對BBC中文記者說。

今年31歲的曾小姐與中國籍的先生結婚並育有一子。在過去長達8個月的抗疫時光裏，目睹台灣政府陸續開放給外籍配偶及大陸學生入境，曾小姐的先生卻一直無法到台灣團聚。

台灣流行疫情指揮中心23日表示，自9月24日零時起，「團聚陸籍配偶」可以申請入境。為了這一刻，大約2000多位和曾小姐的先生情況類似的大陸配偶已苦等數月。

今夏以來，台灣已陸續允許外籍配偶及有居留權的大陸配偶入境。然而，近2000位尚未取得居留證、僅有「團聚資格」的中國籍配偶卻一直無法入境台灣。

今年九月初，許多台灣民眾在台北陳情，盼望台灣政府盡速讓他們與家人在團聚。他們並表示願意接受嚴格的防疫隔離規定。

一度質疑政治因素的曾小姐

這些陳情人士中就包含上面提到的住在台灣高雄的曾小姐。

今年31歲的曾小姐與中國籍的先生在歐洲旅遊時相識，之後結婚並育有一子。曾小姐向BBC中文解釋，目睹台灣政府陸續開放給外籍配偶及陸生入境，小孩的爸爸卻一直無法來台與他們團聚。

她說，許多外籍配偶甚至從未在台灣登記結婚，就能入境，但她與先生過去已在台登記婚姻證明，卻仍被阻擋在境外，小孩已近一年沒有跟爸爸碰面。「除了政治因素，我想不出有其他理由。」曾小姐告訴BBC中文記者自己在焦急等待時的想法。

台灣陸委會當時表示，政府十分重視此事，正積極做相關安排。陸委會發言人邱垂正，9月在例行記者會上稱「團聚陸配返台事宜上，秉持安全防控原則，井然有序鬆綁各領域措施，是既定的政策，有關方案正與指揮中心和各相關機關積極討論中，以讓團聚陸配能夠盡快返台外界不需要做負面解讀。」

圖像來源，HSU CHENG-WEN 圖像加註文字， 2020年2月3日晚間，200多名台灣人搭乘中國東方航空包機返台。

成為焦點的團聚簽證

根據台灣內政部移民署統計，截至2019年底，台灣有近35萬陸配人士。

陸配想要取得台灣身份，需要在台灣住滿至少六年，並且每年超過186天。最後若入籍台灣，需放棄大陸身份證。 而外籍配偶只需3年即可申請台灣身份證。

此前一直被台灣政府以防疫理由被阻擋在外的， 正是需申請團聚簽證的中國籍配偶。他們多數來自新婚不久的兩岸家庭。根據台灣相關條例，這些陸配到台灣需先首先申請「團聚證」（最多可在台灣待6個月），之後才能依序辦理「依親居留」、「長期居留」，再決定是否入籍台灣。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 台灣法律規定，來台結婚定居，需要在機場面試的國家還包含菲律賓，白俄羅斯，緬甸等國家等計21國。

其中也有一些陸配家屬像曾小姐的先生一樣，雖然早已有資格申請居留簽證，但每次來台還是申請團聚簽證。因此，在今年疫情爆發，台灣開始管制邊界的時候即遇到困難。

吳先生的家庭危機

事實上，之前就有因為婚姻移民到台灣的民眾告訴BBC中文表示，他們往往最能感知兩岸關係的起伏，也由於「一邊是婆家，一邊是娘家」而渴望兩岸和平相處。在台北的吳先生便是一個例子。

今年28歲，在法律界工作的吳先生，之前與來台灣旅遊的大陸妻子透過朋友認識，交往一年後於去年結婚。

吳先生說，妻子本來已經辭職，決定今年二月後搬到台灣開始新生活。但這次新冠疫情爆發後，台灣政府不開放團聚簽證至今，長時間的等待及失望開始影響到感情。

圖像來源，Getty/SAM YEH

吳先生觀察，如他的妻子，在大陸看到的新聞都是「武統」、戰爭一觸即發等等，跟在台灣完全不同。對於兩岸現狀本來就有焦慮，「導致我認識的許多新婚家庭開始思考說，兩人現在才新婚，那如果台灣不是那麼安全，還要過來嗎？現在連入境都有問題，那以後是否問題更多？或者乾脆趁結婚不久，趕緊結束婚姻？」

曾小姐則一直強調，不希望他們的訴求被政治化。希望台灣民眾可以體諒，把自己和來自大陸的先生視為與大家一樣的尋常伴侶。

曾小姐說，有一對兩岸夫妻，身為台商的先生在今年初回台檢查身體時，發現罹患癌症，經診斷剩下約半年壽命，但在中國的妻子因為疫情一直無法通過申請團聚簽證到台灣，令人十分難過。

長期研究兩岸婚姻，台灣中山大學社會學系教授陳美華，今年初針對當時台灣政府限制陸配子女入境一事，便批評台灣政府並非在防疫，而是在提防「陸配」或陸配子女。她寫文章表示，「很多人覺得這些陸配子女及其父母是兩岸吃幹抹淨，坐享兩岸特殊國與國關係的既得利益者，但事實上看似單一的群體可能存在多種可能性，當然有經濟條件不錯的台商，但是可能更多的是無法在台灣適當就業的台幹（在大陸工作的台灣籍管理階層），而他們不見得是經濟優沃之人。」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 曾小姐告訴BBC，她不希望訴求被政治化，但是在兩岸的摩擦下，原本單純的婚姻被設下很多關卡。

曾小姐表示，她等待期間幾乎每一天都寫好幾封信給不同政府單位陳情，但是得到的回應都千篇一律。

陳美華指責台灣政府卻漠視台灣人留在中國在當地開展出來的婚姻或親密關係之需求。不過，也有網友評論說，世界各國對於婚姻移民都有管制，許多國家甚至更加嚴厲，在疫情管控下，台灣並非不近人情。