習近平在聯合國大會上就氣候變化承諾了些什麼？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 習近平通過視頻連線方式出席今年的聯合國大會。

中國國家主席習近平宣佈，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並爭取2060年前實現碳中和。

在紐約舉行的聯合國大會上，習近平通過視頻發表講話，期間列出了如上路線圖。

這一發言被視作抗擊氣候變化一戰中的重要一步。

中國是世界上最大的二氧化碳排放國，排放量佔全球約28%。

全球氣候談判目前停滯不前，今年的聯合國氣候變化大會也被延期至2021年舉行，這種情況下，外界並不認為本屆聯合國大會上這一議題可以取得什麼進展。

然而，習近平對中國應對碳排放的大膽聲明讓這次聯合國會議參加國感到意外。他呼籲所有國家在新冠疫情後共同實現全球經濟的綠色復蘇。

習近平隨後表示：「中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。」

在此之前，中國已經表示將於2030年前達到二氧化碳排放峰值，但也一直避免作出長期承諾。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 二氧化碳究竟如何使地球變暖

儘管全世界大部分地區已經開始棄用化石燃料，但中國的碳排放在2018年和2019年仍在持續增長。

雖然今年春天的新冠疫情讓中國碳排放下降了25%，但伴隨燃煤電廠、使用水泥的行業和其他重工業行業復工，6月中國碳排放水平再度反彈。

分析人士認為，中國國家領導人之所以此次作出這番表態，是想在美國不願解決氣候問題的時候佔領先機。

「在特朗普（Donald Trump）總統發表講話幾分鐘後，習近平作出了聯合國氣候承諾，這顯然是一個大膽而又精心策劃的動作，」綠色和平組織（Greenpeace）亞洲區中國氣候政策專家李碩表示。

「這是習近平出於地緣政治目的利用氣候議題的持續性興趣的體現，」他說。

早在2014年，習近平與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）就氣候變化達成過一份令人意外的協議，這份協議之後成為2015年12月簽署的巴黎協定的重要組成部分。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2014年，中美兩國就氣候變化達成過一份令人意外的協議。

李碩稱，習近平如今又帶來了一個意外。

「習近平這次的氣候牌打得有些不同，他不止為全球氣候政治注入了亟需的動力，還在全世界前提出了一個有趣的地緣政治問題：面臨一個全球共同的問題，中國已經不管美國，向前行動了。華盛頓會跟上嗎？」

關於習近平的聲明，目前還有許多問題沒有得到回答，比如碳中和到底指什麼？中國又會採取什麼行動達成這一目標？

「習近平今天稱中國將在2060年前實現碳中和的發言是一個重要的大新聞，這個時間點離2050年越近越好，」美國前氣候談判特使斯特恩（Todd Stern）表示。

「他說中國將立刻開始採取更有力的政策，這一表態也受到歡迎。要想讓中國走上碳中和所需的快速路，僅僅是碳排放『2030年前』達到峰值的目標並不夠，但總體來說這是非常鼓舞人心的一步，」斯特恩稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 本周是有記錄以來北極海冰紀錄第二低的一周。

大部分分析人士認同，中國的表態是重要一步，這不僅僅是因為中國在資助全球化石燃料發展上的角色。

「中國不僅是世界上最大的碳排放國，還是最大的能源金融家以及最大市場，在全球其他地區因氣候變化而開始棄用化石燃料的過渡時期，中國的決定對於其他國家如何發展的政策成型起著重要作用，」英國智庫能源與氣候信息小組（The Energy and Climate Intelligence Unit，ECIU）主管布萊克（Richard Black）表示。