新冠疫情：中國取締野生動物交易與扶貧的矛盾

新冠肺炎疫情爆發後，中國政府加強力度打擊野生動物交易，令許多野味的養戶一下失去生計，只能依靠政府的補助維生。

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）報道。