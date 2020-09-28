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新冠疫情：中國取締野生動物交易與扶貧的矛盾
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新冠疫情：中國取締野生動物交易與扶貧的矛盾
52 分钟前
新冠肺炎疫情爆發後，中國政府加強力度打擊野生動物交易，令許多野味的養戶一下失去生計，只能依靠政府的補助維生。
BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）報道。
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