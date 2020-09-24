西藏農牧民培訓計劃被指「強迫勞動」 中國強烈否認

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西藏自治區政府說，推行農牧民培訓計劃是脫貧任務之一（圖為西藏拉薩布達拉宮）。

該基金會報告根據中國官方媒體的報導、政策文件及衛星圖象完成撰寫，而國際新聞通訊社路透社參與了查證報道工作。

中國外交部在發給路透社的聲明中強烈否認有關強迫勞動的指控，並說中國是一個法治國家，工人是自願參與，並得到合理的薪酬。中國外交部還呼籲國際社會「明辨是非，尊重事實，不被謊言所蒙騙」。

報告內容是什麼？

撰寫有關報告的是獨立疆藏問題學者鄭國恩（Adrian Zenz），他說50萬人在今年首7個月參加訓練，大部分參加者是農民和牧民，當局並設下了限額制度，轉移大批在西藏的工人到中國其它地方。

路透社稱，他們證實了鄭國恩的調查結果。路透社據報審查了2016至2020年間發佈的上百份中國官媒報道、公司文件、西藏政府機構政策文件以及採購信息，認為北京在西藏和中國其它地區制定大量轉移農村勞動人口的配額。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新疆喀什市的拘押中心設有「職業培訓」課程。

在這些「軍旅式訓練」中，學員要穿上制服受訓練。路透社指出，過往也有這些小型的軍旅式訓練，但在2016年突然急劇增加，衛星圖象顯示，各區均有超過十所這些軍旅式訓練營。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

但鄭國恩的報告指，這些訓練課程令大部分工人最終從事低收入工作，例如建造、紡織業、農業等等。

路透社的報導指，政策文件顯示，一些訓練中心提供唱歌、語言的課程，亦包括意識形態教育，強調對黨的忠誠。

與新疆相提並論？

鄭國恩的報告和路透社的報導亦把有關勞動計劃與新疆的「再教育營」相提並論。中國官方稱，新疆的「再教育營」有防範恐怖主義的功效，但西方國家指控這是等同「集中營」。

路透社報導稱疆藏其中一個共通點是陳全國，這位現任新疆黨委書記此前也在西藏擔任黨委書記。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 現任新疆黨委書記陳全國此前也在西藏擔任黨委書記。

鄭國恩形容說，這是文革之後，傳統藏人生活受到「最強烈、最明顯、最具針對性的攻擊」。他說，「在北京加強少數族裔的同化政策，這些措施很有可能會加劇語言、文化、精神遺產的長期損失。」