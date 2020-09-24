西藏農牧民培訓計劃被指「強迫勞動」 中國強烈否認
美國智庫詹娒士頓基金會發表報告，指中國正強迫數以萬計的藏人進入類似勞動營的地方接受軍旅式培訓，但這些受訓的西藏農牧民最終從事低收入工作。該基金會報告把這種情況與新疆維吾爾族人所經歷的處境相提並論，認為部分人是被「強迫受訓」。
該基金會報告根據中國官方媒體的報導、政策文件及衛星圖象完成撰寫，而國際新聞通訊社路透社參與了查證報道工作。
中國外交部在發給路透社的聲明中強烈否認有關強迫勞動的指控，並說中國是一個法治國家，工人是自願參與，並得到合理的薪酬。中國外交部還呼籲國際社會「明辨是非，尊重事實，不被謊言所蒙騙」。
報告內容是什麼？
撰寫有關報告的是獨立疆藏問題學者鄭國恩（Adrian Zenz），他說50萬人在今年首7個月參加訓練，大部分參加者是農民和牧民，當局並設下了限額制度，轉移大批在西藏的工人到中國其它地方。
路透社稱，他們證實了鄭國恩的調查結果。路透社據報審查了2016至2020年間發佈的上百份中國官媒報道、公司文件、西藏政府機構政策文件以及採購信息，認為北京在西藏和中國其它地區制定大量轉移農村勞動人口的配額。
鄭國恩報告所指的是西藏自治區所推行的「農牧民培訓和轉移就業職業技能提升行動實施方案」，這項計劃希望確保農村居民收入達到年均增長13%的目標。根據西藏自治區政府上載的文件顯示，2020年1月至7月，全區農牧民轉移就業54.3萬人，完成年度目標90.5%，這個人數是該區15%的人口，當中約5萬人跨市轉移就業，3.1千人到中國其他地方轉移就業。中國媒體報導稱，這項計劃2020年花了超過10億元人民幣。
西藏自治區扶貧辦的一份文件顯示了部分這些培訓機關的目標，是要讓「群眾打心眼裏認同黨的領導，感黨恩、聽黨話、跟黨走」，會針對性地提供「軍旅式培訓」，「引導群眾遵守紀律，不斷增強其愛國意識、組織觀念和就業理念」，並「圍繞產業發展思路和市場實際就業需求，大力開展形式多樣的技能培訓，努力讓具備勞動能力的貧困群眾至少掌握一門以上實用技能」。
在這些「軍旅式訓練」中，學員要穿上制服受訓練。路透社指出，過往也有這些小型的軍旅式訓練，但在2016年突然急劇增加，衛星圖象顯示，各區均有超過十所這些軍旅式訓練營。
另一份西藏自治區政府的文件顯示，他們希望達成「培訓一人、就業一人、脫貧一戶」的目標，在培訓內容上將感恩教育、法制教育、技能教育融為一體，對所有人在培訓前中後，都會「跟蹤問效」，而且這些訓練希望針對「不會幹、不想幹、不敢幹」等思路不寬、創新意識不強等轉移就業工作徵結，希望集中培訓下透過嚴明獎懲措施等不同方式，「能夠有效杜絶養懶人」。一些文件亦披露了官員到訪村落收集數據的做法，希望製作大數據管理平台。
中國媒體及官方的一些報導，則強調了一些村民參加後脫貧的生活。例如《山南網》2017年的一篇報導指出，過去農牧民不願意出門工作，政府要轉變群眾的觀念，有學員稱透過參加培訓後從事運輸工作，收入有五六千元人民幣。
但鄭國恩的報告指，這些訓練課程令大部分工人最終從事低收入工作，例如建造、紡織業、農業等等。
路透社的報導指，政策文件顯示，一些訓練中心提供唱歌、語言的課程，亦包括意識形態教育，強調對黨的忠誠。
與新疆相提並論？
鄭國恩的報告和路透社的報導亦把有關勞動計劃與新疆的「再教育營」相提並論。中國官方稱，新疆的「再教育營」有防範恐怖主義的功效，但西方國家指控這是等同「集中營」。
路透社報導稱疆藏其中一個共通點是陳全國，這位現任新疆黨委書記此前也在西藏擔任黨委書記。
鄭國恩形容說，這是文革之後，傳統藏人生活受到「最強烈、最明顯、最具針對性的攻擊」。他說，「在北京加強少數族裔的同化政策，這些措施很有可能會加劇語言、文化、精神遺產的長期損失。」
他的報告指，西藏的勞動計劃對比起新疆「再教育營」「可能沒有那麼強迫性」，相信有些人為了提升收入而參加。
路透社表示，外媒記者禁止進入西藏採訪，無法得悉當地工人的處境，一些人權組織及學者或許承認部分人是如官方所言自願參與，但一些官方文件就各區轉移就業人數訂下明確的目標，這些訓練可能是為了特定企業和項目的需求，顯示計劃具備強迫性的可能。