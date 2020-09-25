習近平將與日本新首相菅義偉通話 後安倍時代中日關係受關注

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 作為菅義偉上任以來的首次對話，預計可以從中看出菅義偉任期內兩國關係的走向與基調。

日本新首相菅義偉上任一周後， 將於周五（9月25日）首次以首相身份與中國國家主席習近平進行通話，引起國際社會的關注。 有分析稱， 從這次通話中或許可以看出菅義偉任期內兩國關係的走向與基調。

援引多名政府消息人士，日本共同社報道稱，習近平與菅義偉將於25日晚間通話，期間將就促進兩國關係發展進行討論，同時還將重提習近平的訪日行程。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2014年，習近平「應約」與安倍晉三會見，兩人在鏡頭前的表情以及身後兩國國旗的缺失一度是令人感興趣的話題。

訪日行程成焦點

習近平原計劃於今年春天對日本進行國事訪問，成為兩國關係重回正軌的重要象徵。但由於新冠疫情，這一行程一直擱置至今。

這場訪問不僅事關中日關係，同時也會是中國當局突破外交困境的一個機會。今年以來，伴隨新冠疫情在全球的擴散，國際社會對中國政府應對疫情不力的質疑與指責聲音不絶於耳，香港《國安法》的落地與新疆維吾爾族人權問題也讓中共深陷外交泥潭。

今年6月，時任日本外相茂木敏充曾表示，習近平的訪日行程預計將於11月後舉行。然而前首相安倍晉三於8月突然辭職，使得習近平的訪日計劃再添變數。

日本執政黨自民黨內部反對習近平訪日的聲音也越來越大。今年香港《國安法》推出以來，日本保守派內多次出現要求取消習近平來訪的聲音。今年7月，自民黨外交小組和外交調查會在高層會議上草擬決議案，要求取消對習近平訪日邀請。

中國外交部曾在今年3月稱，中日雙方一致認為，習近平訪日必須在「最適宜的時機、環境和氛圍下實現並取得圓滿成功」。外交部發言人趙立堅還在6月再次就這一話題表示，希望日方為兩國關係穩定發展營造有利環境和氛圍。

共同社報道稱，以保守層為中心，目前日本國內對習近平訪日的態度呈「慎重論調擴散」局勢，這種情況下，菅義偉是否會展現積極姿態或許會成為此次通話的焦點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 觀察人士稱，菅義偉迴避政府帶來的「光環」。

尋求中美之間平衡

對於菅義偉來說，外交上如何繼續在中美之間保持平衡是他處理與中國關係時的主要課題。

在習近平之前，菅義偉已經先後與澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）、美國總統特朗普（Donald Trump）及韓國總統文在寅進行通話。

與特朗普電話會談時，雙方重申美日同盟的重要性。菅義偉在之後向記者表示，他告訴特朗普"美日同盟是地區和平與穩定的基礎"，雙方同意密切合作。據稱二人還討論了中國有關話題，但沒有透露具體細節。

「（特朗普）總統還說，如果發生任何事，他希望我24小時隨時打電話給他，」路透社報道菅義偉如是稱。

韓國媒體韓聯社報道提到，韓國一些分析人士認為，菅義偉將韓國總統放在中國領導人之前進行溝通是值得關注的信號。但報道同時指出，也有聲音認為，從菅義偉在特朗普之前先與澳洲總理通話的動作來看，很難將通話順序與日本外交的戰略順序畫上等號。

共同社稱，菅義偉希望通過這次與習的電話會談明確表達重視中國的姿態。

台灣、香港及其他敏感問題

據悉，雙方此次可能還會圍繞中國公務船駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域及香港問題交換意見。

歷史問題與領土爭議是中日關係起伏的關鍵因素。日本修訂教科書中有關兩國戰爭歷史內容遭到中國批評，日本首相參拜靖國神社的行為也每每引發中國譴責。

2010年中日之間因為釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權爭議發生撞船事件，中國船長被日本逮捕，中國國內出現反日示威。2012年，日本政府購買釣魚島實現國有化引起中國方面強烈不滿。此後2013年，中國設立東海防空識別區，將釣魚島附近水域劃入區內，也引起日本嚴重抗議。

同時，台灣問題也是中日關係的另一潛在威脅因素。

與中日關係相比，日本與台灣的關係一直親近但低調，可被稱作「私下的朋友」。例如前首相安倍晉三在任期間一直對台灣問題保持謹慎，但在辭職後不久， 便為日前離世的台灣前總統李登輝親筆撰寫悼詞——「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」。

外界普遍視菅義偉為後安倍時代的過渡領導人，他會如何處理台灣問題也是中國關注的重點。