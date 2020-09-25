清華自評「世界一流大學」引發爭論 其它中國大學各有表述

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近日，中國教育部專家組認定位於北京的清華大學成為世界一流大學，引發輿論爭議。許多網友認為，這樣的評定名不副實，有自吹自擂之嫌。

根據各大高校發佈的信息，除清華大學外，北京大學全面實現了」雙一流「建設近期目標；中國人民大學整體進入世界一流大學行列；北京航空航天大學高質量全面完成了各項建設任務，具備了世界一流大學的主要特徵。

教育學者對BBC中文表示，評價世界一流大學的一條基本標凖是，能否吸引世界一流學生來求學，清華大學距離世界一流大學仍有差距。另外，對大學的辦學成果應當由第三方機構進行評定，結果才有公信力。

清華「全面建成世界一流」

清華大學新聞網周一（9月21日）報道，9月18日，清華大學召開「雙一流」建設週期總結專家評議會，以教育部醫學教育專家委員會主任委員、教育部原副部長林蕙青為組長的評議專家組一致認為，清華大學全面、高質量完成「雙一流」建設任務，辦學質量、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為世界一流大學。

「經過五年建設，清華大學在引領性、獨特性和貢獻度方面，展現了我國"雙一流"建設新高度，在高質量內涵式發展方面始終走在最前列，」報道引述專家組稱。

清華大學是中國的頂級大學之一，在今年QS大學排行榜中名列全球大學第15位。中國領導人習近平曾在該校化工系學習，並在清華人文社會學院馬克思主義理論與思想政治教育專業在職研究生班學習，獲法學博士學位。

清華大學同時也是獲得最多教育經費的高校。2020年，清華的年度預算超過310億元人民幣，比位居第二的浙江大學多出約100億元。

不過，不少網友質疑教育部的認定是自評自誇。清華大學社會學系教授郭於華在推特上評論：「自娛自樂，國際笑話。」

微博網友「小遷兒-Cheung」諷刺：「昨天我們家開家庭會，我爸、我媽、我哥、我姐等一致決定，我是世界上最帥的。」

中國社會科學院外國文學研究所研究員盛寧在微博上評論說：「既然是評『世界一流』大學，評委中是不是至少也應有幾位世界一流的教育家才是？不過，這倒讓想起上個世紀初哈佛有一位沒有博士學位的英國文學大教授 George Lyman Kittredge，據說有人問他怎麼沒有學位，他回答說：』But who would examine me?』（可誰能考我呢？）」

「雙一流」高校建設緣由

2015年8月，習近平主持中共中央全面深化改革領導小組會議審議通過《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》。同年10月，中國國務院印發建設總體方案，提出到本世紀中葉，一流大學和一流學科的數量和實力進入世界前列，基本建成高等教育強國。

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中國高校「雙一流」首輪建設時間是從2016年到2020年，今年是首輪建設收官期。近期，中國不少高校都組織專家評估建設成效。

根據各大高校發佈的信息，北京大學全面實現了」雙一流「建設近期目標；中國人民大學整體進入世界一流大學行列；北京航空航天大學高質量全面完成了各項建設任務，具備了世界一流大學的主要特徵。

有聲音質疑高校這些模棱兩可、含糊不清的語言。推特網友榮劍說：」人民大學整體進入世界一流大學行列（部分還不行？），北航具備了世界一流大學的主要特徵（主要特徵是什麼？）「

「距世界一流大學有差距」

對於網上的輿論，中國教育部發言人續梅周四（9月24日）作出了回應。

續梅稱，根據雙一流建設的總體方案，建設分為三個大階段，一個節點是到2020年。經過五年的建設，相關學校不斷地匯聚優質資源，不斷地加強內涵建設，取得了一定的階段性成果。

但續梅也承認中國的高校與世界一流高校之間存在不小差距：「我們也要清醒地看到，我們國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比還有不小的差距，尤其是要實現到本世紀中葉一流的大學、一流的學科，不論是從數量上還是質量上都要進入世界前列，我們還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱巨的任務，所以對此要有清醒的認識。」

中國教育科學研究院研究員儲朝暉也認為，清華大學距離世界一流大學仍有一定距離。

「（作為）一流大學，最關鍵是你的理念是不是前沿的？你的學校管理是不是一流的？還有你的產出，產出不是我們一般講的論文了，而是對社會的貢獻方面，你有沒有標誌性的成果？」他對BBC中文表示。

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中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇對BBC中文指出，中國教育部作出的回應比較客觀，雖然這幾年中國高校在世界上的排名不斷提高，但是排名提高最主要來自於發表論文，在培養一流人才和產出一流的科研成果方面，中國大學與一流大學還是有明顯差距。

熊丙奇稱，世界一流大學的一條基本評判標凖是，能否吸引世界一流學生來求學。「北大清華等校能在國內吸引一流生源，但是卻很難吸引世界一流的生源。在世界大學排行榜上，我國清華大學已超過耶魯大學，但是，清華大學所招留學生質量，與耶魯大學還有不小差距。」

熊丙奇指出，「雙一流」是建設項目，應有建設成果的評價結果，但誰來進行評價，以什麼標凖進行評價很重要。