新冠疫情：中國與台灣參加APEC峰會的冷與熱

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣雖然是APEC成員，但是卻有總統不能參加APEC峰會的慣例。中國表示台北派代表參與會議必須符合相關諒解備忘錄和慣例。

在中國與台灣關係因中美對峙趨於緊張之際，台灣如何參加一年一度的亞太經濟合作會議APEC領導人非正式會議，成為兩岸新的爭議點。

中國外交部發言人汪文斌周五（25日）表示，中國台北派代表參與會議必須符合相關諒解備忘錄和慣例。台灣當局企圖借機做文章，搞「突破」完全是徒勞的。

汪文斌還強調，中國台北在一個中國原則下以地區經濟體身份參與亞太經合組織，這是「重要政治前提」，中國在這個問題上立場十分明確，「任何方面都不要抱有幻想」。

針對中國外交部的反對，台灣外交部發言人歐江安回應說，APEC沒有對台灣總統出席年會的限制，台灣一直以來都是以正式會員身份參與，絶非「中國」的一部分。她還呼籲中國政府停止與台灣人民為敵。

APEC與台灣

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯、美國、中國、日本、澳大利亞、等亞太地區國家領導人出席一年一度的APEC峰會。今年的會議受新冠疫情的影響將以視頻方式召開。

亞太經濟合作會議始設於1989年，現有包括澳大利亞、美國、日本、韓國、中國、新加坡、俄羅斯、印尼等在內的共21個成員。

1991年，中國加入APEC之後，台灣、香港相繼加入。中國當年同APEC簽署的諒解備忘錄，明確中國作為主權國家，台灣和香港作為地區經濟體，分別以「中國台北」和「香港」的名稱加入。香港在1997年主權移交之後改為「中國香港」。

根據有關備忘錄，中國同意台灣加入APEC的條件是只能派遣負責經濟事務的部長級官員參加。台灣加入APEC則被視為國際化程度得以提升，也是台灣自退出聯合國之後參與層級最高的政府間國際組織。

今年的APEC領導人會議的主辦國是馬拉西亞，由於疫情將以視頻方式舉行，有報道稱台灣擬爭取由總統蔡英文以視頻方式參加，因而引發了中國外交部發言人的激烈批評。

峰會

在APEC過去20多年的歷史上，這並不是第一次傳出台灣總統有意參加的消息。

早在2001年，時任台灣總統陳水扁公開表示希望參加當年10月在上海舉行的APEC會議，與中國國家主席江澤民直接對話。

對此中國外交部表示拒絶，堅持台灣只能派經濟部長參加。台灣當時的經濟部長林信義雖然參加了APEC部長級會議，但會議結束後立刻離開了上海，並向APEC其他成員國代表散發了陳水扁的英文抗議信。信中陳水扁譴責中國否決了他指定的特使——台灣總統府資政、前副總統李元簇參加領導人非正式峰會。

2005年，陳水扁再次表示願意參加在韓國釜山召開的APEC會議，對此美國和韓國都相繼表示不能支持。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 台灣總統馬英九執政期間，兩岸關係轉暖，經貿人員來往密切，不過馬英九參加APEC北京峰會的希望也未能實現。

2013年，台灣時任總統馬英九也公開表示，希望在2014年前往北京參加APEC峰會並與中國領導人習近平會晤。當年兩岸關係雖然非常熱絡，人員交流頻繁、經貿合作快速發展，但馬英九並未能成行。

不過，馬英九與習近平2015年11月在新加坡會面，是兩岸領導人分隔幾十年後的第一次。

西雅圖模式

多年來台灣總統一直無緣APEC領導人峰會，與所謂「西雅圖模式」不無關係。

1993年，APEC會議在美國西雅圖召開，時任美國總統克林頓倡議舉行領導人峰會，經與中國磋商，達成不邀請台灣領導人參加此會的共識，台灣改為由領導人指派代表與會。

不過，在兩岸關係緩和時期，台灣曾有兩位前副總統連戰和蕭萬長代表台灣出席APEC，並在會外與中國領導人見面的例外。

2010年，國民黨榮譽主席連戰曾在日本橫濱APEC期間會見中國國家主席胡錦濤，兩人會面中以中共總書記和國民黨榮譽主席相稱。

2013年，在印尼巴厘島舉行APEC峰會期間，中國領導人習近平與台灣特使蕭萬長會晤，被稱為「習蕭會」。