習近平新疆座談會強調經濟發展和民族共同體，不提再教育中心

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中國時隔六年後於9月25至26日召開第三次中央新疆工作座談會。然而對於國際上關注的新疆「再教育中心」，座談會並沒有公開提及。

外界一周前揭露中國當局在新疆建設數百疑似拘留設施的高牆建築，同時國際上越來越多輿論譴責中共強迫穆斯林進入「再教育中心」。不過，分析認為，座談會的內容反映出，習近平沒有絲毫放寬治疆政策的跡象。

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）9月24日發佈一份報告，其中指認中共在新疆建設數百個高牆建築，疑似監禁設施。另外，包括《紐約時報》在內的報道曾調查出，自2017年以來，新疆已經拆除了數千座清真寺、神社和其他伊斯蘭宗教場所。 中國外交部以「造謠污蔑」來回應這些指責。

「只重視工作權」

圖像來源，BBC/HUMAN RIGHTS WATCH 圖像加註文字， 外界指責新疆約有100萬維吾爾穆斯林被關押在嚴密的「再教育營」。

中國中央新疆工作座談會沒有固定週期，前兩次座談會時隔4年召開。根據中國官媒新華社，中國國家主席習近平出席該會議，並發表講話。不過，習近平的講話沒有全文刊登，只有部分內容。

針對國際對新疆「再教育中心」不斷加強的質疑，新華社的稿件中完全沒有提及。

研究中國新疆少數民族政策的台灣中亞學會秘書長侍建宇告訴BBC中文說，迴避關鍵問題的策略表明，中共對於新疆人權的看法依然是只重視工作權，而非尊重人的平等、自由等普世價值標凖。侍建宇目前在台灣清華大學兼任教職。

重點談經濟發展

本次座談會的公開內容主要圍繞新疆的經濟發展、民生改善和脫貧攻堅。習近平強調，當前和今後新疆工作的總目標是，「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」。

習近平在講話中首先提到一系列經濟數字，包括從2014年至2019年，新疆地區生產總值由9195.9億元增長到13597.1億元，年均增長7.2%。

圖像來源，Disney 圖像加註文字， 劉亦菲主演的迪斯尼電影《花木蘭》 因片尾鳴謝新疆公安和中共宣傳部門引發爭議。

侍建宇認為，將重點擺放在經濟發展上預示著，中共將繼續在新疆的工業和城市發展上大力投資。

9月17日，中國國務院新聞辦公室發佈最新的《新疆勞動就業保障》白皮書。該白皮書介紹了新疆勞動就業的情況，稱當地實施「積極的就業政策」，強調尊重勞動者的就業意願等。

西方國家的公司最近開始迴避來自新疆的產品，他們擔心這些產品可能涉及強迫勞動的指控。

上周，美國眾議院批准一項立法，禁止從新疆進口商品，除非證明這些商品沒有使用強迫勞動。特朗普政府此前已經對被指對高壓治疆的官員實施了制裁，並限制從該地區進口服裝和技術產品等。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 劉曉明：「新疆沒有所謂的集中營」

用語轉變

專門研究新疆歷史的美國喬治城大學（Georgetown University）歷史學教授米華健（James Millward）留意到，近幾年來，中共意識形態話語中多使用緊抱在一起的「石榴籽」來形容新疆的少數民族，而這次卻強調「鑄牢中華民族共同體」。

習近平在座談會上說，「要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，不斷鞏固各民族大團結。」

米華健評論說，「中華民族是一種政治種族身份，理論上將所有56個民族都納入其中」，而「鑄牢」則類比「種族大熔爐」。

習近平還提到了「新疆伊斯蘭教中國化」和「文化潤疆」工程。他說，「要堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，實現宗教健康發展。要深入做好意識形態領域工作，深入開展文化潤疆工程。」

侍建宇認為，這表明，中共「要重建對中華民族的認同，涉及到宗教中國化、語言與歷史詮釋，還有民族在未來中國政治扮演角色的相關問題。簡單來說，甚至涉及到『同化』或『漢化』政策的走向。」

他說，目前還不清楚會用什麼文化來「滋潤」新疆，這「令人好奇與擔憂」。