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艾未未和胡錫進怎麼看從「韜光養晦」到「奮發有為」的中國
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艾未未和胡錫進怎麼看從「韜光養晦」到「奮發有為」的中國
17 分钟前
過往中國在累積實力及財富的時期，使用一個謙虛的官方口號 － 「韜光養晦」。而在過去10年，中國國力日漸強大，官方口號已變更為「奮發有為」。西方國家需要多擔心中國的崛起？
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