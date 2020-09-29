艾未未和胡錫進怎麼看從「韜光養晦」到「奮發有為」的中國

過往中國在累積實力及財富的時期，使用一個謙虛的官方口號 － 「韜光養晦」。而在過去10年，中國國力日漸強大，官方口號已變更為「奮發有為」。西方國家需要多擔心中國的崛起？