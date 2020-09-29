香港民主派民調查結果未過授權門檻，多數泛民議員爭議聲中決定留任

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 十多名來自民主黨、公民黨等傳統政黨的民主派議員在周二（29日）宣佈，決定留任。

香港政府在7月31日以新冠疫情為由把香港立法會選舉時間押後一年，現屆立法會議員任期則延長一年，事件觸發民主派分歧。

來自香港主流民主派政黨的現任議員則主張留守香港立法會，認為立法會仍然有監察政府和對議案提出質疑的功用，一旦民主派均不在立法會，可能會失去一個發聲的平台。

香港民意研究所的民調研究報告認為，民調結果未達過半數的授權門檻，立法會議員留任與否，需要作出政治決定。十多名來自香港民主黨、公民黨等傳統政黨的民主派議員在周二（29日）宣佈，他們決定留任香港立法會議員。

在香港示威浪潮中壯大聲勢的抗爭派在民主派立法會初選中領先傳統民主派，但他們當中的多人被當局取消其參選資格。他們也主要是反對議員延任的一方，他們認為這一年的香港立法會欠缺認受性，延任一年的議員「等同被北京委任」，議會路線無助於民主運動，抵擋不了香港《國安法》等北京透過全國人大直接在香港頒布的法律。屬於抗爭派的陳志全和朱凱廸將會離任。

去年公開自己患有腦癗和捲入「佔中案」官非的陳淑莊則以私人理由表示不會留任，她並宣佈退出公民黨。

香港立法會原本有70個議員，但經過一系列改動後，新一年的香港立法會總議員人數是63人，非建制派有21人，仍然保留三分之一的重大議案否決權。香港政府早前表明因為疫情關係，所有懸空議席在未來一年也不會重選。

民主黨：議會路線有所作為

這項由香港民意研究所領導的民調，訪問了合共2500多人，民調特別把這10多名議員的支持者視為特別群組，並把這個群組的結果視為留任與否的指標。

在這個700多人的群組中，47.1%的受訪者支持這批議員留任，45.8%的受訪者認為要「杯葛」議會，相差1.3個百分點，另外有7%的人表示對留任與否的看法是「一半一半」。如果民調只計算其中約1000名自稱立場傾向民主派的人，支持留任的比率為43.9%；反對的則有48.1%，同樣不達過半數的門檻。如果民調計算包括建制派及中間派等所有2500多名受訪者，支持留任的比率有36.8%，反對留任的則有53.4%。

民調結果顯示，香港民主派的內部分裂仍然存在，報告明確寫出，結果不達授權門檻，民主派議員需要作出政治決定。

香港民主黨主席胡志偉表示，決定留任是一個「兩難兩害取其輕」的「政治判斷」，認為留任比離開更有意義，此舉可以拖慢政府通過「惡法」，同時令民間、議會、國際戰線互相補充。胡志偉表示，民主派日後投票時會以議案會否損害香港人人身自由為重要考慮，以此拉近各議員間的分歧。

另一名來自教育界功能組別的民主派議員葉建源則表示，雖然不是每次都能夠阻擋「惡法」，但如果民主派撤出議會等同把立法權拱手相讓，認為在立法會的法律修訂、資源分配、行使監督權等領域，仍然有工作可以做。

香港立法會議員林卓廷表示，決定留任後會有三項主要工作，包括爭取12名疑偷渡台灣不成功被中國當局拘留的香港人返港，阻擋建制派以特權法主導調查反修例事件，以及全力爭取重啟選舉，他並表示會與抗爭派一同商討未來合作的細節。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 香港的本土派認為透過立法會等機關，已經不能推動香港的民主運動。

抗爭派的說法

宣佈離任的「人民力量」議員陳志全此前接受香港媒體訪問時表示，讓現屆立法會議員延長任期一年，是「變相由（中國）人大委任」的議會。他從第一天開始，立場傾向杯葛，但他祝福留守議會的議員，希望他們用行動證明自己在議會的價值，在未來的議案和項目中投下反對票。

陳志全表示，會繼續在自己的崗位努力，形容只是暫別議會，會部署參加新一屆選舉，並希望爭取選舉能在公平自由下舉行。

另一名宣佈離任的朱凱廸則表明，自己在四年任期屆滿便離任，是不想參與「委任議會」。他說，離開議會後會回復公民組織者的身份，繼續協助被中國扣留的12名港人及其家屬，並專注土地維權、環境保育、氣候危機等議題。

根據香港媒體報導，一名議員做一年議員可獲得400萬港元的酬津，包括120萬元薪金和約300萬的辦事處營運、酬酢及交通開支等等。

被當局拒諸議會門外的抗爭派代表人物黃之鋒在社交網站說，「只要我們仍是民主派，就應在艱難時代謹守崗位，這根本不取決於自己有沒有議席、公職，香港有否選舉甚至議會存在。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港反政府示威已持續一年多。

建制派的聲音

香港立法會主席梁君彥表示，歡迎議員繼續履行憲制責任，為議會監察政府，認為目前疫情、經濟和民生問題，都需要議員齊心合力，務實為香港做好工作。

有建制派「班長」之稱的立法會議員廖長江接受《香港01》訪問時批評，民主派近年被激進派「牽著鼻子走」，質疑是否「為選票折腰」，他質疑以往有民調顯示逾六成民主派支持者反對留任，但當時未有採納，再委托民調機構做一次調查，「拿一個自己合用的結果，去合理化他們去留決定」。他表示，議員薪酬確實養活了不少人，質疑民主派考慮去留時，薪水問題也是重要因素。

前行政長官梁振英則在社交網站以帶有諷刺的味道說，「熱烈歡迎民主派議員按人大常委會的決定繼續履行職責不少於一年，有了民主派的背書，西方國家還會批評嗎？」他形容民主派這個決定是「創下民主派按人大常委決定辦事的先例，我們要熱烈祝賀」。