歐陽娜娜、張韶涵 ：台灣藝人獻唱中國大陸國慶晚會引發爭議

圖像來源，VCG 圖像加註文字， 台灣藝人歐陽娜娜

近日中國中央電視台公布十一國慶晚會演出名單，台灣藝人歐陽娜娜將登台合唱《我的祖國》，台灣歌手張韶涵也將演唱抗疫歌曲。而台灣文化部表示，陸委會將調查這些行為是否違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，引發兩岸熱議。

演唱《我的祖國》

9月26日，中國中央電視台公布央視國慶晚會陣容，台灣藝人歐陽娜娜將與幾名大陸、香港和澳門藝人開場演唱《我的祖國》。

在中央電視台公布的預告片中，歐陽娜娜表示，「大家一起合唱，然後又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待和激動，但同時也挺興奮的」。

另外，台灣藝人張韶涵也將在晚會上演唱抗疫歌曲《守護》。央視國慶晚會將在9月30日播出。

台灣陸委會迅速作出反應。9月26日，中央社引述陸委會稱，中共安排台灣人士參與十一慶典，目的是宣傳一國兩制台灣方案，對台灣施壓，國人不應支持、協助中共對台統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。

陸委會還呼籲，國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。

台灣文化部周一（9月28日）表示，陸委會將依法查處這些行為是否違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，依陸委會認定，如果相關行為涉文化部主管事項，文化部將配合陸委會依法核處。

文化部稱，依兩岸人民關係條例第33-1條第1項規定: 「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 兩岸三地多名演藝圈人士因為觸及香港和台灣政治議題遭到輿論熱議或政府的封殺

根據該法例第90-2條，違反第33-1條第1項規定者，處10萬元以上50萬元新台幣以下罰鍰（罰金），並得按次連續處罰。

支持與反對聲音

今年20歲的歐陽娜娜因演奏大提琴、出演偶像劇在內地走紅，她的父親歐陽龍是台灣資深藝人，也是台北市前議員。

2019年3月，歐陽娜娜曾被內地網民指為「台獨分子」，她在社交媒體上回應說，堅定支持「一個中國」原則，當時就曾引發兩岸熱議。

台灣行政院長蘇貞昌受訪時稱，台灣是自由民主國家，有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物卻跑到對岸唱不適當的歌，國人自有公評。

台灣文化部長李永得表示，有關單位正在搜查相關證據，只有等結果出爐後才能判定是否有違法規。被問到歐陽娜娜舉動是否「矮化國格」，李永得說，這部分交給民眾公評。

台灣民眾反應也比較激烈。臉書網友「張家豪」在歐陽娜娜的主頁上留言：「祖國那麼好，何時放棄台灣國籍，何時放棄台灣健保和一切。」

但台灣也有聲音支持歐陽娜娜。台灣藝人黃立成在臉書發文稱，台灣是民主國家，想唱什麼都可以。

「我挺的是藝人的創作和表演自由，」黃立成說，「我相信台灣是民主自由的，我堅持藝人的創作和表演是自由的。」

在中國大陸，《環球時報》總編胡錫進支持歐陽娜娜登上國慶晚會，他認為台灣的年輕人站兩岸統一是「明智、有遠見的選擇」，而與「台獨」綁定的人將被證明做了可悲的賭博。

「兩岸博弈的未來結局十分確定，那就是台灣勢必結束當前的割據狀態，回歸祖國，而且相關的『外圍戰』已在進行中。」胡錫進稱。

台灣作家李敖之子、劍橋大學亞洲與中東系博士生李戡對BBC中文表示，支持統一的「樣板台胞」中缺少年輕人面孔，而作為「00後」的歐陽娜娜需要在內地演藝圈發展，她的表態正好迎合了大陸統戰的需要。

李戡指出，如果台灣官方擔心歐陽娜娜的行為會引發後續的模仿效應，那大可不必。」歐陽娜娜唱首歌，在台灣年輕人群體中根本起不了任何影響，只是滿足對岸自欺欺人的宣傳需要，營造出00後台灣青年認同兩岸統一的假象」。

台灣官方稱或許對歐陽娜娜進行罰款，李戡認為，罰款要依據統一標凖，「如果唱《我的祖國》要被罰，那多少在中國大陸的學生和台商唱過《歌唱祖國》、《義勇軍進行曲》，不得罰不完了？」

圖像來源，TPG 圖像加註文字， 台灣歌手張韶涵

演藝圈的政治風波

近年來，兩岸三地多名演藝圈人士因為觸及香港和台灣政治議題遭到輿論熱議或政府的封殺。

2000年，風靡海峽兩岸的台灣歌星張惠妹因為在民進黨總統陳水扁的就職典禮上獻唱中華民國國歌《三民主義》，被中國全面封殺。

2016年6月，中共《環球時報》指控香港歌手何韻詩是「港獨」分子和「藏獨」分子後，法國化妝品牌蘭寇取消了何韻詩的音樂會。